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Kinh tế

Nông sản Mộc Châu hút khách, Hinode Mall sôi động ngày khai hội

P.V

Ngày đầu tiên (7/11), Lễ hội Nông sản Mộc Châu tại Hinode Mall đã thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan, mua sắm nhờ các sản vật đặc trưng của cao nguyên, chương trình khuyến mãi hấp dẫn cùng chất lượng dịch vụ chu đáo, chuyên nghiệp.

Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức sự kiện tại Hinode Mall nhanh chóng trở nên náo nhiệt, đông kín người ra vào với sự góp mặt của các bà nội trợ, gia đình trẻ và cư dân xung quanh. Người đẩy xe, người xách giỏ, vừa chọn hàng vừa trò chuyện rôm rả. Giữa khung cảnh ấy, sắc xanh của rau củ, gam vàng đỏ bắt mắt của trái cây hòa quyện cùng cách bài trí đậm nét Tây Bắc, tái hiện sinh động hình ảnh phiên chợ vùng cao giữa lòng đô thị.

Nông sản Mộc Châu hút khách, Hinode Mall sôi động ngày khai hội ảnh 1

Lễ hội Nông sản Mộc Châu thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan, mua sắm.

Không chỉ thu hút bởi không gian trải nghiệm, lễ hội còn ghi điểm bởi những ưu đãi hấp dẫn trên nhiều mặt hàng đặc sản.

Theo ghi nhận, nhóm rau mang đậm hương vị của cao nguyên như cải mèo, cải ngọt, cải bó xôi được khách chọn nhiều nhất nhờ mức giá giảm sâu chỉ 14.900 –18.900 đồng/kg. Các nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm gia đình như bầu, bí xanh, bí đỏ, dưa chuột nếp thịt dày, thơm giòn có giá từ 12.900 đồng/kg, cùng cà chua, su hào, ớt Palermo, đậu khế,… cũng sớm có mặt trong nhiều giỏ hàng.

Nông sản Mộc Châu hút khách, Hinode Mall sôi động ngày khai hội ảnh 2

Nhiều loại rau tươi ngon có mức giá hợp lý, tiết kiệm cho người tiêu dùng

Không kém phần hấp dẫn, gian hàng trái cây tiếp tục níu chân khách hàng bằng những đặc sản trứ danh của vùng đất Mộc Châu. Bưởi đỏ Sơn La nổi bật với lớp vỏ ánh hồng và vị ngọt thanh, nay chỉ còn 29.900 đồng/quả; cam Cara thơm dịu, tép quả mọng nước được bán với giá 36.900 đồng/kg; trong khi cam rốn lồi ngọt lịm có giá 56.900 đồng/kg; quýt Phù Yên cũng góp mặt ở mức 59.900 đồng/kg.

Trái cây đặc sản Mộc Châu thơm ngon, căng mọng, rực rỡ sắc màu

Bên cạnh sức hút từ giá bán, chất lượng nông sản cũng là yếu tố khiến nhiều khách hàng yên tâm lựa chọn. Mỗi sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời giữ trọn hương vị và nét đặc trưng vốn có của vùng đất Mộc Châu.

Chị Hà Phương, cư dân tại khu vực Hoài Đức, chia sẻ: “Tôi khá thích những loại rau đặc trưng của Mộc Châu như cải mèo, cải ngọt. Rau nhìn xanh non, tươi giòn, hoa quả cũng rất đẹp mắt, căng mọng, nhất là cam và bưởi. Tôi được biết đây đều là những mặt hàng được đưa trực tiếp từ Mộc Châu xuống, nên khá yên tâm về độ tươi sạch. Dịp này giá lại tốt nên tôi mua khá nhiều”.

Nông sản Mộc Châu hút khách, Hinode Mall sôi động ngày khai hội ảnh 4

Đội ngũ nhân viên tận tình hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua sắm

Không chỉ hài lòng với hàng hóa, dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Hinode Mall cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Anh Minh Tuấn, một khách hàng tham quan lễ hội, chia sẻ: “Tôi thấy nhân viên ở đây rất nhiệt tình. Từ việc tư vấn, giới thiệu thông tin sản phẩm, giúp khách lựa chọn hàng hóa đến hướng dẫn thanh toán đều rất nhanh chóng, chuyên nghiệp. Dù lượng khách khá đông nhưng mọi người vẫn vui vẻ, sẵn sàng giải đáp thắc mắc khi khách cần, khiến việc mua hàng trở nên thoải mái và thuận tiện hơn.”

Diễn ra đến hết ngày 15/11, Lễ hội Nông sản Mộc Châu mang đến nhiều loại rau củ, trái cây tươi ngon, rõ nguồn gốc với mức giá hấp dẫn. Qua đó, Hinode Mall tiếp tục khẳng định nỗ lực cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn cùng dịch chu đáo, góp phần mang đến những bữa ăn ngon và an tâm hơn cho mỗi gia đình.

#Lễ hội Nông sản Mộc Châu #Hinode Mall

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