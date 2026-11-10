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Mưa lớn, nước tràn cầu ở Quảng Ngãi, giao thông chia cắt

Nguyễn Ngọc

TPO - Mưa lớn, nước tràn qua cầu Thạch Nham ở Quảng Ngãi, chính quyền lập chốt, dựng rào chắn, cấm người và phương tiện qua lại.

Ngày 10/11, ông Lê Văn Vin - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hạ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, nước đã tràn qua mặt cầu tràn Thạch Nham, nên chính quyền địa phương lập chốt, đặt biển cảnh báo, bố trí lực lượng ứng trực tại hai đầu cầu trên tuyến đường nối khu vực Trà Giang với Sơn Hạ, nhằm ngăn người dân và phương tiện đi vào khu vực nước lũ đang tràn qua.

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Cầu tràn Thạch Nham (tỉnh Quảng Ngãi) hiện đã ngập.

Cầu tràn Thạch Nham được xây dựng cách đây khoảng 30 năm, thuộc công trình đầu mối hạ lưu sông Trà Khúc. Trước đây, cầu kết nối huyện Tư Nghĩa và huyện Sơn Hà, nay thuộc địa bàn xã Trà Giang và xã Sơn Hạ sau sáp nhập.

Đây là tuyến giao thông quan trọng nối khu vực đồng bằng với miền núi Quảng Ngãi, có lượng người và phương tiện qua lại đông đúc.

Tuy nhiên, do đặc điểm cầu tràn thấp, mỗi khi mưa lớn, nước lũ dâng cao thường chảy tràn qua mặt cầu, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Vào mùa mưa lũ, chính quyền địa phương thường xuyên phải đặt biển cảnh báo, dựng rào chắn để ngăn người dân qua cầu. Dù vậy, vẫn có trường hợp bất chấp nguy hiểm, vượt rào chắn để tránh phải đi đường vòng khoảng 25 km.

Khu vực cầu tràn Thạch Nham từng xảy ra nhiều vụ tai nạn khiến người và phương tiện bị nước lũ cuốn trôi, gây thiệt hại về người.

Liên quan tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, tại xã Măng Bút chính quyền đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là tại những khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

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Chính quyền xã Măng Bút dựng rào chắn, cảnh báo người dân không qua lại khu vực nguy hiểm.

Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập nước, ngăn người dân và phương tiện đi qua những khu vực nguy hiểm.

Cho học sinh nghỉ học khi mưa lũ gây mất an toàn

Ngày 10/11, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành công văn yêu cầu chủ động ứng phó đợt mưa lớn được nhận định là lớn nhất trong năm.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu căn cứ tình hình thực tế, các cơ quan chức năng quyết định cho học sinh nghỉ học khi mưa lớn, ngập lụt gây mất an toàn.

Các địa phương phải rà soát khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu; chủ động sơ tán người dân, bố trí lực lượng chốt chặn, không để người và phương tiện qua ngầm tràn, đường ngập khi không bảo đảm an toàn.

Đồng thời, kiểm tra an toàn hồ đập, chủ động phương án cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu vực bị cô lập.

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#Cầu tràn Thạch Nham #Mưa lũ Quảng Ngãi #Giao thông bị chia cắt #Ngập lụt #Cảnh báo thiên tai

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