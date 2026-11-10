Cô gái Hà Nội 26 tuổi là tổ trưởng dân phố, 'bận không có thời gian hẹn hò'

Từ thời điểm đảm nhận chức vụ tổ trưởng dân phố lâm thời, Thu Thảo (SN 2000, ở Hà Nội) bận rộn với các lịch họp, rà soát thống kê, không có thời gian hẹn hò hay gặp gỡ bạn bè.

Kết thúc cuộc họp ở UBND phường, Mai Hoàng Thu Thảo (Tổ trưởng tổ dân phố Phú Xá 1, phường Phú Thượng, Hà Nội) tỉ mỉ nhập thông tin của các hộ kinh doanh xôi đặc sản trên địa bàn vào máy tính.

Gõ hàm tính toán, nữ tổ trưởng nhanh chóng nắm được tổng số hộ dân đang kinh doanh. Toàn bộ dữ liệu được chuyển thẳng lên phòng văn hóa - xã hội của phường chỉ trong vài giây.

Thu Thảo ứng dụng công nghệ trong quá trình làm việc giúp đẩy nhanh tiến độ xử lý (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

"Đảm nhận công việc ở thôn, tổ dân phố, người trẻ có lợi thế về khả năng sử dụng thành thạo máy tính, xử lý nhanh các báo cáo trên môi trường số, tiết kiệm đáng kể thời gian.

Tuy nhiên, chúng tôi phải học hỏi thế hệ đi trước cách giao tiếp với người dân và giải quyết những vấn đề phát sinh trong cộng đồng", Thảo chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Làm tổ trưởng dân phố, mức phụ cấp 6 triệu đồng/tháng

Sinh ra ở tổ dân phố Phú Xá 1, sau khi tốt nghiệp THPT, cô gái trúng tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Kết thúc 4 năm đại học, Thu Thảo chọn ở nhà, tiếp nối nghề làm trà sen được bà nội truyền lại.

Mỗi năm, công việc này có 3 tháng cao điểm bận rộn vào mùa hè. Tự tay lựa chọn những bông sen đẹp nhất, cô gái khéo léo đưa trà vào bên trong từng cánh hoa. Thành phẩm mang hương thơm thanh khiết của hoa sen và vị đậm đà của trà xanh.

Trên địa bàn tổ dân phố Phú Xá 1, Thu Thảo là Đảng viên trẻ tuổi nhất. Cô được kết nạp Đảng từ năm thứ 3 ở trường đại học, năng nổ tham gia các phong trào ở địa phương.

"Nhờ nguồn thu nhập từ bán trà sen, tôi mong muốn cuộc sống êm đềm, phát huy nghề truyền thống đã được thế hệ trước truyền lại. Bản thân chưa từng nghĩ mình sẽ đảm nhận công việc ở cơ sở", cô chia sẻ.

Từ ngày 1/7/2026, tổ dân phố Phú Xá 1 được thành lập trên cơ sở sáp nhập địa bàn của 4 tổ dân phố thuộc phường Phú Thượng, với khoảng 760 hộ dân và hơn 2.300 nhân khẩu.

Thu Thảo cho biết, công việc áp lực nhưng giúp cô trưởng thành (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Địa bàn rộng hơn, số hộ dân tăng lên đặt ra yêu cầu kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng khối lượng công việc mới. Trong quá trình tìm kiếm người đảm nhận vị trí tổ trưởng, Chi bộ muốn lựa chọn người trẻ tuổi, đã kết nạp Đảng, biết ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc.

Thu Thảo là gương mặt đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đó.

Trước ngày tổ dân phố mới được hình thành, nữ Đảng viên trẻ 2 lần nhận được cuộc gọi từ bà Mai Thị Son - nguyên Bí thư Chi bộ. Các bậc cao niên mong muốn Thu Thảo nhận nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ dân phố, cô từ chối vì còn nhiều băn khoăn.

"Công việc Tổ trưởng dân phố rất vất vả, phải tiếp xúc với người dân và dành nhiều thời gian nắm bắt địa bàn. Trong khi đó, tôi chưa có kinh nghiệm, sợ không đáp lại được kỳ vọng của mọi người”, cô kể.

Sau cuộc gọi thứ ba, nhờ gia đình động viên, Thu Thảo quyết định nhận lời đảm nhận vị trí Tổ trưởng lâm thời. Cô cho rằng mình còn trẻ, có sức khỏe và kiến thức có thể đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

"Nếu không thử sức, khó có thể biết khả năng của bản thân đến đâu. Trên hành trình làm tổ trưởng tổ dân phố, tôi yên tâm vì có sự hỗ trợ của gia đình và các bác có nhiều năm kinh nghiệm”, Thu Thảo chia sẻ.

Bắt tay vào công việc, khối lượng nhiệm vụ lớn hơn so với hình dung ban đầu kèm theo nhiều áp lực.

Những ngày đầu, lịch họp kín mít khiến Thảo không có thời gian nghỉ ngơi. Có hôm, nữ tổ trưởng tham gia họp từ sáng đến tối nhằm kiện toàn bộ máy, triển khai những nhiệm vụ mới.

Vốn chưa có nhiều kinh nghiệm, mỗi lần chuẩn bị cuộc họp, Thảo đều dành thời gian soạn nội dung phát biểu, tập dượt trước gương nhiều lần. Áp lực phải làm tốt nhiệm vụ được giao khiến cô mất ăn mất ngủ.

"Có thời điểm tôi sụt khoảng 2kg vì quá lo lắng. Trong lòng luôn trăn trở phải làm thế nào để hoàn thành tốt công việc, không phụ sự tín nhiệm của mọi người”, Thảo chia sẻ.

Không chỉ có các cuộc họp hay báo cáo rà soát gửi lên phường, cán bộ cơ sở phải giải quyết rất nhiều công việc phát sinh. Thời gian làm việc của Thảo kéo dài 15-16 giờ mỗi ngày.

Mỗi ngày, nữ tổ trưởng thường thức dậy lúc 6h, kiểm tra lịch họp và những nhiệm vụ cần giải quyết. Nếu không phải đi họp ở phường, cô tranh thủ hoàn thành báo cáo, rà soát các thông tin theo yêu cầu của cấp trên.

Buổi chiều, cô gái dành thời gian đi đến các khu dân cư nắm tình hình hoặc giải quyết các vấn đề được người dân phản ánh. Buổi tối thường là thời điểm diễn ra cuộc họp triển khai công việc trên địa bàn, kéo dài từ 19h đến 22-23h.

"Trước đó, tôi không nghĩ tổ trưởng dân phố lại bận rộn như vậy. Lịch làm việc không bó hẹp trong giờ hành chính, thậm chí những ngày cuối tuần còn bận rộn hơn ngày thường. Từ thời điểm nhận nhiệm vụ, tôi không có thời gian hẹn hò hay gặp gỡ bạn bè, dành toàn tâm toàn ý cho công việc", Thảo tâm sự.

Trước các cuộc họp, Thảo vẫn dành thời gian chuẩn bị văn bản kỹ lưỡng, thậm chí tập dượt trước gương (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Những tháng qua, điện thoại gần như trở thành vật bất ly thân của Thu Thảo. Cô không dám tắt máy, lo người dân có phản ánh đột xuất nhưng không được hỗ trợ kịp thời.

Theo nữ tổ trưởng, những ý kiến của người dân rất đa dạng, từ chuyện đường ống nước bị rò rỉ, rác thải sinh hoạt, vật nuôi phóng uế đến mâu thuẫn giữa các hộ gia đình. Mỗi khi nhận được thông tin, Thảo cố gắng tìm hiểu và phối hợp với các bên liên quan để giải quyết.

Nói về thu nhập của tổ trưởng dân phố, Thu Thảo cho biết, cô từng nghe nhiều người đồn đoán công việc này có phụ cấp lên đến 15-18 triệu đồng/tháng. Khi nhận nhiệm vụ, cô gái không tìm hiểu về chế độ đãi ngộ, chỉ mong hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Nhận phụ cấp tháng đầu tiên khoảng 6 triệu đồng, tôi khá bất ngờ. Tuy nhiên, tôi không nản lòng. Mục đích nhận nhiệm vụ này không phải vì tiền bạc mà mong muốn chung tay vào sự phát triển của địa phương", cô nói.

Biến nhóm chat thành kênh thông tin nhanh chóng

Sắp xếp lại các tổ dân phố, số lượng hộ dân trên địa bàn tăng lên, kéo theo khối lượng công việc quản lý, thống kê ngày càng lớn. Việc ứng dụng công nghệ là cần thiết, giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc.

Một trong những việc đầu tiên được nữ tổ trưởng thực hiện là tăng cường kết nối với người dân thông qua nhóm nhắn tin. Trước đây, nhóm đã được thành lập nhưng số lượng thành viên còn hạn chế, quá trình trao đổi chưa thường xuyên.

Nữ tổ trưởng trao đổi cùng người dân, giải đáp các thắc mắc một cách kịp thời (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Từ khi nhận nhiệm vụ, Thảo chủ động vận động các hộ gia đình tham gia, biến nhóm chat thành kênh thông tin hai chiều. Những thông báo từ phường được cô cập nhật, trong khi người dâ trực tiếp phản ánh các vấn đề phát sinh để giải quyết kịp thời.

Một số biểu mẫu thống kê được Thảo thiết lập trên Google Forms, gửi đến từng hộ gia đình chỉ trong vài giây. Người dân chủ động điền thông tin ngay trên điện thoại, thay vì phải kê khai bằng giấy như trước.

"Dữ liệu sau đó được lưu trữ trên môi trường số, tôi dễ dàng tổng hợp, tra cứu và cập nhật khi cần thiết. Nếu không có sự hỗ trợ của công nghệ, cán bộ cơ sở khó có thể đáp ứng được công việc trong bối cảnh hiện nay", cô chia sẻ.

Không chỉ ứng dụng công nghệ vào công việc, Thu Thảo còn chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, làm quen với các tiện ích số.

Khoảng sân rợp bóng cây xanh tại nhà nữ tổ trưởng trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người dân khi cần hỗ trợ sử dụng điện thoại thông minh. Tại đây, Thảo kiên nhẫn hướng dẫn các cô bác nộp Đảng phí, nộp thuế trực tuyến, cập nhật thông tin trên ứng dụng sổ tay Đảng viên điện tử...

Công việc của tổ trưởng dân phố bận rộn hơn tưởng tượng của Thu Thảo (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Để công việc đạt hiệu quả, tổ dân phố Phú Xá 1 còn thành lập nhóm chuyển đổi số gồm 10 người, với sự tham gia của cán bộ tổ dân phố và lực lượng đoàn thanh niên. Các thành viên tổ chức những buổi hướng dẫn trực tiếp tại nhà văn hoá, giúp người dân làm quen với các ứng dụng quan trọng.

Sử dụng máy tính thành thạo không có nghĩa mọi nhiệm vụ sẽ được giải quyết nhanh chóng. Với những vấn đề mới phát sinh, Thảo thường tìm đến những người có kinh nghiệm tham khảo ý kiến, tìm ra phương án xử lý phù hợp nhất.

Sau hơn 4 tháng nhận nhiệm vụ, nữ tổ trưởng từng ngại giao tiếp dần quen với việc gặp gỡ, trò chuyện cùng người dân trong khu phố. Mỗi lần ra đường, Thảo được các cô bác trong tổ nhận ra, động viên tiếp tục cố gắng.

"Trước đây, tôi sống hướng nội, ít giao tiếp với mọi người. Làm tổ trưởng dân phố giúp bản thân học cách hòa đồng, cởi mở và chủ động trò chuyện với các cô bác. Trong thời gian ngắn, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, biết lắng nghe những vấn đề của người dân", Thảo chia sẻ.

Nhìn thấy cô gái chưa đến 30 tuổi tham gia bàn bạc những việc quan trọng của tổ, một số gia đình hoài nghi về năng lực của Thảo. Sau một thời gian, mọi người tin tưởng vì nhìn thấy cô năng nổ, hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ được giao.

"Phương châm của tôi là phản hồi và xử lý sớm những kiến nghị, thắc mắc của người dân. Khi ý kiến được lắng nghe, giải đáp kịp thời, bà con cảm thấy được quan tâm, chia sẻ. Đó là cách giúp cán bộ cơ sở tạo dựng sự gần gũi, tin tưởng và gắn bó với người dân", Thảo chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Văn Tính - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Phú Xá 1, phường Phú Thượng (Hà Nội), việc lựa chọn Mai Hoàng Thu Thảo đảm nhận vị trí tổ trưởng dân phố xuất phát từ chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.

Ông Tính đánh giá, Thảo là Đảng viên trẻ, được đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, có nền tảng lý luận chính trị, tinh thần nhiệt huyết và khả năng tiếp cận công nghệ nhanh.

"Trước đây, nhiều công việc ở tổ dân phố được thực hiện thủ công, mất khá nhiều thời gian. Thảo có lợi thế sử dụng thành thạo máy tính nên việc cập nhật dữ liệu, tổng hợp thông tin được triển khai nhanh chóng, thuận lợi hơn. Đây là điểm mạnh rất đáng ghi nhận của cán bộ trẻ", ông Tính nhận xét.

Tuy nhiên, theo vị bí thư chi bộ, bên cạnh những ưu điểm, Thảo vẫn cần thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm, đặc biệt trong việc tiếp xúc với người dân, điều hành các cuộc họp và xử lý những tình huống phát sinh tại cơ sở.

Thấu hiểu những khó khăn của nữ tổ trưởng sinh năm 2000, chi bộ đã đề nghị các đảng viên, cán bộ có kinh nghiệm thường xuyên quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ Thảo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ông tin rằng, với tinh thần cầu thị, sự nỗ lực của bản thân cùng sự đồng hành của tập thể, Thảo sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh của tuổi trẻ, khắc phục hạn chế về kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam

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