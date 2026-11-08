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Kinh tế

Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai đánh giá về dự án Nhà ở xã hội Nguyễn Văn Linh

Tiền Lê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đánh giá, dự án Nhà ở xã hội Nguyễn Văn Linh có ý nghĩa đặc biệt, bởi đây không chỉ là dự án đầu tiên được triển khai tại khu vực phía Tây tỉnh, mà công trình còn bổ sung nguồn cung nhà ở, từ đó mở ra hướng phát triển mới cho chính sách nhà ở xã hội tại khu vực này và tạo tiền đề thu hút thêm nguồn lực xã hội tham gia đầu tư.

Công ty TNHH Happy House GL vừa tổ chức lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội đường Nguyễn Văn Linh tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, nhất là người thu nhập thấp, công nhân và người lao động.

Dự án Nhà ở xã hội đường Nguyễn Văn Linh được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư, do Công ty TNHH Happy House GL làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích đất khoảng 11.953,9 m², tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 740,6 tỷ đồng.

Dự án trên có tổng mức đầu tư hơn 740 tỷ đồng trên diện tích hơn 1,2 ha. Theo đó, dự án quy mô này sẽ đầu tư xây dựng hai khối chung cư nhà ở xã hội với khoảng 546 căn hộ; nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng và các công trình phục vụ trực tiếp cho khu chung cư; 10 căn nhà ở liên kế thương mại, cùng cây xanh cảnh quan, giao thông nội bộ; hạ tầng kỹ thuật đô thị. Quy mô dân số của dự án cho khoảng 1.638 người sinh sống.

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Khu vực triển khai dự án Nhà ở xã hội đường Nguyễn Văn Linh có vị trí đắc địa.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Hiệu - Chủ tịch Công ty TNHH Happy House GL chia sẻ, doanh nghiệp nhận thức rõ phát triển nhà ở xã hội không đơn thuần là hoạt động đầu tư xây dựng mà còn mang ý nghĩa an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo cơ hội an cư cho người dân và thúc đẩy phát triển đô thị tại địa phương.

“Để dự án được triển khai, doanh nghiệp đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong quá trình chuẩn bị đầu tư. Đại diện chủ đầu tư cam kết tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định pháp luật”, ông Nguyễn Văn Hiệu nói.

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Ông Nguyễn Văn Hiệu phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Hiệu, mục tiêu đặt ra là xây dựng khu nhà ở xã hội văn minh, hiện đại, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của người dân. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của tỉnh Gia Lai, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp cho biết, phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Bởi vậy, Gia Lai đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển nhà ở xã hội, đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và từng giai đoạn. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của các chủ đầu tư, công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, tỉnh hoàn thành 742 căn hộ, vượt chỉ tiêu theo nghị quyết của HĐND tỉnh, khoảng 1.258 căn hộ hoàn thành phần thô. Năm 2026, Gia Lai phấn đấu hoàn thành 2.000 căn nhà ở xã hội. Đến thời điểm tổ chức lễ khởi công, toàn tỉnh có khoảng 1.687 căn hộ đã hoàn thành phần thô, đang được khẩn trương hoàn thiện, tương đương 84,35% chỉ tiêu năm”.

Ông Tiệp chia sẻ, dự án Nhà ở xã hội Nguyễn Văn Linh có ý nghĩa đặc biệt, bởi đây không chỉ là dự án đầu tiên được triển khai tại khu vực phía Tây tỉnh, mà công trình còn bổ sung nguồn cung nhà ở, từ đó mở ra hướng phát triển mới cho chính sách nhà ở xã hội tại khu vực này. Từ đó góp phần thu hẹp khoảng cách trong khả năng tiếp cận nhà ở giữa các địa bàn, tạo tiền đề thu hút thêm nguồn lực xã hội tham gia đầu tư.

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Chủ đầu tư trao giấy đăng ký căn hộ cho khách hàng.
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Phiếu đăng ký căn hộ Dự án Nhà ở xã hội Nguyễn Văn Linh.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Ngoài ra, việc xác định giá bán, giá cho thuê, giá thuê mua phải tuân thủ quy định, công khai, minh bạch, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội; các sở, ngành, địa phương cần chủ động phối hợp, đồng hành, kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

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#nhà ở xã hội #Gia Lai #ông Nguyễn Văn Hiệu #Công ty TNHH Happy House GL #đường Nguyễn Văn Linh #thu nhập thấp #an cư

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