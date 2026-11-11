Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

TPO - Dự báo trong đêm nay (11/11) và ngày mai, không khí lạnh tăng cường bổ sung xuống nước ta khiến miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác, trời tiếp tục rét. Miền Trung hôm nay tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng.

Miền Bắc ngày hôm nay (11/11) ít mưa, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Dự báo từ chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Ngày mai (12/11), khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Ngày mai, nhiệt độ miền Bắc giảm 1-2 độ so với hôm nay. Trời có mưa làm tăng cảm giác giá rét.

Thủ đô Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ. Dự báo ngày mai, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ giảm 1-2 độ so với hôm nay.

Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị hôm nay có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 20-23 độ.

Dự báo trời rét ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đến khoảng ngày 13/11. Từ 14/11, nền nhiệt tăng nhanh, trời ấm áp trở lại.

Không khí lạnh tăng cường vào đêm nay và ngày mai (11-12/11) ở miền Bắc.

Tại Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và tỉnh Khánh Hoà, diễn biến mưa lớn vẫn phức tạp.

Đêm qua và sáng sớm nay (11/11), khu vực này xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 10/11 đến 3h ngày 11/11 có nơi trên 130mm như tại trạm Bạch Mã (Huế) 138mm, Tam Trà (Đà Nẵng) 189mm, Trà Bồng (Quảng Ngãi) 213mm.

Dự báo từ sáng sớm đến đêm 11/11, khu vực Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ tiếp tục có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm

Phú Yên cũ và Khánh Hoà ngày và đêm nay cũng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Dự báo từ 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, ngày có lúc có mưa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày ít mưa, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều tối và đêm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.