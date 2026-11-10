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Đóng hai lối xuống nút giao Cổ Linh thi công cầu Trần Hưng Đạo

Phùng Linh

TPO - Từ ngày 11/11, Hà Nội chính thức rào chắn cố định toàn bộ mặt đường tại hai lối xuống nút giao Lâm Du và Bát Khối trên đê Xuân Quan để triển khai dự án kết nối cầu Trần Hưng Đạo.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành phương án điều chỉnh giao thông trên tuyến đường đê Xuân Quan - Long Biên (thuộc địa bàn hai phường Long Biên và Bồ Đề). Việc rào chắn nhằm bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cải tạo, mở rộng đường Cổ Linh - Hồng Tiến, nằm trong phạm vi nút giao kết nối đường Cổ Linh với cầu Trần Hưng Đạo.

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Hà Nội sẽ rào chắn lối xuống nút giao Lâm Du và Bát Khối để thi công dự án hạ tầng kết nối cầu Trần Hưng Đạo.

Cụ thể, từ ngày 11/11, lực lượng chức năng sẽ rào chắn cố định toàn bộ mặt đường tại hai vị trí kết nối với đường đê Xuân Quan - Long Biên, bao gồm lối xuống nút giao Lâm Du - Cổ Linh và lối xuống nút giao Bát Khối - Cổ Linh.

Nhằm kiểm soát rủi ro ùn tắc, Sở Xây dựng yêu cầu rào chắn thử nghiệm trong 2 ngày đầu tiên. Quá trình này giúp các đơn vị liên ngành đánh giá đúng lưu lượng phương tiện thực tế, từ đó kịp thời phát hiện điểm nghẽn và tinh chỉnh phương án phân luồng trước khi áp dụng rào chắn chính thức.

Khi hai lối xuống bị đóng, dòng phương tiện lưu thông trên đường đê Xuân Quan - Long Biên có nhu cầu đi vào đường Cổ Linh và đường Bát Khối sẽ di chuyển theo lộ trình thay thế. Cụ thể, các xe đi từ đê Xuân Quan - Long Biên chuyển hướng vào đường Trần Đăng Khoa, tiếp tục qua đường Cổ Linh tới đường Bát Khối rồi vòng lại đê Xuân Quan - Long Biên và ngược lại.

Để bảo đảm giao thông thông suốt trong toàn bộ giai đoạn rào chắn, hệ thống biển báo và biển chỉ dẫn từ xa sẽ được bổ sung dày đặc quanh khu vực công trường, giúp tài xế chủ động chuyển hướng từ sớm. Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng Thanh tra giao thông sẽ tổ chức chốt trực, điều tiết dòng xe, đặc biệt tập trung giải tỏa áp lực phương tiện vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều.

Song song với việc phân luồng xe cá nhân, mạng lưới xe buýt có lộ trình đi qua khu vực đường đê Xuân Quan và nút giao Cổ Linh cũng được điều chỉnh lại luồng tuyến để đồng bộ với phương án giao thông mới, bảo đảm an toàn cho hành khách và tránh xung đột tại điểm rào chắn.

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#nút giao Cổ Linh #cầu Trần Hưng Đạo #rào chắn giao thông #đường Cổ Linh #lối xuống Lâm Du #nút giao Bát Khối #phân luồng giao thông

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