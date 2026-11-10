Hà Nội: Đề xuất lắp camera AI tại công trình xây dựng để kiểm soát bụi

TPO - Giám đốc Sở KH&CN TP Hà Nội Cù Ngọc Trang đề xuất lắp camera AI tại công trình xây dựng để giám sát phương tiện ra vào, phát hiện vi phạm về vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

Ngày 10/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông - Tổ trưởng Tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy về giải quyết điểm nghẽn ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố, chủ trì cuộc họp với các thành viên Tổ công tác để xem xét dự thảo quy chế làm việc và chương trình công tác.

Dự thảo chương trình công tác của tổ công tác xác định, những tháng cuối năm 2026, cần tập trung rà soát cơ chế, chính sách và tiến độ các dự án xử lý ô nhiễm, nhất là những dự án chậm hoặc có nguy cơ chậm tiến độ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: P.T.



Đặc biệt, dự thảo đề xuất kiểm soát bụi ngay tại công trình xây dựng và trong quá trình vận chuyển vật liệu, tiếp tục triển khai vùng phát thải thấp và hoàn thiện hệ thống quan trắc không khí.

Thảo luận tại cuộc họp, Giám đốc Sở KH&CN TP Hà Nội Cù Ngọc Trang đề xuất lắp camera AI tại công trình xây dựng để giám sát phương tiện ra vào, phát hiện vi phạm về vệ sinh môi trường và an toàn lao động. Ông Trang cũng đề xuất công khai trên iHanoi kết quả xử lý phản ánh của người dân về tình trạng đổ trộm rác, phế thải để người dân và Tổ công tác theo dõi.

Giám đốc Sở KH&CN TP Hà Nội Cù Ngọc Trang phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: P.T.



Trong khi đó, Giám đốc Sở NN&MT TP Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, sở đang phối hợp đo đạc, dự báo chất lượng không khí và chuẩn bị phương án ứng phó với các đợt ô nhiễm cao khi thời tiết bất lợi.

Đối với bụi xây dựng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cho rằng, phải thực hiện nghiêm việc che chắn công trình và rửa xe trước khi phương tiện ra khỏi công trường.

Xử lý triệt để xe chở cát, sỏi, phát tán bụi, làm rơi vãi vật liệu

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu, đối với bụi xây dựng, tất cả công trình, kể cả nhà dân, phải đóng bao vật liệu xây dựng rời và phế thải khi vận chuyển. Chính quyền xã, phường phải tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm và kiên quyết đình chỉ thi công công trình vi phạm, kể cả công trình cấp bách.

Cùng với đó, phải xử lý triệt để tình trạng xe chở cát, sỏi, đất đá che chắn sơ sài, phát tán bụi và làm rơi vãi vật liệu ra đường.

Về thu gom rác sinh hoạt, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu tổ chức các gói thầu có quy mô đủ lớn để lựa chọn đơn vị có năng lực đầu tư, chuyển sang sử dụng xe thu gom có cửa nạp bên hông và tay gắp tự động, thay thế xe ép rác nạp phía sau kiểu cũ và xóa bỏ các điểm tập kết rác gây mất vệ sinh, mỹ quan đường phố.

Về chất lượng không khí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu nghiên cứu cơ chế phối hợp liên tỉnh để kiểm soát nguồn phát thải, ưu tiên giảm phát thải tại nguồn. Ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu không cấp phép đầu tư mới cho cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, đồng thời xây dựng lộ trình di dời hoặc chuyển đổi công nghệ đối với các cơ sở hiện hữu.

Về môi trường nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải tại các khu đô thị mới và khu vực đô thị lịch sử, thu gom nước thải đưa về Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, báo cáo Thường trực Thành ủy trong quý IV-2026.

Ông Nguyễn Trọng Đông cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình đập dâng để bổ sung nước cho các sông nội thành và nghiên cứu quy hoạch hệ thống kênh dẫn nước ngọt trên địa bàn thành phố.