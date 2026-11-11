Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo trong đêm nay (11/11) và ngày mai, không khí lạnh tăng cường bổ sung xuống nước ta khiến miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác, trời tiếp tục rét. Miền Trung hôm nay tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng.

Miền Bắc ngày hôm nay (11/11) ít mưa, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Dự báo từ chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Ngày mai (12/11), khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Ngày mai, nhiệt độ miền Bắc giảm 1-2 độ so với hôm nay. Trời có mưa làm tăng cảm giác giá rét.

Thủ đô Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ. Dự báo ngày mai, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ giảm 1-2 độ so với hôm nay.

Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị hôm nay có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 20-23 độ.

Dự báo trời rét ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đến khoảng ngày 13/11. Từ 14/11, nền nhiệt tăng nhanh, trời ấm áp trở lại.

mua-2809-2.jpg
Không khí lạnh tăng cường vào đêm nay và ngày mai (11-12/11) ở miền Bắc.

Tại Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và tỉnh Khánh Hoà, diễn biến mưa lớn vẫn phức tạp.

Đêm qua và sáng sớm nay (11/11), khu vực này xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 10/11 đến 3h ngày 11/11 có nơi trên 130mm như tại trạm Bạch Mã (Huế) 138mm, Tam Trà (Đà Nẵng) 189mm, Trà Bồng (Quảng Ngãi) 213mm.

Dự báo từ sáng sớm đến đêm 11/11, khu vực Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ tiếp tục có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm

Phú Yên cũ và Khánh Hoà ngày và đêm nay cũng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Dự báo từ 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, ngày có lúc có mưa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày ít mưa, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều tối và đêm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem thêm

#không khí lạnh #gió mùa đông bắc #thời tiết mùa thu Hà Nội #thời tiết #thiên tai #lũ quét #sạt lở đất #mưa lớn #mưa lũ #áp thấp nhiệt đới #mưa miền Trung #mưa miền bắc #mưa lớn miền Trung #mưa lớn miền Bắc #mưa Nam Bộ #mưa TPHCM #ô nhiễm không khí

Cùng chuyên mục

Đề xuất nghỉ ngày 27/7: Để ngày tri ân là ngày sum vầy và hành động của tuổi trẻ

Đề xuất nghỉ ngày 27/7: Để ngày tri ân là ngày sum vầy và hành động của tuổi trẻ

TPO - Đề xuất ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) là ngày nghỉ lễ đang nhận được sự đồng thuận lớn từ xã hội. Với những người trẻ, nhất là các cán bộ Đoàn - Hội, đây không chỉ đơn thuần là việc có thêm một ngày nghỉ ngơi, mà là khoảng lặng cần thiết để thế hệ hôm nay trực tiếp sống trọn vẹn với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn đáp nghĩa" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Sông Cha 'kêu cứu'

Sông Cha 'kêu cứu'

TPO - “Bất an” là cụm từ lột tả rõ nhất nỗi lòng của người dân sống ven sông Krông Nô (sông Cha) khi tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Thậm chí, có người phải rời nhà đi ngủ nơi khác mỗi khi đêm xuống vì sợ sạt lở có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Chuyển các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành thành các giải chuyên đề thuộc Giải báo chí Quốc gia

Chuyển các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành thành các giải chuyên đề thuộc Giải báo chí Quốc gia

TPO - Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 217 của Ban Bí thư về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản. Chuyển các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành thành các giải chuyên đề thuộc các hạng mục Giải báo chí Quốc gia.

Ca sỹ - diễn viên nổi tiếng trở thành Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật

Ca sỹ - diễn viên nổi tiếng trở thành Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật

TPO - Ngày 10/11, tại thủ đô Tokyo, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức lễ trao chứng nhận chức danh “Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật” nhiệm kỳ 2026-2029 cho ông Sugi Ryotaro, nhân sỹ hữu nghị có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao.

Lào Cai chuyển rét đậm, có nơi 6-8 độ

Lào Cai chuyển rét đậm, có nơi 6-8 độ

TPO - Thời tiết chuyển rét nhanh khiến nhiệt độ tại các xã vùng cao tỉnh Lào Cai giảm sâu, có nơi như Y Tý xuống còn khoảng 8 độ C. Để ứng phó với rét, người dân và chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp dự trữ thức ăn, gia cố chuồng trại, hướng dẫn nuôi nhốt nhằm bảo vệ đàn gia súc.

Khi 'sứ giả hoang dã' trở về - Bài 2: Bí mật của đội 'ngự lâm quân' bảo vệ 'nữ hoàng'

Khi 'sứ giả hoang dã' trở về - Bài 2: Bí mật của đội 'ngự lâm quân' bảo vệ 'nữ hoàng'

TPO - Tại sao rừng già thâm u bất tận lại vắng bóng thú hoang, còn góc núi nhô ra biển (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng), vây quanh bởi hải cảng và đô thị sầm uất, lại giữ được đàn voọc ngũ sắc đông nhất trên thế giới? Bí quyết nằm ở sự quyết liệt, tính bài bản của những 'vệ sỹ' bảo vệ 'nữ hoàng' linh trưởng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe