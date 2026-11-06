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Nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai thay chủ tịch, tổng giám đốc

Duy Quang

TPO - Bà Ngô Thị Vân Hạnh - Tổng Giám đốc YEG - được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị YEG, thay thế bà Lê Phương Thảo từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 6/11, Công ty CP Tập đoàn YeaH1 (mã chứng khoán: YEG) công bố nghị quyết về việc thay đổi lãnh đạo.

Cụ thể, bà Ngô Thị Vân Hạnh - Tổng Giám đốc YEG được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị YEG thay cho bà Lê Phương Thảo từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Với việc nắm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Hạnh được miễn nhiệm khỏi vị trí tổng giám đốc YeaH1.

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Bà Ngô Thị Vân Hạnh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị YEG. Ảnh: YEG.

Người thay thế vị trí Tổng Giám đốc YEG là bà Nguyễn Thị Hà My. Bà My chưa nắm giữ bất cứ vai trò nào tại YEG.

Sau khi từ nhiệm, bà Lê Phương Thảo vẫn tiếp tục đồng hành cùng YEG với vai trò thành viên hội đồng quản trị, định hướng phát triển 2 liên doanh quốc tế là SYE và MangoPlus.

Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị YEG Ngô Thị Vân Hạnh đã gia nhập và trực tiếp điều hành mảng nội dung của YEG từ năm 2022. Bà Hạnh là người đứng sau hàng loạt chương trình thực tế chiếm lĩnh sóng giờ vàng và chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Bà Nguyễn Thị Hà My - Tổng Giám đốc YEG - là thạc sĩ khoa học chuyên ngành Marketing tại Đại học Birmingham City (Vương quốc Anh), cử nhân thương mại tại Đại học RMIT. Bà My có hơn 6 năm đảm nhiệm vị trí giám đốc quốc gia tại AnyMind Group Việt Nam, đối tác chiến lược cấp cao tại YouNet Group...

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Tân Tổng Giám đốc YEG Nguyễn Thị Hà My. Ảnh: YEG.

Tương tự, Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) tiếp tục có những thay đổi đáng chú ý trong bộ máy điều hành tại công ty mẹ lẫn các đơn vị thành viên.

Cụ thể, SMC miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc với ông Nguyễn Quang Trung. Ông Trung cũng thôi giữ vai trò Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ và Công ty TNHH Gia công Thép SMC Phú Mỹ.

Sau khi từ nhiệm, ông Trung sẽ chuyển trọng tâm công tác sang hoạt động của hội đồng quản trị, tập trung hoạch định chiến lược, định hướng phát triển, tái cấu trúc, giám sát hoạt động toàn hệ thống SMC, đảm bảo tính độc lập và kiện toàn mô hình điều hành theo cơ cấu mới.

SMC cũng thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi khỏi chức danh phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng. Trước đó, bà Nhi đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

SMC thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin, chuyển sang ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa - thành viên Hội đồng quản trị. Ông Khoa cũng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc phụ trách chuyển đổi số và hệ thống thông tin tại SMC.

Ở chiều ngược lại, ông Phạm Hoàng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị SMC - sẽ kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ, đồng thời đảm nhiệm vai trò Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Gia công Thép SMC Phú Mỹ.

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (mã chứng khoán: ORS) công bố miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật từ ngày 5/11 đối với ông Nguyễn Chí Thành. Người được giao điều hành ORS là ông Nguyễn Trọng Thanh, trước đó giữ chức Phó tổng giám đốc.

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Ông Nguyễn Chí Thành khỏi vị trí Tổng Giám đốc ORS sau nửa năm. Ảnh: ORS.

Theo đó, ông Thanh đảm nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc ORS từ ngày 5/11 cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác. Riêng vai trò người đại diện theo pháp luật được chuyển sang Chủ tịch Hội đồng quản trị ORS Nguyễn Hồng Quân.

Ông Nguyễn Chí Thành mới giữ ghế Tổng giám đốc TPS được hơn 6 tháng. Trước đó, ông Thành được bổ nhiệm từ ngày 23/4 với nhiệm kỳ 5 năm, thay bà Đặng Sĩ Thuỳ Trâm.

Công ty CP Tập đoàn Macstar (mã chứng khoán: MAC) cũng thay loạt nhân sự cấp cao. Cụ thể, ông Cáp Trọng Cường từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc. Thay thế ông Cường điều hành công ty là thành viên Hội đồng quản trị Trần Vũ Quang, sẽ đảm nhiệm thêm vai trò Tổng giám đốc. Ông Quang là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của MAC kể từ ngày 27/4/2024 và đang trực tiếp nắm giữ 1,7 triệu cổ phiếu MAC, tương đương 3,53% vốn điều lệ.

Trong khi đó, bà Bùi Thị Lan được bổ nhiệm làm Trưởng Ban kiểm soát thay cho bà Phạm Thị Hồng Giang đã có đơn từ nhiệm. Bà Lan là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 30/6/2022 và hiện sở hữu 165.000 cổ phiếu MAC.

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