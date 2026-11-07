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Hàng loạt cây xăng ở Đắk Lắk đóng cửa

Huỳnh Thủy

TPO - Nhiều cây xăng tại xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk bị phản ánh đóng cửa, treo biển hết xăng suốt 2-3 ngày, khiến người dân phải đi hàng chục cây số tìm mua nhiên liệu.

Sáng 7/11, ông Vương Minh Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Đắk Lắk - cho biết qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận 5 cửa hàng xăng dầu tại khu vực xã Vụ Bổn có tình trạng hết xăng, trong khi vẫn còn dầu để bán. Đến sáng cùng ngày, 4 cửa hàng đã nhập được xăng và hoạt động trở lại.

Theo ông Sơn, cửa hàng còn lại vẫn bán dầu, riêng mặt hàng xăng đang được đặt hàng và dự kiến nhập về trong chiều 7/11. Nguyên nhân một số cửa hàng tạm thời hết xăng chủ yếu do thời gian chờ nhập hàng kéo dài khoảng 1-2 ngày, trong khi nhu cầu mua tăng.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Đắk Lắk khẳng định, nguồn cung xăng dầu hiện không có trục trặc, vướng mắc. Các cửa hàng đã đặt hàng và đang chờ đơn vị cung ứng giao để tiếp tục phục vụ người dân.

Trước đó, nhiều người dân phản ánh tình trạng các cây xăng tại xã Vụ Bổn đóng cửa, treo biển nghỉ bán hoặc thông báo hết xăng, khiến việc mua nhiên liệu gặp khó khăn.

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Một số cửa hàng bán xăng ở xã Vụ Bổn từng để bảng hết xăng trong các ngày vừa qua.

Tình trạng này được cho là kéo dài 2-3 ngày, ảnh hưởng đến sinh hoạt và lao động sản xuất. Có người phải di chuyển hàng chục kilomet sang địa phương khác mua xăng, thậm chí phải dắt bộ xe vì hết nhiên liệu giữa đường. Một số cửa hàng vẫn bán dầu nhưng thông báo hết xăng.

Đáng chú ý, tình trạng khan hiếm xăng tại một số cửa hàng diễn ra trong thời điểm giá xăng dầu vừa được điều chỉnh giảm.

Theo công bố của Bộ Công Thương, từ 15h ngày 5/11, giá bán tối đa các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường đồng loạt giảm. Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 20.898 đồng/lít (giảm 2.305 đồng/lít), xăng E10RON95-III không cao hơn 21.156 đồng/lít (giảm 2.075 đồng/lít). Dầu diesel 0.05S giảm 180 đồng/lít, còn 28.696 đồng/lít; dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg, còn 22.005 đồng/kg.

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#Hết xăng #Đắk Lắk #quản lý thị trường #nguồn cung xăng dầu #giá xăng dầu

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