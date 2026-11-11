Cháy lớn cửa hàng xe máy giữa trung tâm Huế

TPO - Vụ cháy xảy ra rạng sáng 11/11 tại cửa hàng kinh doanh xe máy trên đường Hà Nội, TP. Huế, thiêu rụi khoảng 50 khung xe, lan sang hai nhà liền kề.

Sáng 11/11, thông tin từ UBND phường Thuận Hóa (TP. Huế) cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP. Huế vừa khống chế vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh, trưng bày và sửa chữa xe máy ở số 19 đường Hà Nội, thuộc địa bàn phường.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh CTV

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, Trung tâm thông tin 114 tiếp nhận tin báo cháy tại địa chỉ trên. Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 lập tức điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe thang cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Lực lượng cứu hỏa khẩn trương khống chế đám cháy lớn giữa trung tâm TP. Huế. Ảnh CTV

Đám cháy xảy ra tại cửa hàng có quy mô 4 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 480 m2. Trong đó, tầng 1 và tầng 2 được sử dụng làm khu vực trưng bày, kinh doanh, sửa chữa xe máy và văn phòng; tầng 3 và tầng 4 không sử dụng.

Cửa hàng kinh doanh tại số 19 đường Hà Nội, phường Thuận Hóa, Huế tan hoang sau hỏa hoạn. Ảnh CTV

Qua kiểm đếm ban đầu, vụ cháy làm khoảng 50 khung xe máy bị thiêu rụi, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 540 triệu đồng.

Ngọn lửa còn lan sang hai nhà liền kề, gây hư hỏng một phần khu vực phía trước và một số vật dụng. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại hiện được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.