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Pháp luật

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Nhận 1,3 tỷ đồng, cựu phó phòng Sở Y tế Hà Nội khai 'chỉ là tiền thuốc nước'

Hoàng An

TPO - Bị cáo buộc nhận hối lộ 1,3 tỷ đồng để "tạo điều kiện" cho các cơ sở khám bệnh, bán thuốc khi chưa đủ điều kiện hoạt động, bị cáo Tô Tử Anh (cựu Phó phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội) nại rằng "đó chỉ là tiền thuốc nước".

Buộc các bị cáo nộp lại thêm 4 tỷ đồng nhận hối lộ

Chiều 10/11, sau khoảng hơn 2 giờ xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm luận tội, đề nghị mức án với 16 bị cáo phạm tội “đưa, nhận hối lộ và môi giới hối lộ” xảy ra tại Sở Y tế Hà Nội.

Viện Kiểm sát đã đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Tô Tử Anh (cựu Phó phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội) mức án 7 – 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

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Bị cáo Tô Tử Anh.

Cùng tội danh này, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Trần Thị Bạch Tuyết (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội) mức án từ 24 - 30 tháng nhưng cho hưởng án treo; trong khi bị cáo Nguyễn Văn Đức (cũng là cựu Phó trưởng phòng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) bị đề nghị từ 24 - 30 tháng tù giam; 5 cán bộ, chuyên viên của Phòng cùng lái xe Sở Y tế bị đề nghị từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù.

Đối với nhóm “Môi giới hối lộ”, Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù đối với 7 bị cáo, gồm 2 cựu nhân viên Sở Y tế và 5 người môi giới tự do.

Về dân sự, các bị cáo buộc nộp lại khoảng 4 tỷ đồng hưởng lợi bất chính. Ở giai đoạn điều tra ghi nhận bị cáo đã khắc phục một phần.

Theo Viện Kiểm sát, từ 2019 - 2024, nhiều cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhận tiền, tạo điều kiện đẩy nhanh việc cấp phép hoặc bỏ qua sai phạm cho các cơ sở hành nghề y, dược. Có 686 phòng khám, quầy thuốc và cơ sở kinh doanh dược đưa tiền thông qua các "cò", với mức từ 15 - 20 triệu đồng đối với quầy thuốc và 60 - 70 triệu đồng đối với phòng khám.

Tổng số tiền các môi giới thu khoảng 8,6 tỷ đồng, trong đó hơn 3,8 tỷ đồng được dùng để hối lộ nhóm cán bộ Sở Y tế Hà Nội.

Nhận tiền chỉ là 'chè nước, xăng xe'

Tại tòa, bị cáo Tô Tử Anh khẳng định không nhận tiền từ cấp dưới hay qua lái xe như cáo trạng. Ông thừa nhận cầm tiền của các cơ sở khi đến trực tiếp tư vấn chuyên môn cho họ quá trình sắp xếp cơ sở vật chất, thiết bị. Khi nhận tiền, bị cáo suy nghĩ đơn giản đó là "tiền thuốc nước".

Tài liệu vụ án thể hiện, Tô Tử Anh nhận gần 1,3 tỷ đồng từ các cơ sở khám bệnh, bán thuốc, cấp phép khi chưa đủ điều kiện; đã nộp lại phần lớn tiền hưởng lợi, ông hứa sẽ vay mượn, cùng vợ con khắc phục nốt.

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Các bị cáo nhận hơn 8 tỷ đồng.

Trong khi, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 1978, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) nhận gần 1 tỷ đồng của các phòng khám, bị xác định đã bớt lại 300 triệu hưởng riêng. Hoài khai làm dịch vụ "tư vấn trọn gói" cấp phép cho các phòng khám. Ngoài mua sắm các thiết bị y tế và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, Hoài còn nhờ các chuyên gia giỏi để đưa ra lời khuyên chuyên môn.

Hoài cũng khai bị cáo Tô Tử Anh rất vững nghiệp vụ, thâm niên cao nên nhờ "làm ngoài giờ", chứ không phải ông có chức có quyền mới thuê để qua đó "nhờ vả không trong sáng".

Theo Hoài, khoản tiền bị cáo đưa cho Tô Tử Anh hoàn toàn là "phí tư vấn", "tiền chè nước, xăng xe” chứ không phải hối lộ.

“Xong việc thì theo phong tục, cảm ơn cho mọi người cùng thoải mái, đẹp lòng nhau chứ anh ấy không bao giờ đòi", Hoài nói và khẳng định động cơ của mình trong sáng, vì cán bộ thì hết giờ hành chính cũng được đi làm việc khác.

Bị cáo Trần Thị Bạch Tuyết thừa nhận hành vi nhận tiền của mình là sai phạm. Tuy nhiên, bị cáo khẳng định bản thân không chủ động gợi ý hay yêu cầu các cơ sở đưa tiền.

Cũng như bị cáo Tô Tử Anh, bị cáo Tuyết lập luận việc “nhận tiền của phòng khám mà không gợi ý, không yêu cầu là không vi phạm". Mục đích của việc nhận tiền là tạo điều kiện để các phòng khám có thêm thời gian khắc phục những sai phạm được phát hiện trong quá trình thẩm định.

"Bị cáo nhận lỗi là đã cho phòng khám có thời gian khắc phục lỗi vi phạm nhưng bị cáo không hề bỏ qua lỗi của phòng khám”, bị cáo Tuyết nói.

Còn bị cáo Đỗ Đình Long (SN 1995, cựu chuyên viên Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) khai bắt đầu làm việc tại đơn vị từ tháng 9/2023. Nhiệm vụ của Long là tiếp nhận hồ sơ thẩm định của các nhà thuốc, quầy thuốc. Sau khi kiểm tra, bị cáo chuyển hồ sơ lên cấp trên xem xét. Quá trình làm việc Long có tham gia vào các đoàn kiểm tra, thẩm định tại các nhà thuốc cơ sở y tế.

Bị cáo Long thừa nhận đã nhận tiền từ những người môi giới. Sau khi nhận tiền, bị cáo chia lại cho các thành viên trong đoàn và một số lãnh đạo như trưởng đoàn được chia từ 1 - 3 triệu đồng.

"Hành vi của bị cáo là không đúng với quy định của pháp luật", Long thừa nhận. Trong cáo trạng, Long bị cáo buộc nhận hơn 321 triệu đồng từ những người môi giới để tạo điều kiện bỏ qua vi phạm, ghi giảm lỗi hoặc cấp phép nhanh cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc.

Bị cáo và luật sư tiếp tục bào chữa.

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#Sở Y tế Hà Nội #Nhận hối lộ #Tiền chè chén #Tiền thuốc nước #Xăng xe

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