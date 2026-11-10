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Giông lốc bất thường liên tiếp 'quét' qua Đồng Tháp, hàng trăm căn nhà hư hại

Chúc Trí

TPO - Chỉ trong vài ngày gần đây, các đợt mưa lớn kèm giông lốc quét qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp làm hàng trăm căn nhà bị sập, tốc mái, nhiều cây xanh và trụ điện gãy đổ. Cơ quan khí tượng nhận định đây là hiện tượng thời tiết bất thường do xung đột hai luồng gió Tây Nam và Đông Bắc thời điểm chuyển mùa.

Trong hai đợt giông lốc xảy ra vào tối ngày 8 và chiều 9/11, toàn tỉnh Đồng Tháp đã có ít nhất 118 căn nhà bị sập và tốc mái (trong đó 8 căn sập hoàn toàn). Cụ thể, trận mưa lớn kèm giông lốc tối 8/11 đã càn quét qua 5 xã gồm: Thanh Bình, Đốc Binh Kiều, Tân Long, Tân Thạnh và Trường Xuân làm 93 căn nhà hư hỏng.

Thiệt hại nặng nhất tại xã Thanh Bình với 47 căn bị tốc mái và 3 căn bị sập. Kế đến xã Tân Thạnh có 37 căn tốc mái và 1 căn bị sập. Các xã Trường Xuân, Tân Long và Đốc Binh Kiều cũng ghi nhận nhiều nhà cửa bị tốc mái. Giông lốc còn làm gãy trụ điện, nhiều cây xanh, vườn cây ăn trái...

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Giông lốc làm hư hỏng nhà dân tại Đồng Tháp. Ảnh: CTV

Trước đó, vào chiều tối 6/11, một trận giông lốc tại xã Trường Xuân cũng đã làm sập 2 căn nhà, tốc mái 13 căn, gãy 2 trụ điện trung thế và làm ách tắc nhiều đoạn trên tuyến ĐT.845, ĐT.844.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các xã đã huy động lực lượng xuống hiện trường hỗ trợ người dân. Các lực lượng đã phối hợp thu dọn cây xanh ngã đổ để thông tuyến giao thông, rà soát hệ thống điện nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời giúp bà con di dời tài sản, sửa chữa nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

Lý giải về thời tiết cực đoan trên, ông Khương Lê Bình - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp cho biết, khoảng thời gian chuyển từ cuối mùa mưa sang đầu mùa khô là lúc thường xuất hiện giông, lốc, sét. Tuy nhiên, việc giông lốc diễn ra liên tục trong 3 ngày và tập trung trên cùng thời điểm tại khu vực nội đồng Tháp Mười là diễn biến khá bất thường.

Theo ông Bình phân tích, khu vực Tháp Mười có địa hình rất bằng phẳng, trung tâm giao thoa, diễn ra sự tranh chấp trực tiếp giữa hai luồng gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc. Chính sự xung đột giữa hai luồng gió này trong điều kiện trạng thái khí quyển chưa ổn định đã tạo ra hiện tượng dông lốc bất thường, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, các địa phương và người dân cần tiếp tục chủ động kiểm tra nhà ở, công trình, hệ thống điện, cắt tỉa cây xanh để sẵn sàng ứng phó với các đợt mưa lớn, giông lốc tiếp theo nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

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Giông lốc làm hư hỏng hàng trăm nhà dân tại Đồng Tháp.
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Giông lốc làm gãy trụ điện.

Theo báo cáo của Sở NN&MT Đồng Tháp ngày 10/11, tính từ đầu năm 2026 đến nay, thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương với tổng thiệt hại hơn 7,9 tỷ đồng. Giông lốc và sét đánh đã làm 2 người tử vong; 29 căn nhà bị sập, 505 căn bị tốc mái và 1 căn bị cháy. Trong sản xuất nông nghiệp, hàng loạt diện tích hoa màu, hàng trăm gốc sầu riêng, mít, chuối bị gãy đổ, thiệt hại hoàn toàn.

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#giông lốc Đồng Tháp #thiệt hại nhà cửa #mưa lớn Đồng Tháp #Tháp Mười #Khương Lê Bình #gió mùa Đông Bắc #thiên tai Đồng Tháp

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