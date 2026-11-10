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Tàu chở dầu ở TPHCM bốc cháy ngùn ngụt

Văn Quân

TPO - Một tàu chở dầu đang cập bến bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói cao hàng chục mét, nhiều người dân xung quanh khu vực hô hoán tham gia khống chế đám cháy.

Clip: Người dân ghi lại hiện trường vụ cháy

Ngày 10/11, đại diện UBND xã Long Hải, TPHCM xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tàu chở dầu tại cảng Phước Tỉnh. Đến khoảng 13h cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Theo đại diện UBND xã Long Hải, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

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Vụ cháy tàu dầu tại cảng Phước Tỉnh được người dân ghi lại.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 12h ngày 10/11, một tàu chở dầu đang neo đậu tại cảng Phước Tỉnh, xã Long Hải bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, kèm theo những cột khói đen cuồn cuộn cao hàng chục mét, khiến nhiều người dân khu vực lo lắng.

Phát hiện vụ việc, người dân đã hô hoán, đồng thời tìm cách hỗ trợ dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Đến khoảng 13h, đám cháy được khống chế, dập tắt. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

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#Vũng Tàu #Long Hải #TPHCM #Cháy tàu dầu

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