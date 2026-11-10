Tàu hàng dài hơn dài 123m mang quốc tịch Panama mắc cạn ở Quảng Ngãi

TPO - Tàu hàng mang quốc tịch Panama bị mắc cạn tại vùng biển Châu Me (tổ dân phố Phổ Châu, phường Sa Huỳnh) trong điều kiện thời tiết xấu, sóng lớn cấp 6-7. Trong khi đó, do ảnh hưởng của mưa lớn, gió mạnh, sóng biển dâng cao đánh chìm một tàu cá đang neo đậu tại khu vực Hòn Khói (Khánh Hòa).

Sóng lớn cấp 6-7, tàu hàng nước ngoài chở 14 thuyền viên mắc cạn ở vùng biển Quảng Ngãi.

Ngày 10/11, lãnh đạo Đồn Biên phòng Sa Huỳnh (Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi) cho biết, tàu hàng TONG CHENG 301 mang quốc tịch Panama bị mắc cạn tại vùng biển Châu Me (tổ dân phố Phổ Châu, phường Sa Huỳnh) trong điều kiện thời tiết xấu, sóng lớn cấp 6-7.

Theo Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, tàu xuất phát từ TP.HCM đi cảng Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị) thì gặp nạn tại vị trí trên.

Thời điểm ghi nhận sự cố, trên tàu có 14 thuyền viên. Tàu nằm cách bờ khoảng 100 m, tại khu vực bãi cát, không có đá ngầm. Hiện tàu vẫn an toàn, chưa ghi nhận dấu hiệu hư hỏng hoặc vỡ thân tàu. Toàn bộ thuyền viên đều an toàn, thuyền trưởng và các thủy thủ đang duy trì liên lạc với cơ quan chức năng.

Tàu hàng TONG CHENG 301 bị mắc cạn cách bờ biển Châu Me (tổ dân phố Phổ Châu, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 100m.

Theo dữ liệu đăng ký trên hệ thống VesselFinder, TONG CHENG 301 là tàu chở hàng tổng hợp, mang số IMO 8745486, đăng ký quốc tịch Panama. Tàu được đóng năm 2007, dài 123,74 m, rộng 18 m, có trọng tải toàn phần 8.571 tấn.

Đây là loại tàu chuyên vận chuyển hàng hóa tổng hợp, có thể chuyên chở nhiều nhóm hàng khô khác nhau. Dữ liệu Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) trên Maritime Optima cho thấy tàu rời cảng Phú Mỹ (TP.HCM) vào ngày 6/10.

Ông Nguyễn Viết Thanh - Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh cho biết, các lực lượng chức năng đang theo dõi, nắm tình hình và báo cáo tình trạng tàu để có phương án xử lý.

“Tuy nhiên, thời tiết tại khu vực tàu mắc cạn đang diễn biến phức tạp. Mưa lớn, sóng cao khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường”, ông Thanh nói.

Hiện Cảng vụ Quảng Ngãi đang phối hợp với lực lượng biên phòng tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý sự cố, bảo đảm an toàn cho tàu và các thuyền viên.

Sóng đánh chìm tàu cá tại Khánh Hòa

Sáng 10/11, Đồn Biên phòng Ninh Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức cứu hộ thành công một tàu cá bị sóng lớn đánh chìm khi đang neo đậu tại khu vực biển Hòn Khói, tỉnh Khánh Hòa.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng người dân cứu tàu cá gặp nạn.

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm 9/11 đến sáng 10/11, khu vực phường Đông Ninh Hòa xuất hiện mưa lớn, gió mạnh, sóng biển dâng cao. Khoảng 4h ngày 10/11, tàu cá do ông Nguyễn Văn Tú làm chủ, đang neo đậu tại khu vực bờ kè Hòn Khói, bất ngờ bị sóng lớn đánh đứt dây neo, khiến phương tiện trôi dạt và chìm dần xuống biển.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Ninh Hải đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai phương án cứu hộ. Sau hơn 3 giờ nỗ lực giữa mưa lớn, sóng to và gió mạnh, lực lượng chức năng đã trục vớt, đưa tàu cá lên bờ an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 10-12/11, trên các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ dự báo phổ biến ở mức xấp xỉ báo động 1; riêng các sông khu vực phía Bắc tỉnh có khả năng lên mức báo động 1-2. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1.

Đợt lũ này có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông và đô thị; đồng thời gây gián đoạn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và các phương tiện.

Đáng chú ý, mưa lũ còn làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Các hồ chứa cũng có thể chịu tác động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước tình hình trên, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Video: Biển Nha Trang động dữ dội.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, và không khí lạnh tràn về, những ngày qua biển Nha Trang có sóng to, gió lớn, cơ quan chức năng đã lắp đặt các biển cấm người dân, du khách xuống tắm biển để đảm bảo an toàn.

Vùng biển Quảng Ngãi, bao gồm đặc khu Lý Sơn, có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 2,5-4,5 m, biển động mạnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến địa phương, gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to ở khu vực phía Đông tỉnh. Vùng biển Quảng Ngãi, bao gồm đặc khu Lý Sơn, có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 2,5-4,5 m, biển động mạnh.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương rà soát những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, chủ động sơ tán người dân khỏi các ngôi nhà không bảo đảm an toàn.

Các địa phương được yêu cầu bố trí lực lượng theo dõi, cảnh giới tại khu vực nguy hiểm, chuẩn bị phương tiện, hậu cần và địa điểm sơ tán, không để bị động khi mưa lũ xảy ra.