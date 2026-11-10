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Uống nhầm hóa chất, bé trai loét dạ dày phải ăn qua ống thông

Anh Nhàn

TPO - Sau khi uống nhầm một lượng nhỏ hóa chất làm đông mủ cao su đựng trong vỏ chai nước ngọt, bé trai 21 tháng tuổi nôn ói dữ dội, phải nhập viện cấp cứu. Hóa chất gây loét dạ dày, tá tràng khiến bé vẫn phải ăn qua ống thông sau khi xuất viện.

Ngày 10/11, bác sĩ Phan Thị Anh Thư, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), cho biết khoa vừa tiếp nhận bé trai N.X.T. (21 tháng tuổi) bị tổn thương đường tiêu hóa nghiêm trọng sau khi uống nhầm hóa chất làm đông mủ cao su.

Theo gia đình, hóa chất được mua với số lượng lớn, đựng trong can không có đầy đủ thông tin trên nhãn. Để tiện sử dụng, người nhà rót một phần hóa chất sang chai nước ngọt đã dùng hết. Trong lúc chơi gần đó, bé T. tưởng trong chai vẫn là nước ngọt nên uống một ít. Bé nôn ói dữ dội ngay sau đó. Gia đình vội đưa con đến bệnh viện cấp cứu.

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Hình ảnh nội soi đường tiêu hóa cho thấy niêm mạc dạ dày của bệnh nhi bị viêm trên diện rộng, tổn thương loét ở cả dạ dày và tá tràng. Ảnh: BVCC

Tại bệnh viện, các bác sĩ khoa Tiêu hóa cho bé tạm ngưng ăn uống, dùng thuốc ức chế tiết axit và hội chẩn để nội soi đường tiêu hóa. Kết quả cho thấy niêm mạc dạ dày của bệnh nhi bị viêm trên diện rộng, tổn thương loét ở cả dạ dày và tá tràng.

Theo TS.BS.CKII Nguyễn Cẩm Tú, Trưởng khoa Tiêu hóa, trong quá trình nội soi, bác sĩ đã đặt một ống thông đến hỗng tràng, một đoạn của ruột non. Qua ống này, bé vẫn được nuôi ăn trong thời gian chờ các vùng tổn thương ở dạ dày và tá tràng hồi phục.

Sau khoảng một tuần điều trị, tình trạng của bé T. dần ổn định và được xuất viện. Khi về nhà, gia đình vẫn phải cho bé ăn qua ống thông và đưa con tái khám định kỳ để bác sĩ theo dõi quá trình hồi phục. Những biến chứng có thể xuất hiện về sau mà bác sĩ cần theo dõi là hẹp thực quản hoặc hẹp đường ra của dạ dày.

Theo bác sĩ Tú, Khoa Tiêu hóa từng tiếp nhận nhiều trẻ uống nhầm hóa chất trong hoàn cảnh tương tự. Trẻ nhỏ khó nhận biết chất bên trong chỉ qua màu sắc, hình dáng hay nhãn chai. Với một vỏ chai nước ngọt quen thuộc, trẻ dễ nghĩ đó là thứ mình có thể uống. Vì vậy, gia đình cần tránh dùng chai đựng đồ uống để chứa hóa chất và bảo quản hóa chất ở nơi ngoài tầm với của trẻ.

Nếu phát hiện trẻ uống nhầm hóa chất, bác sĩ Tú khuyên người nhà giữ bình tĩnh và tránh làm cho trẻ nôn. Khi trẻ nôn, hóa chất có thể trào ngược từ dạ dày lên miệng, khiến thực quản và miệng bị tổn thương thêm. Hóa chất cũng có thể lọt vào đường thở của trẻ.

Phụ huynh cũng không nên tự ý cho trẻ uống nước chanh, giấm hay bất kỳ chất nào khác với ý định trung hòa hóa chất. Gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế, mang theo bao bì hoặc chai, lọ đựng hóa chất để bác sĩ có thêm thông tin đánh giá nguy cơ và lựa chọn cách xử trí phù hợp.

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#Bệnh viện Nhi đồng 2 #Ngộ độc hóa chất #Tai nạn ở trẻ em #Sơ cứu ngộ độc #An toàn hóa chất

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