Vì sao các tỷ phú Silicon Valley thường bén duyên phụ nữ gốc Hoa?

TPO - Trong thế giới của những người đàn ông nắm giữ vận mệnh công nghệ toàn cầu, phụ nữ gốc Hoa dường như xuất hiện với tần suất đáng chú ý. Liệu đó chỉ là sự trùng hợp của nhịp đập trái tim, hay ẩn sau những mối tình ấy là một hiện tượng xã hội đáng suy ngẫm?

Có những cuộc tình bắt đầu từ giảng đường đại học, có những cuộc hôn nhân nảy nở giữa những phòng thí nghiệm công nghệ, và cũng có những mối quan hệ khiến cả Washington phải giật mình khi ranh giới giữa đời tư, lợi ích kinh doanh và an ninh quốc gia trở nên mong manh.

Những trái tim tỷ phú và bóng dáng phụ nữ gốc Hoa

Thung lũng Silicon, nơi những ý tưởng có thể biến thành đế chế hàng nghìn tỷ đô, cũng là một thế giới của những mối tình vượt qua biên giới văn hóa. Ở đó, những bộ óc xuất chúng nhất của nước Mỹ đôi khi tìm thấy người bạn đời không phải trong những gia đình quyền quý truyền thống, mà giữa cộng đồng người nhập cư, những giảng đường đại học và các mạng lưới công nghệ toàn cầu.

Ông Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, là một trong những trường hợp tiêu biểu. Ông gặp bà Priscilla Chan khi cả hai còn là sinh viên Đại học Harvard.

Bà Chan sinh năm 1985 tại bang Massachusetts của Mỹ trong một gia đình người Hoa có cha mẹ là người từ Việt Nam sang. Bà không chỉ là vợ của một trong những người giàu nhất hành tinh, mà còn là bác sĩ nhi khoa, nhà hoạt động xã hội và đồng sáng lập tổ chức Chan Zuckerberg Initiative.

Câu chuyện của họ mang vẻ đẹp của một mối tình bắt đầu từ những ngày tháng bình dị, trước khi thế giới công nghệ biến ông Zuckerberg thành một biểu tượng quyền lực. Trong cuộc hôn nhân ấy, bà Chan không đứng dưới cái bóng của người chồng tỷ phú. Bà có sự nghiệp, lý tưởng và những lựa chọn riêng.

Bà Chan là người đầu tiên trong gia đình đỗ đại học và tốt nghiệp thủ khoa cấp 3. Sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard với bằng cử nhân Sinh học, bà học ngành Y và trở thành bác sĩ nhi khoa (tốt nghiệp Đại học California, San Francisco (UCSF) năm 2012).

Bà Chan từng làm giáo viên khoa học trước khi theo đuổi nghề y. Năm 2024, bà lọt vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn nhờ những cống hiến trong y khoa và từ thiện. Năm 2015, thay vì chỉ hưởng thụ cuộc sống giàu có, bà cùng chồng thành lập CZI, cam kết dành 99% cổ phần Meta (Facebook) để giải quyết các vấn đề cốt lõi của nhân loại.

Vợ chồng Mark Zuckerberg - Priscilla Chan. Ảnh: News24

Một trường hợp khác là ông Sergey Brin - người đồng sáng lập Google. Cuộc hôn nhân của ông với bà Nicole Shanahan - một phụ nữ Mỹ gốc Hoa từng thu hút sự chú ý lớn. Bà Shanahan là luật sư, doanh nhân công nghệ và nhà hoạt động xã hội. Mối quan hệ của họ kết thúc bằng ly hôn, nhưng vẫn góp thêm một cái tên vào danh sách phụ nữ gốc Hoa từng bước vào đời sống riêng tư của các tỷ phú công nghệ Mỹ.

Trong khi đó, ông Larry Ellison, nhà sáng lập hãng Oracle, cũng từng có quan hệ với bà Jolin Zhu - một phụ nữ Trung Quốc. Ông Brian Armstrong, người sáng lập Coinbase (một trong những nền tảng và sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung lớn nhất thế giới), kết hôn với bà Angela Meng - một doanh nhân Mỹ gốc Hoa sinh ra tại Bắc Kinh.

Ông Larry Ellison và bà Jolin Zhu. Ảnh: Getty Images

Những cái tên ấy, khi đặt cạnh nhau, dễ tạo nên một cảm giác về một mẫu số chung: Những người đàn ông sở hữu khối tài sản khổng lồ, quyền lực công nghệ và ảnh hưởng toàn cầu dường như có một sức hút đặc biệt đối với phụ nữ gốc Hoa.

Nhưng tình yêu vốn không vận hành theo những bảng thống kê. Và những cuộc hôn nhân nổi tiếng chưa đủ để chứng minh rằng các tỷ phú Silicon Valley có một gu phụ nữ thống nhất.

Vợ chồng Brian Armstrong - Angela Meng. Ảnh: Jatin Network

Tỷ phú công nghệ

Phụ nữ có quan hệ tình cảm với họ

Nguồn gốc

Mark Zuckerberg

Priscilla Chan

Mỹ gốc Hoa, cha mẹ là người Hoa từ Việt Nam sang

Larry Ellison

Jolin Zhu

Người Trung Quốc sinh ra tại Trung Quốc

Brian Armstrong

Angela Meng

Doanh nhân Mỹ gốc Hoa, sinh tại Bắc Kinh

Sergey Brin

Nicole Shanahan

Người Mỹ gốc Hoa



Không chỉ là nhan sắc: Sức hút của những phụ nữ bước ra từ thế giới tri thức

Nếu chỉ nhìn vào nguồn gốc dân tộc, người ta có thể bỏ qua một điều quan trọng hơn: Nhiều phụ nữ gốc Hoa xuất hiện bên cạnh giới tỷ phú công nghệ không phải những bóng hồng đứng bên lề thành công của người đàn ông. Họ là những người có học vấn, sự nghiệp và năng lực độc lập.

Bà Priscilla Chan là bác sĩ; bà Nicole Shanahan là luật sư và doanh nhân; bà Angela Meng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Họ bước vào những mối quan hệ với các tỷ phú không chỉ bằng sức hấp dẫn cá nhân, mà còn bằng vốn tri thức, kinh nghiệm và thế giới quan riêng.

Silicon Valley vốn là một không gian đặc biệt. Nơi đây tập trung những người có trình độ học vấn cao, tham vọng lớn và khả năng dịch chuyển xuyên biên giới. Những trường đại học như Stanford, Berkeley hay Harvard không chỉ đào tạo các nhà khoa học, kỹ sư và doanh nhân, mà còn là nơi những mối quan hệ cá nhân được hình thành.

Trong môi trường ấy, sự tương đồng về trí tuệ, nền tảng học vấn và khát vọng nghề nghiệp có thể trở thành chất keo gắn kết mạnh mẽ hơn những khác biệt về văn hóa hay xuất thân.

Cộng đồng người gốc Hoa tại Mỹ cũng có sự hiện diện đáng kể trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài chính và y tế. Điều đó khiến khả năng gặp gỡ, giao lưu và hình thành quan hệ với giới công nghệ trở nên tự nhiên hơn.

Vì vậy, có lẽ điều đáng chú ý không phải là các tỷ phú Silicon Valley thích phụ nữ Trung Quốc, gốc Hoa, mà là họ thường gặp gỡ những phụ nữ có nền tảng tri thức và sự nghiệp tương đồng với mình trong một môi trường đa văn hóa.

Dẫu vậy, những cách lý giải ấy chỉ giúp đặt hiện tượng vào bối cảnh xã hội. Chúng không thể biến một số trường hợp nổi bật thành quy luật, càng không thể chứng minh rằng phụ nữ gốc Hoa có một sức hấp dẫn đặc biệt đối với toàn bộ giới tỷ phú công nghệ.

Bởi bên cạnh những cuộc hôn nhân với phụ nữ gốc Hoa, vẫn có rất nhiều tỷ phú Silicon Valley kết hôn với phụ nữ thuộc những nguồn gốc khác. Ông Jeff Bezos và bà Lauren Sánchez là một ví dụ. Bà Sánchez là cựu nhà báo, người dẫn chương trình truyền hình, tác giả, phi công được cấp phép và doanh nhân người Mỹ. Hay như ông Larry Page kết hôn với bà Lucinda Southworth. Bà Southworth là nhà khoa học nghiên cứu, nhà từ thiện người Mỹ.

Suy cho cùng, những trái tim không có quốc tịch cố định.

Ông Sergey Brin và bà Nicole Shanahan. Ảnh: Bloomberg

Khi một cuộc tình bước qua cánh cửa an ninh quốc gia

Nhưng nếu những cuộc hôn nhân của Zuckerberg hay Brin chủ yếu gợi lên câu chuyện về sự giao thoa văn hóa, thì những diễn biến quanh ông Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, lại đưa vấn đề sang một chiều kích hoàn toàn khác.

Câu chuyện về ông Jensen Huang và nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang đang trở thành tâm điểm của những tranh luận tại Mỹ. Theo các thông tin được Financial Times, The New York Times và Reuters đăng tải, giới chức tình báo Mỹ nghi ngờ bà Alice Huang có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc và có quan hệ tình cảm với ông Jensen Huang.

Bà Alice Huang, còn được biết đến với tên Huang Le, từng giữ vị trí cấp cao tại Megaspeed International - một doanh nghiệp hạ tầng điện toán có quan hệ kinh doanh với Nvidia. Công ty này đã thu hút sự chú ý của giới chức Mỹ vì những nghi vấn liên quan việc tiếp cận các chip AI tiên tiến bị hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo Reuters, những cáo buộc về hoạt động tình báo chưa được hãng tin này xác minh độc lập. Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc, trong khi Nvidia cho biết hội đồng quản trị đã mở cuộc điều tra độc lập.

Tỷ phú Jensen Huang thừa nhận ông đã không chung thủy với vợ, đồng thời xin lỗi gia đình và các nhân viên. Tuy nhiên, việc thừa nhận ngoại tình không đồng nghĩa với việc xác nhận những cáo buộc liên quan tình báo.

Nvidia cho biết chưa có lý do để tin rằng thông tin an ninh quốc gia hoặc bí mật của công ty đã bị xâm phạm. Ông Jensen Huang cam kết hợp tác với cuộc điều tra.

Vụ việc khiến người ta phải nhìn lại một vấn đề vốn ít được chú ý: Trong thế giới công nghệ, nơi một CEO có thể nắm giữ những bí mật liên quan trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng bán dẫn và chiến lược quốc gia, đời sống riêng tư đôi khi không còn là chuyện riêng tư tuyệt đối.

Một mối quan hệ tình cảm, nếu bị lợi dụng để thu thập thông tin hoặc tác động đến quyết định kinh doanh, có thể trở thành vấn đề an ninh. Nhưng điều đó không có nghĩa mọi mối quan hệ với phụ nữ Trung Quốc đều đáng ngờ, hay mọi cuộc tình xuyên văn hóa đều có thể bị nhìn qua lăng kính tình báo.

Sự khác biệt giữa một cuộc tình bình thường và một chiến dịch tình báo không nằm ở quốc tịch của người phụ nữ, mà ở chứng cứ về hành vi, mục đích và những thông tin thực sự được trao đổi.

Tình yêu có thể vượt qua biên giới, nhưng định kiến không nên là thứ được phép vượt qua ranh giới của sự thật.

Nhìn từ những câu chuyện của Silicon Valley, có lẽ điều đáng suy ngẫm nhất không phải là vì sao các tỷ phú công nghệ thường bén duyên với phụ nữ gốc Hoa. Đó là cách những mối quan hệ cá nhân, trong một thế giới mà quyền lực và công nghệ ngày càng tập trung vào một số ít người, có thể trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận lớn hơn về xã hội, kinh tế và an ninh quốc gia.

Và ở nơi những cỗ máy có thể thay đổi thế giới được tạo ra, những trái tim con người vẫn có thể khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Ông Jensen Huang và bà Alice Huang. Ảnh: Bloomberg