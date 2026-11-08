Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhiều nhà, đất công ở An Giang bỏ hoang hơn 4 năm

Nhật Huy

TPO - Thanh tra tỉnh An Giang chỉ ra nhiều hạn chế trong quản lý, sử dụng tài sản công tại Rạch Giá, Vĩnh Thông và Long Xuyên. Đáng chú ý, 12 cơ sở nhà, đất bị bỏ trống từ 4 năm trở lên, 3 cơ sở sử dụng không đúng mục đích, trong khi nhiều tài sản chưa hoàn tất thủ tục bán theo phương án được phê duyệt.

Thanh tra tỉnh An Giang vừa có thông báo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các phường Rạch Giá, Vĩnh Thông, Long Xuyên.

1794110877790-1837654008881074238-8662773123544353158-d9352ea31ff78c397baf99caaf8809f5.jpg
Một góc phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Theo đó, đoàn đã kiểm tra 17 cơ sở nhà, đất trên địa bàn 3 phường. Trong đó, phường Long Xuyên có 5 cơ sở là trụ sở cơ quan nhà nước; phường Rạch Giá có 7 cơ sở, gồm một trụ sở cơ quan nhà nước và 6 điểm trường; phường Vĩnh Thông có 3 điểm trường và phường Rạch Giá có thêm 2 khu đất công.

3 nhà đất công sử dụng sai mục đích

Qua thanh tra phát hiện vẫn còn nhiều hạn chế, vi phạm cần khắc phục. Đáng chú ý, có 12 cơ sở nhà, đất bị bỏ trống từ 4 năm 6 tháng trở lên, 3 cơ sở sử dụng không đúng mục đích. Ngoài ra, 5 cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đặc biệt, đến thời điểm ngày 1/7/2025, có 13 cơ sở chưa hoàn thành việc lập hồ sơ bán tài sản theo các quyết định phê duyệt, điều chỉnh phương án sắp xếp, bán tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất để trình UBND tỉnh quyết định.

Thanh tra cũng chỉ ra trường hợp UBND TP. Long Xuyên trước đây không thực hiện bán đấu giá trụ sở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, trụ sở Phòng Y tế và Trung tâm Dân số Gia đình và Trẻ em theo phương án được duyệt.

Đối với 2 khu đất công tại số 672 đường Ngô Quyền (phường An Hòa cũ) và khu phố Võ Trường Toản (phường Vĩnh Quang cũ, nay thuộc phường Rạch Giá) đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chưa xây dựng phương án xử lý, khai thác quỹ đất theo chức năng, nhiệm vụ được giao, để đất bỏ trống là sai quy định.

Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Rạch Giá trước đây chưa tham mưu UBND thành phố lập danh mục đất công để quản lý hai khu đất nói trên. Riêng khu đất tại số 672 đường Ngô Quyền, do không được lập danh mục quản lý nên đã để người dân sử dụng nhưng không phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Theo Thanh tra tỉnh An Giang, nguyên nhân chủ quan được xác định là lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị và bộ phận tham mưu chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm; thiếu chủ động, quyết liệt trong triển khai phương án đã được phê duyệt. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chưa thường xuyên, chưa kịp thời xử lý tình trạng nhà, đất bỏ trống hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Yêu cầu kiểm điểm, khắc phục vi phạm

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các phường Rạch Giá, Vĩnh Thông, Long Xuyên đẩy nhanh việc khai thác các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, chấm dứt tình trạng bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả.

Các đơn vị cũng phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hồ sơ đất đai để quản lý, khai thác tài sản theo quy định.

UBND các phường Rạch Giá, Vĩnh Thông, Long Xuyên được yêu cầu tổ chức họp rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và khắc phục đối với các cá nhân liên quan đến những hạn chế, vi phạm trong quản lý 15 cơ sở nhà, đất.

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân liên quan.

Trong số 12 cơ sở nhà, đất công bị bỏ trống từ 4 năm 6 tháng trở lên, có nhiều trụ sở cơ quan và điểm trường học trên địa bàn tỉnh An Giang, gồm trụ sở: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an phường Mỹ Phước cũ; Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị; trụ sở Khu phố Mạc Cửu; Trường Mẫu giáo Hoa Mai (điểm phụ); Trường Mầm non Vành Khuyên (điểm phụ); Trường Mầm non Hướng Dương; Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (điểm lẻ Mạc Cửu); Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (điểm kênh điều hành); Trường Trần Bình Trọng (điểm Kinh Sáu cũ); Trường THCS Phan Huy Chú (điểm Cabacabay) và Trường Tiểu học Trần Nhật Duật (điểm phụ Sóc Suông cũ).

Xem thêm

#An Giang #thanh tra An Giang #nhà đất công bỏ trống #tài sản công #quản lý đất công #phường Rạch Giá

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên loay hoay tìm khách thuê trụ sở công sau sáp nhập

Thái Nguyên loay hoay tìm khách thuê trụ sở công sau sáp nhập

TPO - Sau sáp nhập tỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính hàng trăm cơ sở nhà, đất công dôi dư tại Thái Nguyên được rà soát, chuyển giao quản lý, khai thác. Tuy nhiên, việc tìm khách thuê các trụ sở này vẫn gặp nhiều khó khăn do diện tích lớn, giá thuê cao.

Chứng khoán chờ tín hiệu tạo đáy sau cú 'hụt hơi' cuối tuần?

Chứng khoán chờ tín hiệu tạo đáy sau cú 'hụt hơi' cuối tuần?

TPO - VN-Index đánh mất phần lớn thành quả hồi phục trong phiên cuối tuần, trong khi khối ngoại chỉ mới trở lại mua ròng một phiên sau chuỗi ngày bán. Tín hiệu đảo chiều chưa rõ ràng, dù một số đánh giá vùng định giá hiện tại đã hấp dẫn hơn.

Giá vàng tăng, người mua vẫn lỗ

Giá vàng tăng, người mua vẫn lỗ

TPO - Sáng nay (8/11), giá vàng miếng SJC ở mốc 141 triệu đồng/lượng bán ra. So với cuối tuần trước, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng nhưng người mua vàng vẫn lỗ, vì chênh lệch giá mua vào - bán ra.

Quốc Cường Gia Lai sau khi thay tổng giám đốc

Quốc Cường Gia Lai sau khi thay tổng giám đốc

TPO - Công ty CP Quốc Cường Gia Lai trình cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số ngành nghề kinh doanh; phát hành thêm hơn 27 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.

Nông sản Mộc Châu hút khách, Hinode Mall sôi động ngày khai hội

Nông sản Mộc Châu hút khách, Hinode Mall sôi động ngày khai hội

Ngày đầu tiên (7/11), Lễ hội Nông sản Mộc Châu tại Hinode Mall đã thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan, mua sắm nhờ các sản vật đặc trưng của cao nguyên, chương trình khuyến mãi hấp dẫn cùng chất lượng dịch vụ chu đáo, chuyên nghiệp.

Không kinh doanh nhưng nợ thuế, cá nhân có bị tạm hoãn xuất cảnh?

Không kinh doanh nhưng nợ thuế, cá nhân có bị tạm hoãn xuất cảnh?

TPO - Theo Thuế TP. Hà Nội, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân được áp dụng trong những trường hợp có nghĩa vụ thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh; không áp dụng với cá nhân làm công ăn lương, không kinh doanh và không thuộc các nhóm đối tượng nêu trên.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long sắp đổi chủ?

Tập đoàn Thiên Long 'bán mình'

TPO - Thông qua việc sở hữu toàn bộ Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh, Tập đoàn Kokuyo gián tiếp nắm giữ 46,82% vốn tại Tập đoàn Thiên Long.

Hàng loạt cây xăng ở Đắk Lắk đóng cửa

Hàng loạt cây xăng ở Đắk Lắk đóng cửa

TPO - Nhiều cây xăng tại xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk bị phản ánh đóng cửa, treo biển hết xăng suốt 2-3 ngày, khiến người dân phải đi hàng chục cây số tìm mua nhiên liệu.

Kiểm soát, giám sát hơn 1.100 quỹ tín dụng nhân dân ra sao?

Kiểm soát, giám sát hơn 1.100 quỹ tín dụng nhân dân ra sao?

TPO - Sai phạm tại một số quỹ tín dụng nhân dân gây thất thoát lớn tài sản. Cả nước có hơn 1.100 quỹ đang hoạt động, vấn đề kiểm soát rủi ro, bảo vệ tiền gửi của người dân và nâng cao năng lực quản trị trở thành yêu cầu cấp thiết.

UBCKNN xử phạt 4,5 tỷ với cá nhân và tổ chức có hành vi thao túng

Phạt 1,5 tỷ đồng, cấm giao dịch 2 năm vì thao túng cổ phiếu

TPO - Ông Lê Việt Cường có hành vi thao túng cổ phiếu BCE của Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương bị phạt 1,5 tỷ đồng, cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm. Bốn cá nhân cho mượn tài khoản hoặc đứng tên sở hữu chứng khoán hộ cũng bị đình chỉ giao dịch 9 tháng.

Giá vàng đứng im, USD thấp nhất gần 2 năm

Giá vàng đứng im, USD thấp nhất gần 2 năm

TPO - Sáng nay (7/11), giá vàng trong nước đồng loạt đứng im. Theo đó, vàng miếng SJC không đổi ở mốc 141 triệu đồng/lượng bán ra. Giá USD ngân hàng hôm nay giảm xuống thấp nhất từ tháng 3 năm ngoái.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe