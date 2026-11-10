Sự hồi phục ngoạn mục của nam sinh 'nằm liệt giường' sau cú ngã từ độ cao 6 mét

TPO - Khi việc học đại học gần đến ngày hoàn tất, Nguyễn Tấn Phát gặp tai nạn trong lúc làm thêm. Từ chỗ không thể tự trở mình trên giường bệnh, nam sinh phục hồi ngoạn mục và mong sớm trở lại trường để nhận tấm bằng còn dang dở.

Hai tháng nằm bất động sau cú ngã

Ngày 10/11, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM thông tin về trường hợp một nam sinh năm cuối hồi phục ngoạn mục sau chấn thương tủy sống. Từ chỗ hai chân gần như mất hoàn toàn khả năng vận động, phải nhờ người thân giúp cả khi trở mình, nam sinh đã có thể tự bước đi và tự chăm sóc bản thân sau hơn nửa năm điều trị.

Bệnh nhân là Nguyễn Tấn Phát (23 tuổi, ngụ xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa), sinh viên năm cuối Trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Khi sắp hoàn tất chương trình đại học, Phát gặp tai nạn trong lúc làm thêm. Cú ngã từ độ cao 6 mét khiến Phát bị gãy vỡ thân đốt sống ngực, tổn thương tủy sống nặng kèm tràn dịch màng phổi.

Phát được điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM. Ảnh: BVCC

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Phát được phẫu thuật cố định cột sống và qua cơn nguy kịch. Thế nhưng, khi biết hai chân gần như mất hoàn toàn khả năng vận động, nam sinh suy sụp. Đang ở năm cuối đại học, Phát phải tạm gác việc học trong lúc chưa biết mình có thể đi lại được hay không.

Ngày 19/4, Phát được chuyển đến Khoa Phục hồi chức năng - Tổn thương tủy sống, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM.

Những ngày đầu nhập viện, tôi đau lưng dữ dội, hai chân yếu liệt. Ngay cả việc xoay người trên giường cũng phải nhờ người khác giúp. Nỗi lo trở thành gánh nặng cho gia đình từng khiến tôi nghĩ đến cái chết", Phát chia sẻ.

Quá trình điều trị càng khó khăn khi vết mổ bị nhiễm trùng, vùng lưng lại xuất hiện vết loét do tì đè. Suốt hai tháng, Phát phải nằm bất động. Các bác sĩ, điều dưỡng tập trung kiểm soát nhiễm trùng và chăm sóc vết loét. Gia đình ở bên chăm sóc ngày đêm, lo các bữa ăn theo chế độ dinh dưỡng để vết thương mau lành.

Phục hồi ngoạn mục

Tại khoa phục hồi chức năng, Phát bắt đầu bằng những động tác nhẹ nhàng ở hai chân. Dưới sự theo dõi của bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên, nam sinh dần chuyển sang các bài tập tăng sức mạnh cho nhóm cơ vùng hông, mông và đùi. Để có thể bước đi, Phát còn phải tập kiểm soát tư thế, giữ thăng bằng rồi mới tập đứng.

Sau những ngày gần như không thể cử động hai chân, Phát dần cảm nhận được đôi chân của mình trở lại. Sự thay đổi ấy giúp nam sinh có thêm hy vọng để theo đuổi những buổi tập tiếp theo.

Sau 6 tháng điều trị, Phát đã phục hồi ngoạn mục. Ảnh: BVCC

Ngày 29/10, hơn 6 tháng kể từ khi chuyển đến bệnh viện điều trị phục hồi chức năng, Phát đã có thể tự bước đi trong ngày xuất viện. Nam sinh cũng tự lo được những sinh hoạt cá nhân mà những ngày đầu phải nhờ người thân giúp đỡ. Trước khi Phát về nhà, đại diện bệnh viện đã đến thăm, hỗ trợ chi phí đi lại và cho biết sẽ tiếp tục hướng dẫn tập luyện, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Theo PGS.TS.BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM, kết quả hồi phục của Phát đến từ sự kiên trì của người bệnh cùng quá trình phối hợp điều trị, chăm sóc và tập luyện giữa bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên.

Với Phát, việc tự đi lại được cũng đưa nam sinh này đến gần hơn dự định phải tạm gác sau tai nạn.

“Tôi mong muốn đến đầu năm 2027, bản thân có thể đi lại bình thường, sớm trở lại TPHCM hoàn tất việc học, nhận bằng tốt nghiệp, ra trường tìm kiếm một công việc”, Phát chia sẻ.