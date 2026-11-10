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Nếu nghỉ ngày 27/7, người lao động có thêm quyền lợi gì?

Phan Thiên

TPO - Nếu đề xuất ngày 27/7 hằng năm (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) là ngày nghỉ và hưởng nguyên lương được thông qua, người lao động được hưởng một số quyền lợi và tăng tiền lương nếu đi làm trong ngày này.

Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Nội vụ) đề xuất bổ sung thêm 1 ngày người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương (27/7 - kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ).

Cụ thể, cơ quan soạn thảo đề xuất, ngày nghỉ đó là Ngày Tổ quốc tri ân, Ngày Thương binh - Liệt sĩ (ngày 27/7 dương lịch); người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương.

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Đề xuất bổ sung ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương, áp dụng từ năm 2027. Ảnh: Ngọc Tú.

Về lý do đề xuất, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến các đại biểu Quốc hội, kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu vào Bộ luật Lao động và bổ sung ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương, áp dụng từ năm 2027.

Theo bộ trưởng, việc này nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân các tiền nhân có công với Tổ quốc, người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc.

Nếu đề xuất ngày nghỉ 27/7 được thông qua, người lao động không đi làm vẫn được trả đủ tiền lương theo hợp đồng. Ngoài ra, người lao động còn được hưởng những quyền lợi về tiền lương nếu đi làm trong ngày này.

Căn cứ vào Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, trường hợp người lao động đi làm trong ngày nghỉ lễ, tiền lương được tính theo chế độ làm thêm giờ với mức chi trả cao hơn đáng kể.

Cụ thể, người lao động làm việc vào ngày lễ được trả ít nhất 300% tiền lương, chưa kể 100% tiền lương của ngày nghỉ lễ vẫn được hưởng. Như vậy, làm việc ban ngày dịp 27/7, người lao động được hưởng tối thiểu 400% tiền lương so với ngày làm việc bình thường.

Nếu làm việc ban đêm, người lao động được trả thêm ít nhất 30% tiền lương; nếu vừa làm thêm giờ vừa làm ban đêm, được trả thêm 60% tiền lương. Như vậy, cộng gộp các khoản này, người lao động làm thêm giờ ban đêm trong dịp lễ có thể được hưởng ít nhất 490% tiền lương.

Việt Nam hiện có 12 ngày nghỉ lễ, Tết và người lao động được hưởng nguyên lương, gồm: 1 ngày Tết dương lịch, 5 ngày Tết âm lịch, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 1 ngày 30/4, 1 ngày Quốc tế Lao động 1/5, 2 ngày Quốc khánh và 1 ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Với đề xuất thêm ngày nghỉ 27/7, nếu được thông qua, người lao động sẽ có 13 ngày nghỉ, hưởng nguyên lương.

So với một số nước ở Đông Nam Á, số ngày nghỉ trong năm của Việt Nam còn kém hơn một số nước. Cụ thể, Thái Lan có 22 ngày nghỉ; Campuchia 22 ngày; Malaysia 14 ngày; Philippines 21 ngày...

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#Ngày Thương binh - Liệt sĩ #ngày nghỉ #người lao động #tiền lương #việc làm

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