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Nghệ An:

Trồng ớt ngoại, nông dân bất ngờ với khoản lãi

Thu Hiền

TPO - Nhờ năng suất cao, đầu ra được liên kết, giống ớt cay Hà Lan đang được nhiều nông dân Nghệ An lựa chọn. Mỗi sào có thể mang lại lợi nhuận 20-30 triệu đồng/vụ.

Hai sào ớt thu lãi 60 triệu đồng

Những ngày đầu vụ đông, trên cánh đồng xã Đức Châu, Nghệ An, những luống ớt xanh mướt nối tiếp nhau trải dài. Người dân tranh thủ thời tiết nắng ráo, tập trung vun gốc, làm cỏ, cắm giàn và chăm sóc cây. Sau những vụ mùa mang lại thu nhập khá, ớt cay Hà Lan đang dần trở thành cây trồng chủ lực tại một số vùng sản xuất của địa phương.

Gia đình bà Phan Thị Bảo (trú xóm Hồng Phong), hiện có 2,6 sào đất trồng khoảng 3.500 cây ớt Hà Lan. Đây là năm thứ 4 bà gắn bó với loại cây trồng này. Từ những vụ đầu còn nhiều bỡ ngỡ, đến nay bà đã nắm được kỹ thuật chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh.

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Bà Phan Thị Bảo chăm sóc diện tích ớt Hà Lan của gia đình.

Theo bà Bảo, năm ngoái, mỗi sào ớt cho sản lượng khoảng 1,2-1,5 tấn, mang lại lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Hiệu quả kinh tế khá hơn nhiều loại cây trồng truyền thống nên gia đình tiếp tục duy trì diện tích.

“Cây ớt Hà Lan không quá khó trồng nhưng muốn đạt năng suất cao phải chú trọng chăm sóc, nhất là phòng trừ sâu bệnh và bảo đảm độ ẩm. Nếu thuận lợi, năng suất có thể đạt 1,5-2 tấn/sào, lợi nhuận khoảng 20-30 triệu đồng/sào. Tuy nhiên, năm nay mưa nhiều nên việc chăm sóc vất vả hơn, một số diện tích bị ảnh hưởng”, bà Bảo chia sẻ.

Không chỉ gia đình bà Bảo, bà Trương Thị Quế cũng có nhiều năm gắn bó với cây ớt Hà Lan. Với 2 sào sản xuất, vụ trước gia đình bà thu lãi khoảng 60 triệu đồng. So với các cây trồng truyền thống, ớt cho hiệu quả kinh tế cao hơn, thời gian thu hoạch cũng kéo dài.

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Bà Quế vun gốc, làm cỏ, chăm sóc cây ớt.

“Sau khi xuống giống khoảng 80 ngày, cây bắt đầu cho thu hoạch. Nếu chăm sóc tốt, có thể thu hái liên tục từ cuối tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Năm ngoái, mỗi sào thu khoảng 30 triệu đồng nên gia đình có thêm động lực tiếp tục trồng”, bà Quế nói.

Theo bà Quế, cây ớt cũng tiềm ẩn rủi ro bởi giá cả biến động theo thị trường. Đầu vụ giá thu mua có thể đạt khoảng 22.000 đồng/kg, nhưng đến cuối vụ có thời điểm giảm còn 4.000-5.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, thời tiết bất lợi cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng và năng suất cây trồng.

Liên kết tiêu thụ, hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Vụ đông xuân 2026-2027, xã Đức Châu có khoảng 200 hộ đăng ký trồng ớt với tổng diện tích gần 25ha, tăng hơn 5ha so với vụ trước. Diện tích ngày càng mở rộng cho thấy sức hút của loại cây trồng này sau những mùa vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao.Theo ông Quế Văn Duyên - Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Diễn Phong, giống ớt chỉ địa lai F1 có nguồn gốc từ Hà Lan được đưa vào sản xuất sau quá trình thử nghiệm, đánh giá khả năng thích nghi với điều kiện đất đai, khí hậu địa phương. Giống có ưu thế về năng suất, khả năng chống chịu một số loại sâu bệnh, đặc biệt là bệnh thán thư.

Tổng sản lượng thu hoạch 7 tháng đầu năm đạt trên 600 tấn, doanh thu khoảng 6 tỷ đồng. Lợi nhuận bình quân đạt 20 triệu đồng/sào, nhiều hộ thu lãi 30-35 triệu đồng/sào, cao gấp 2-3 lần so với một số cây trồng truyền thống.

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Ớt cay Hà Lan cho năng suất cao hơn nhiều so với cây trồng truyền thống.

Để đạt kết quả này, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Diễn Phong đã liên kết với một Hợp tác xã Thu mua nông sản xuất khẩu ở Thanh Hóa tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Tuy nhiên, theo ông Duyên, chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định khả năng duy trì liên kết. Vụ trước, khoảng 5-7 đợt thu hoạch đầu, chất lượng ớt tương đối đồng đều. Nhưng càng về cuối vụ, một số hộ thu hái chưa kỹ khiến tỷ lệ quả không đạt tăng, có chuyến hàng bị khấu trừ 10-20%.

Không chỉ phát triển cây ớt, Đức Châu đang từng bước hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với liên kết tiêu thụ.

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Sau khi thu hoạch, ớt được tập kết, phân loại trước khi vận chuyển đến đơn vị thu mua.

Lãnh đạo UBND xã Đức Châu cho hay, địa phương định hướng khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện từng vùng đất, ưu tiên quy hoạch vùng sản xuất tập trung, đầu tư thủy lợi, tổ chức tập huấn kỹ thuật và tăng cường quản lý chất lượng nông sản.

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#ớt Hà Lan #nông dân Nghệ An #Đức Châu #liên kết tiêu thụ #Hợp tác xã Diễn Phong #ớt ngoại

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