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Kinh tế

Kinh doanh hạt giống: Giá rẻ chưa chắc giữ chân được đại lý

P.V

Giá nhập thấp có thể giúp đại lý hạt giống tăng lợi thế cạnh tranh, nhưng chất lượng sản phẩm và nguồn cung ổn định mới là những yếu tố quan trọng để duy trì khách hàng. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, các doanh nghiệp cung ứng hạt giống đang chú trọng hơn đến tiêu chuẩn chất lượng và năng lực phân phối.

Giá nhập thấp, rủi ro kinh doanh không nhỏ

Trong kinh doanh vật tư nông nghiệp, giá nhập hàng luôn là yếu tố được các đại lý quan tâm. Tuy nhiên, với mặt hàng hạt giống, chênh lệch giá bán không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ hiệu quả kinh doanh, bởi chất lượng sản phẩm còn ảnh hưởng đến kết quả gieo trồng và uy tín của người bán.

Hạt giống có tỷ lệ nảy mầm thấp, cây phát triển không đồng đều có thể khiến người trồng phải gieo lại, phát sinh chi phí và chậm tiến độ mùa vụ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến người sản xuất mà còn tạo áp lực đổi trả, giải quyết khiếu nại đối với đại lý phân phối.

Tại những vùng chuyên canh rau màu, nơi người dân thường xuyên sản xuất theo mùa vụ, uy tín của đại lý gắn liền với chất lượng nguồn giống cung cấp. Vì vậy, bên cạnh giá cả, khả năng duy trì nguồn hàng ổn định và đáp ứng đơn hàng số lượng lớn cũng là những yếu tố cần được cân nhắc.

Các đại lý vật tư nông nghiệp cần cân nhắc chất lượng sản phẩm và khả năng cung ứng ổn định khi lựa chọn nguồn giống phục vụ người trồng.
Các đại lý vật tư nông nghiệp cần cân nhắc chất lượng sản phẩm và khả năng cung ứng ổn định khi lựa chọn nguồn giống phục vụ người trồng.

Các đại lý vật tư nông nghiệp cần cân nhắc chất lượng sản phẩm và khả năng cung ứng ổn định khi lựa chọn nguồn giống phục vụ người trồng.

Thực tế này đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp hạt giống phải nâng cao năng lực cung ứng, đồng thời kiểm soát chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Doanh nghiệp hạt giống nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng

Trong xu hướng đó, Phúc An Nông phát triển hoạt động gia công, đóng gói và phân phối hạt giống, hướng đến phục vụ hệ thống đại lý vật tư nông nghiệp, khách hàng mua sỉ và nhà phân phối trên toàn quốc.

Doanh nghiệp cung ứng nhiều dòng hạt giống rau màu, trong đó có các giống F1 như dưa leo, khổ qua, bầu, bí, mướp, cà chua, ớt cùng các loại rau ăn lá, đáp ứng nhu cầu gieo trồng tại nhiều vùng sản xuất.

Bên cạnh danh mục sản phẩm, công ty hạt giống Phúc An Nông chú trọng gia công, đóng gói theo nhiều quy cách để phục vụ đơn hàng số lượng lớn. Hoạt động này giúp các đại lý có thêm lựa chọn nguồn cung, chủ động kế hoạch nhập hàng và kinh doanh theo từng mùa vụ.

Đối với khách hàng sỉ, chất lượng đồng đều giữa các lô hàng, tiến độ giao hàng và khả năng hỗ trợ kỹ thuật cũng là những yếu tố quan trọng để duy trì hợp tác lâu dài. Đây là những nội dung Phúc An Nông chú trọng khi phát triển mạng lưới phân phối, thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá bán.

Các sản phẩm hạt giống Phúc An Nông được đóng gói phục vụ hệ thống đại lý và nhà phân phối.
Các sản phẩm hạt giống Phúc An Nông được đóng gói phục vụ hệ thống đại lý và nhà phân phối.

Cùng với việc mở rộng thị trường, doanh nghiệp đang hướng tới chuẩn hóa chất lượng và thông tin sản phẩm. Theo Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 và các quy định liên quan, chất lượng giống cây trồng được quản lý theo tiêu chuẩn áp dụng. Trong đó, độ sạch, độ ẩm tối đa và tỷ lệ nảy mầm là những chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng đối với hạt giống.

Bên cạnh đó, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 và các quy định sửa đổi, bổ sung đặt ra trách nhiệm bảo đảm chất lượng, công bố tiêu chuẩn áp dụng và cung cấp thông tin hàng hóa theo quy định.

Theo định hướng từ lãnh đạo Phúc An Nông, doanh nghiệp chú trọng hoàn thiện tiêu chuẩn cơ sở, kiểm soát các chỉ tiêu chất lượng và chuẩn hóa thông tin trên bao bì. Đáng chú ý, Phúc An Nông dự kiến triển khai mã số, mã vạch theo chuẩn GS1 cho từng sản phẩm, hỗ trợ quản lý, nhận diện hàng hóa và mở rộng hợp tác với các kênh phân phối hiện đại, trong đó có hệ thống siêu thị.

Việc áp dụng mã vạch giúp hoạt động quản lý hàng hóa thuận tiện hơn, song sản phẩm vẫn cần đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, pháp lý và điều kiện của từng đơn vị bán lẻ khi tham gia hệ thống siêu thị.

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng chú trọng chất lượng đầu vào, cạnh tranh trong ngành hạt giống không chỉ nằm ở giá bán. Năng lực cung ứng, chất lượng sản phẩm và sự đồng hành cùng hệ thống đại lý sẽ là những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp như Phúc An Nông củng cố uy tín, mở rộng thị trường và phát triển lâu dài.

#kinh doanh hạt giống #đại lý hạt giống

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