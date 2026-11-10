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Tàu Hải quân xuyên đêm vượt sóng đưa bệnh nhi nguy kịch từ đảo Thổ Chu về Phú Quốc

Nhật Huy

TPO - Rạng sáng 10/11, Tàu 253 thuộc Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã tham gia, kịp thời đưa một bé gái trong tình trạng nguy kịch từ đảo Thổ Chu (An Giang) đến đảo Phú Quốc để cấp cứu.

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Bệnh nhi nguy kịch được tàu hải quân đưa thẳng từ đảo Thổ Chu về đảo Phú Quốc cấp cứu.
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Trước đó, bé gái sinh năm 2024, trú tại đặc khu Thổ Châu (An Giang), được người thân đưa vào tới Bệnh xá Trung đoàn 152 (Quân khu 9) cấp cứu trong tình trạng sốt cao, co giật, rối loạn ý thức, tiên lượng nặng. Do tình trạng bệnh diễn biến nghiêm trọng, bệnh nhi cần được chuyển đến cơ sở y tế có điều kiện điều trị tốt hơn.

Lúc 0h45 ngày 10/11, thực hiện chỉ thị của Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân điều động Tàu 253 đang làm nhiệm vụ trên vùng biển tiếp cận đảo Thổ Chu để tiếp nhận bệnh nhi, đưa về Phú Quốc cấp cứu. Đồng thời, lực lượng quân y trên tàu được chỉ đạo chuẩn bị phương tiện, nhân lực sẵn sàng tiếp nhận và chuyển bệnh nhi đến cơ sở y tế.

Đến 1h42 cùng ngày, Tàu 253 tiếp nhận bệnh nhi cùng bố mẹ và tổ quân y Trung đoàn 152 từ đảo Thổ Chu để đưa về Phú Quốc cấp cứu.

Đến 6h20, tàu 253 cập cảng tại đảo Phú Quốc. Tại cảng, lực lượng quân y, xe cứu thương của Đội Điều trị 78 (Vùng 5 Hải quân) chờ sẵn và đón bệnh nhi chuyển thẳng đến Trung tâm Y tế Phú Quốc để cấp cứu, điều trị.

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Đến 6h20, tàu 253 cập cảng tại đảo Phú Quốc. Tại cảng, lực lượng quân y, xe cứu thương chờ sẵn và đón bệnh nhi chuyển thẳng đến Trung tâm Y tế Phú Quốc để cấp cứu, điều trị.

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#Hải quân #Tàu 253 #đảo Thổ Chu #Phú Quốc #cấp cứu bệnh nhi #Vùng 5 Hải quân #An Giang

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