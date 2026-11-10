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Mưa lớn gây nứt, sụt lún đường ra Bãi Cát Vàng trên bán đảo Sơn Trà

Duy Quốc

TPO - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tuyến đường dẫn ra Bãi Cát Vàng trên bán đảo Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) xuất hiện tình trạng nứt mặt đường, sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Chiều 10/11, mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường ra Bãi Cát Vàng xuất hiện hiện tượng nứt mặt đường, sụt lún. Một số vị trí có nguy cơ tiếp tục hư hỏng, gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

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Tuyến đường dẫn ra Bãi Cát Vàng trên bán đảo Sơn Trà xuất hiện tình trạng nứt mặt đường, sụt lún. Ảnh: UBND phường Sơn Trà.

Trước tình hình này, Công an phường Sơn Trà phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng lực lượng dân quân thường trực tổ chức kiểm tra hiện trường, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn.

Các lực lượng đã đắp đất, cát ngăn đường, dựng rào chắn, giăng dây phản quang và đặt biển cảnh báo, không cho người dân, du khách và phương tiện tiếp cận khu vực nguy hiểm.

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Lực lượng chức năng rào chắn, đặt biển cảnh báo tại khu vực đường bị nứt, sụt lún.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, du khách tuyệt đối không tự ý tháo dỡ rào chắn, vượt dây cảnh báo hoặc tìm cách lưu thông qua đoạn đường bị hư hỏng. Đồng thời, hạn chế đến các khu vực đèo dốc, ven núi, ven suối và những nơi có nguy cơ sạt lở trong thời gian mưa lớn.

Người dân cần chủ động theo dõi thông tin thời tiết, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và chỉ trở lại tuyến đường khi có thông báo cho phép lưu thông.

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#Bãi Cát Vàng #bán đảo Sơn Trà #sụt lún đường #mưa lớn Đà Nẵng #rào chắn đường #cảnh báo an toàn

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