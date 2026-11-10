Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội dự kiến tiết kiệm hơn 1.700 tỷ đồng/năm khi tái cấu trúc 25 thủ tục hành chính

Trần Hoàng

TPO - Chiếm khoảng 81% tổng lượng hồ sơ toàn thành phố, 25 thủ tục hành chính trọng điểm sau khi hoàn thành tái cấu trúc quy trình dự kiến tiết kiệm cho người dân và doanh nghiệp khoảng 1.731 tỷ đồng mỗi năm.

Ngày 10/11, báo cáo tại cuộc họp về công tác cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc cho biết, trong tổng số 1.190 thủ tục hành chính thuộc diện rà soát, thành phố đã cắt giảm 473 thủ tục và đề xuất cắt giảm, bãi bỏ thêm 194 thủ tục.

Như vậy, tổng số thủ tục hành chính cắt giảm và đề xuất cắt giảm đạt 667 thủ tục, tương đương 56,1%, vượt mục tiêu tối thiểu 50% đề ra.

Đáng chú ý, kết quả rà soát chỉ ra có 753 thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ. Nếu tính cả 316 thủ tục chỉ phát sinh từ 1 đến 3 hồ sơ, toàn thành phố có 1.069 thủ tục gần như không có giao dịch. Đây được đánh giá là nhóm dư địa cắt giảm rất lớn. Tuy nhiên, Trung tâm Phục vụ hành chính công đề xuất cần đánh giá kỹ các thủ tục mới ban hành hoặc mới phân cấp; trong đó ưu tiên xem xét bãi bỏ những thủ tục không phát sinh hồ sơ trong 3 năm liên tiếp.

Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội

Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội

Về tái cấu trúc quy trình, đến ngày 9/11, thành phố đã hoàn thành đối với 1.609/1.721 thủ tục hành chính, đạt 93,5%; còn ít nhất 26 thủ tục cần hoàn thiện để đạt mục tiêu 95% trước ngày 31/12/2026. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2026 ước tính tiết kiệm khoảng 562 tỷ đồng mỗi năm.

Riêng nhóm 25 thủ tục hành chính trọng điểm, chiếm khoảng 81% tổng lượng hồ sơ toàn thành phố, chi phí tuân thủ dự kiến tiết kiệm khoảng 1.731 tỷ đồng mỗi năm khi các phương án được vận hành đồng bộ.

Về thí điểm mô hình Trạm Công dân số, mỗi Trạm dự kiến có hai cabin gồm Ki-ốt dịch vụ đa tiện ích và Cabin Sức khỏe số, phục vụ các nhu cầu như thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán, tra cứu thông tin, gọi khẩn cấp SOS và đo một số chỉ số sức khỏe. Giai đoạn đầu ưu tiên tích hợp 25 TTHC thiết yếu; các tiện ích về thuế, bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh sẽ được nghiên cứu bổ sung sau.

Xem xét trách nhiệm những đơn vị chậm triển khai

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại cuộc họp

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện song song hai mục tiêu: Cắt giảm tối thiểu 50% số lượng thủ tục hành chính và 50% thời gian giải quyết. Tỷ lệ cắt giảm số lượng đã đạt 56,1%, nhưng rút ngắn thời gian mới dừng ở mức 33,4%.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát quy trình, cắt giảm thủ tục, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu số để giảm thời gian và chi phí thực chất cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với 194 thủ tục đề xuất bãi bỏ, lãnh đạo thành phố chỉ đạo phải làm rõ căn cứ pháp lý, phân định rõ thẩm quyền của thành phố hay thuộc kiến nghị bộ, ngành Trung ương. Thống nhất phương pháp tính toán, tránh nhầm lẫn giữa số lượng đã cắt giảm thực tế và số lượng mới dừng ở mức đề xuất.

Ông Dũng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát lại phương án, hoàn thiện số liệu và gửi kết quả trong thời hạn một tuần. Sau thời hạn này, thành phố sẽ tổ chức làm việc, kiểm điểm tiến độ, xem xét trách nhiệm những đơn vị chậm triển khai; các trường hợp không đáp ứng yêu cầu sẽ được tổng hợp, báo cáo Bí thư Thành ủy.

Xem thêm

#Hà Nội #Thủ tục hành chính #Cải cách hành chính #Chuyển đổi số #Trạm Công dân số #Trương Việt Dũng #Trung tâm hành chính công

Cùng chuyên mục

Hà Nội rào chắn một phần đường Nguyễn Trãi

Hà Nội rào chắn một phần đường Nguyễn Trãi

TPO - Bắt đầu từ đêm 12/11, trục đường Nguyễn Trãi sẽ được rào chắn cục bộ trong khung giờ 22h đến 5h sáng hôm sau nhằm phục vụ thi công hạng mục cáp điện ngầm ngang đường thuộc dự án Vành đai 2,5.

Diện mạo cầu Trần Hưng Đạo và Tứ Liên sau hơn một năm thi công

Diện mạo cầu Trần Hưng Đạo và Tứ Liên sau hơn một năm thi công

TPO - Cầu Trần Hưng Đạo và Tứ Liên đang dần hiện rõ hình hài trên sông Hồng, với các hạng mục trụ cầu, thân tháp và đường dẫn được triển khai đồng loạt. Hai công trình được kỳ vọng tăng kết nối giữa hai bờ, góp phần giảm áp lực giao thông cho Hà Nội.

Xử lý 18.000 căn hộ vượt quy hoạch của Tập đoàn Mường Thanh là 'đặc thù của đặc thù'

Xử lý 18.000 căn hộ vượt quy hoạch của Tập đoàn Mường Thanh là 'đặc thù của đặc thù'

TPO - Theo Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Trần Hợp Dũng, Nghị quyết 96 quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khắc phục vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh được xem là “đặc thù của đặc thù” nhằm xử lý điểm nghẽn vi phạm đất đai, trật tự xây dựng kéo dài nhiều năm.

Bản tin Thời tiết Hà Nội (8 - 9/11): Không khí lạnh mạnh liên tiếp tràn về, khu vực sắp lạnh kéo dài

Bản tin Thời tiết Hà Nội (8 - 9/11): Không khí lạnh mạnh liên tiếp tràn về, khu vực sắp lạnh kéo dài

TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới khu vực Thủ đô Hà Nội chịu ảnh hưởng từ khối không khí lạnh cường độ mạnh tác động, nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, trời chuyển mưa dông. Các chuyên gia nhận định sau đó không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến trời rét kéo dài.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe