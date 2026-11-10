Đột quỵ: Chủ động phòng ngừa, chăm sóc đúng cách sau điều trị

Bệnh đột quỵ có thể để lại những ảnh hưởng kéo dài đến sức khỏe và khả năng sinh hoạt. Hội thảo do Yori Care phối hợp cùng Thiện Nhân Hospital Đà Nẵng tổ chức đã thu hút đông đảo người dân tham dự, với các nội dung về nguy cơ, dấu hiệu cảnh báo và cách chăm sóc, hỗ trợ người bệnh trong quá trình phục hồi tại nhà.

Chiều 31/10/2026, Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe Yori Care phối hợp với Thiện Nhân Hospital Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Đột quỵ – Kẻ thù thầm lặng của sức khỏe”. Chương trình diễn ra trong khuôn khổ lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị về kết nối dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc Yori Care, ký kết ghi nhớ hợp tác cùng ThS.BS. Ngô Đức Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng.

Đông đảo người dân và bệnh nhân tham dự hội thảo, tích cực đặt câu hỏi và trao đổi với các chuyên gia.

Đột quỵ là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng vận động, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Những ảnh hưởng ấy cũng đặt ra nhiều yêu cầu đối với gia đình, từ việc tìm hiểu thông tin, hỗ trợ người thân trong sinh hoạt đến đồng hành trong quá trình phục hồi sau điều trị.

Vì vậy, việc chủ động tìm hiểu về đột quỵ không chỉ cần thiết khi một người đã trở thành bệnh nhân. Kiến thức về các yếu tố nguy cơ, dấu hiệu cảnh báo và cách chăm sóc phù hợp có ý nghĩa với mỗi cá nhân, đồng thời giúp gia đình chuẩn bị tốt hơn khi người thân cần được hỗ trợ.

Nhận biết nguy cơ, chủ động phòng ngừa

Tại hội thảo, ThS.BS. Ngô Đức Hải chia sẻ về các yếu tố nguy cơ, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp phòng ngừa đột quỵ. Qua phần trình bày của bác sĩ, người tham dự có thêm thông tin để hiểu rõ hơn về bệnh lý, quan tâm đến việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ, duy trì lối sống phù hợp và chủ động kiểm tra sức khỏe.

Các nội dung được trao đổi hướng đến việc giúp người dân tiếp cận kiến thức y khoa một cách gần gũi, dễ hiểu hơn. Sự quan tâm của người tham dự thể hiện qua những câu hỏi và trao đổi trực tiếp tại chương trình, tập trung vào việc nhận biết nguy cơ cũng như cách bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Những kiến thức này không chỉ dành cho người cao tuổi hoặc người đang có bệnh lý nền. Việc hiểu về đột quỵ và biết cách chủ động bảo vệ sức khỏe cũng cần thiết với mỗi cá nhân. Khi có thêm thông tin đáng tin cậy, người dân có cơ sở để quan tâm hơn đến sức khỏe của mình và trao đổi với nhân viên y tế khi cần thiết.

Chăm sóc sau đột quỵ cần kiến thức và kỹ năng

Với người bệnh sau đột quỵ, việc chăm sóc không dừng lại khi kết thúc điều trị tại bệnh viện. Khi trở về nhà, người bệnh có thể cần được hỗ trợ trong sinh hoạt tùy theo tình trạng sức khỏe và khả năng vận động. Gia đình thường là những người trực tiếp đồng hành, nhưng không phải lúc nào cũng biết cách hỗ trợ sao cho phù hợp.

Tại chương trình, Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Hòe, Co-Founder Yori Care, với nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực chăm sóc tại Nhật Bản, trực tiếp hướng dẫn một số kỹ năng hỗ trợ người bệnh trong sinh hoạt. Người tham dự có dịp quan sát và thực hành các thao tác chăm sóc cơ bản, từ cách hỗ trợ người thân đến việc lựa chọn tư thế phù hợp.

Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Hòe hướng dẫn kỹ năng hỗ trợ, chăm sóc người bệnh trong sinh hoạt hằng ngày.

Các hướng dẫn thực tế giúp người tham dự hình dung rõ hơn những tình huống có thể gặp khi chăm sóc người thân tại nhà. Qua đó, chương trình nhấn mạnh rằng sự quan tâm của gia đình rất cần thiết, song việc chăm sóc còn đòi hỏi kiến thức, kỹ năng và sự cẩn trọng. Người chăm sóc cũng cần lưu ý đến tình trạng cụ thể của người bệnh và tìm kiếm hướng dẫn chuyên môn khi cần.

Hoạt động trải nghiệm là một phần quan trọng của hội thảo bởi kiến thức chăm sóc chỉ thực sự hữu ích khi người tham dự có thể hiểu cách vận dụng vào đời sống. Việc được quan sát, đặt câu hỏi và thực hành dưới sự hướng dẫn giúp các gia đình thêm tự tin khi hỗ trợ người thân, đồng thời nhận thức rõ hơn về trách nhiệm và sự kiên nhẫn trong quá trình chăm sóc.

Phục hồi chức năng cần phù hợp với từng người bệnh

Khả năng phục hồi và nhu cầu chăm sóc ở mỗi người bệnh là khác nhau. Vì vậy, việc hỗ trợ vận động cần căn cứ vào tình trạng sức khỏe, khả năng của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn. Gia đình cần đồng hành, theo dõi và hỗ trợ người thân phù hợp, đồng thời tránh áp dụng máy móc một cách chăm sóc cho tất cả mọi trường hợp.

Những chia sẻ tại hội thảo góp phần giúp người tham dự hiểu rằng quá trình phục hồi cần được quan tâm liên tục, có sự phối hợp giữa người bệnh, gia đình và đội ngũ chuyên môn. Sự hỗ trợ phù hợp có thể giúp người bệnh từng bước cải thiện khả năng sinh hoạt, đồng thời giúp gia đình chủ động hơn trong hành trình đồng hành cùng người thân.

Kết nối chăm sóc từ bệnh viện đến gia đình

Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Yori Care và Thiện Nhân Hospital Đà Nẵng thể hiện định hướng phối hợp trong kết nối dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hai đơn vị hướng đến việc tăng cường trao đổi chuyên môn, tổ chức các hoạt động chia sẻ kiến thức và kết nối nhu cầu chăm sóc của người bệnh, gia đình với dịch vụ phù hợp.

Thỏa thuận này cũng cho thấy ý nghĩa của việc nhìn nhận chăm sóc sức khỏe như một hành trình có sự tiếp nối. Bên cạnh hoạt động thăm khám, điều trị tại cơ sở y tế, người bệnh còn có thể cần được hỗ trợ sau khi trở về nhà. Khi gia đình có thêm kiến thức và được kết nối với nguồn hỗ trợ phù hợp, quá trình chăm sóc có thể được triển khai chủ động và sát với nhu cầu của người bệnh hơn.

Từ nhận biết nguy cơ, phòng ngừa đến chăm sóc và phục hồi sau điều trị, các nội dung của hội thảo cùng hướng đến một vấn đề thiết thực: hỗ trợ người bệnh đột quỵ cần được tiếp nối cả khi họ trở về nhà. Việc kết nối chuyên môn y tế với gia đình, cùng sự hỗ trợ phù hợp với tình trạng của từng người, là những nội dung được Yori Care và Thiện Nhân Hospital Đà Nẵng đặt ra trong ghi nhớ hợp tác.