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Nguyên nhân hơn 40 con trâu, bò ở xã miền núi Nghệ An chết bất thường

Ngọc Tú

TPO - Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ đàn gia súc chết tại xã Hữu Kiệm (Nghệ An) xác định dương tính với vi khuẩn Pasteurella multocida, tác nhân gây bệnh tụ huyết trùng cấp tính. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, khống chế dịch bệnh.

Ngày 10/11, ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm liên quan đến tình trạng trâu, bò chết bất thường trên địa bàn.

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Trâu, bò của người dân ở xã Hữu Kiệm có chung biểu hiện sưng vùng cổ, chướng bụng, sùi bọt mép, khó thở và chết nhanh.

Theo kết quả xét nghiệm, mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Pasteurella multocida – tác nhân gây bệnh tụ huyết trùng cấp tính ở gia súc.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính quyền xã đã thông báo đến ban quản lý các bản, vận động người dân đưa trâu, bò về khu vực gần nhà để thuận tiện chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện bất thường, người dân cần báo cho cán bộ thú y để được hướng dẫn xử lý, điều trị kịp thời.

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Đến nay đã có hơn 40 con trâu, bò của người dân ở xã Hữu Kiệm bị chết.

“Trước mắt, xã đã mua 40 liều thuốc để cấp phát cho các hộ dân có trâu, bò mắc bệnh, nhằm hạn chế thiệt hại và ngăn dịch lây lan”, ông Long thông tin.

Trước đó, từ ngày 3/11, trâu, bò của một số hộ dân trên địa bàn xã Hữu Kiệm bắt đầu chết rải rác với những biểu hiện bất thường. Trong đó, bản Khe Nạp ghi nhận số lượng gia súc chết nhiều nhất, với 21 con. Đến nay, toàn xã đã có hơn 40 con trâu, bò bị chết.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng thú y kiểm tra, xác minh tình hình. Qua kiểm tra lâm sàng, những con gia súc mắc bệnh có chung các biểu hiện như sưng vùng cổ, chướng bụng, sùi bọt mép, khó thở và chết nhanh. Tốc độ diễn biến của bệnh khiến nhiều hộ chăn nuôi không kịp trở tay.

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Người dân đưa trâu bò về gần nhà để theo dõi, chăm sóc.

Đối với người dân miền núi Hữu Kiệm, trâu, bò không chỉ là tài sản có giá trị mà còn là nguồn sinh kế quan trọng của mỗi gia đình. Việc gia súc chết hàng loạt khiến nhiều hộ rơi vào cảnh thiệt hại nặng nề, tâm lý hoang mang, lo lắng.

Để hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan trên diện rộng, chính quyền địa phương phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An triển khai các biện pháp khoanh vùng, kiểm soát dịch. Số gia súc chết đã được tiêu hủy theo quy định, bảo đảm yêu cầu vệ sinh môi trường và an toàn sinh học. Lực lượng chức năng cũng cấp phát hóa chất, tổ chức phun tiêu độc, khử trùng tại chuồng trại, khu vực chăn thả.

Hiện địa phương tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân theo dõi sát tình trạng sức khỏe đàn vật nuôi, chủ động phát hiện các dấu hiệu bất thường và phối hợp với lực lượng thú y để xử lý, không để dịch bệnh tiếp tục lây lan, gây thêm thiệt hại cho người chăn nuôi.

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#Nghệ An #Trâu bò #Trâu bò chết #Dịch bệnh #Xã miền núi

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