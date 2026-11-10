Công bố quyết định về công tác cán bộ ở Tuyên Quang và Cần Thơ

TPO - Ngày 10/11 tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Hội nghị để công bố quyết định về công tác cán bộ.

Sáng 10/11, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Tuyên Quang, tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bà Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thôi giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; đồng thời chỉ định tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định điều động cho bà Đặng Ái Xoan. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Cùng ngày, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo báo Cần Thơ, tại hội nghị, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động bà Trần Thị Nương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Hưng, đến cơ quan Ủy ban MTTQVN thành phố nhận nhiệm vụ; đồng thời giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.