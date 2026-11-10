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Phó Chủ tịch thành phố Đồng Nai làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

Văn Quân

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai điều động ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố đến công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai.

Sáng 10/11, Thành ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị công bố và triển khai quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh chủ trì hội nghị.

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Lãnh đạo Thành ủy và UBND TP Đồng Nai chúc mừng ông Lê Trường Sơn. Ảnh: Báo Đồng Nai)

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Bùi Thị Yến công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động ông Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đến công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy kể từ ngày 10/11/2026. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Tại buổi lễ, ông Lê Trường Sơn cho biết, sẽ cố gắng nỗ lực để nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ của Ban Tổ chức Thành ủy, cùng với tập thể cán bộ lãnh đạo của ban làm tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh cho biết, trong giai đoạn hiện nay, khối lượng công việc của ngành Tổ chức xây dựng Đảng rất lớn, trong đó đang tập trung hoàn thiện đề án vị trí việc làm và biên chế cho giai đoạn 2027-2031.

Thay mặt Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, bà Hạnh đề nghị ông Sơn tiếp nhận ngay công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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#Đồng Nai #TS Lê Trường Sơn #Phó Chủ tịch UBND Đồng Nai Lê Trường Sơn

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