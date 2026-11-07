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Tập đoàn Thiên Long 'bán mình'

Duy Quang

TPO - Thông qua việc sở hữu toàn bộ Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh, Tập đoàn Kokuyo gián tiếp nắm giữ 46,82% vốn tại Tập đoàn Thiên Long.

Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) vừa công bố việc các cổ đông của Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại TLG cho Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản), sau khi nhận được các chấp thuận cần thiết từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Sau thương vụ, Kokuyo trở thành chủ sở hữu toàn bộ cổ phần của Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh tại TLG. Như vậy, thông qua việc sở hữu toàn bộ Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh, Tập đoàn Kokuyo gián tiếp nắm giữ 46,82% vốn tại Thiên Long.

Theo Thiên Long, đây là một phần trong giao dịch đã được công ty công bố ngày 4/12/2025. Các bước tiếp theo, bao gồm chào mua công khai cổ phiếu TLG, sẽ được Kokuyo triển khai theo quy định pháp luật Việt Nam. Thông tin chính thức về đợt chào mua sẽ được công bố theo quy định.

Cuối năm 2025, Tập đoàn Kokuyo phát đi thông báo sẽ thực hiện 2 giao dịch để mua Tập đoàn Thiên Long và biến doanh nghiệp này thành công ty con. Giao dịch đầu tiên là đầu tư tiền để mua lại cổ phần của Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh - đơn vị đang nắm giữ 46,82% cổ phần của TLG. Giao dịch thứ hai là một đợt chào mua công khai 18,19% cổ phần Thiên Long trên thị trường chứng khoán.

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Tập đoàn Kokuyo gián tiếp nắm giữ 46,82% vốn tại Thiên Long.

Giá trị ước tính của thương vụ lên đến 27,6 tỷ Yên, tương đương 4.700 tỷ đồng. Mức giá tương ứng khoảng 82.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 66% so với thị giá TLG trên sàn chứng khoán là 54.500 đồng/cổ phiếu.

Theo lộ trình, giao dịch mua Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2026. Trong khi đó, đợt chào mua công khai diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11/2026, tùy thuộc phê duyệt của cơ quan quản lý.

Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) vừa công bố tài liệu cho cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường, dự kiến tổ chức vào tháng 12. Nội dung đáng chú ý nhất là đề xuất miễn nhiệm và bầu bổ sung nhiều vị trí tại hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2028.

Theo đó, 5 trong số 9 thành viên hội đồng quản trị sẽ được miễn nhiệm. Đứng đầu danh sách là ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị TLG, cùng những người thân trong gia đình ông Thọ là em gái Cô Cẩm Nguyệt, con trai Cô Trần Cơ Nguyên và con gái Cô Trần Dinh Dinh.

Người thứ 5 trong danh sách là ông Nguyễn Đình Tâm - cựu Tổng Giám đốc TLG. Tất cả nhân sự dự kiến được miễn nhiệm đều không giữ vai trò điều hành tại Thiên Long và đã gửi đơn từ nhiệm đến Hội đồng quản trị.

Tài liệu cuộc họp đại hội cổ đông bất thường chưa cung cấp danh sách các ứng viên thay thế. Tuy nhiên, theo tiến trình mua lại cổ phần giữa tập đoàn Kokuyo với Thiên Long, các nhân sự thay thế nhiều khả năng sẽ do cổ đông kiểm soát mới đề cử.

Quý III năm nay, Tập đoàn Thiên Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.268 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt 107 tỷ đồng, tăng 41%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của TLG đạt 3.621 tỷ đồng (tăng 12%), lợi nhuận sau thuế đạt 422 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ).

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