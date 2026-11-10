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Kinh tế

Cỏ Mềm chạm mốc 100 cửa hàng: Đưa mỹ phẩm thiên nhiên đến gần hơn với người tiêu dùng Việt

P.V

Sau 11 năm phát triển, Cỏ Mềm chính thức chạm mốc 100 cửa hàng, hiện diện tại 31/34 tỉnh, thành trên cả nước, đánh dấu bước vươn xa của thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên Việt trên hành trình đưa những giá trị Lành và Thật đến gần hơn với người tiêu dùng.

Từ cửa hàng đầu tiên đến hệ thống 100 cửa hàng chính hãng

Khởi đầu năm 2015 với sản phẩm đầu tiên là son dưỡng Gạo, Cỏ Mềm từng bước xây dựng thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên Việt Nam, theo đuổi giá trị Lành và Thật. Khi danh mục sản phẩm ngày càng mở rộng, thương hiệu cũng từng bước xây dựng mạng lưới cửa hàng chính hãng để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Năm 2018, cửa hàng Cỏ Mềm đầu tiên chính thức khai trương tại số 01 Hoàng Cầu, Hà Nội. Được xây dựng như một “ngôi nhà hoa cỏ” giữa lòng thành phố, cửa hàng mang đến không gian mua sắm gần gũi với thiên nhiên, nơi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm và tìm hiểu câu chuyện thương hiệu.

Từ điểm khởi đầu ấy, Cỏ Mềm từng bước mở rộng hệ thống bán lẻ. Tháng 5/2024, thương hiệu đạt dấu mốc 50 cửa hàng. Đến tháng 11/2026, con số này tăng gấp đôi, đạt 100 cửa hàng chính hãng, hiện diện tại 31/34 tỉnh, thành toàn quốc, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình 11 năm hình thành và phát triển của mình.

Từ một cửa hàng tại Hà Nội đến mạng lưới hiện diện tại phần lớn các tỉnh, thành toàn quốc cho thấy, Cỏ Mềm đang từng bước tạo nền tảng để mở rộng độ phủ thương hiệu trên thị trường mỹ phẩm nội địa.

Phát triển hệ thống bán lẻ trực tiếp, nhất quán trải nghiệm khách hàng

Điểm đáng chú ý trong chiến lược mở rộng của Cỏ Mềm là toàn bộ 100 cửa hàng đều được thương hiệu trực tiếp quản lý và vận hành, không thông qua hình thức nhượng quyền. Mô hình này đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, nhân sự và quản lý vận hành, nhưng đồng thời cũng giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát các tiêu chuẩn trưng bày, dịch vụ và chất lượng trải nghiệm trên toàn hệ thống.

Không gian cửa hàng Cỏ Mềm được thiết kế theo hướng thân thiện, tươi mát, lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Sự gần gũi thể hiện qua cách bài trí, màu sắc và không khí mua sắm thư giãn, tiếp nối tinh thần của “ngôi nhà hoa cỏ” đầu tiên tại Hà Nội.

Cỏ Mềm chạm mốc 100 cửa hàng: Đưa mỹ phẩm thiên nhiên đến gần hơn với người tiêu dùng Việt ảnh 1

Không gian cửa hàng Cỏ Mềm.

Bên cạnh không gian, trải nghiệm sản phẩm là một phần quan trọng trong mô hình bán lẻ của thương hiệu. Khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận kết cấu, mùi hương, tìm hiểu thành phần và công dụng sản phẩm trước khi quyết định lựa chọn. Đặc biệt với những sản phẩm chăm sóc da hay trang điểm, trải nghiệm thực tế giúp người mua có thêm cơ sở để tìm được sản phẩm phù hợp.

Đội ngũ nhân viên cũng giữ vai trò kết nối quan trọng. Không đơn thuần là người bán hàng, mỗi nhân viên được định hướng trở thành một đại sứ thương hiệu, vừa tư vấn sản phẩm, vừa chia sẻ những câu chuyện và giá trị mà Cỏ Mềm theo đuổi.

Việc trực tiếp vận hành hệ thống cũng tạo điều kiện để thương hiệu lắng nghe, tiếp nhận phản hồi từ khách hàng tại các điểm bán. Những ý kiến về sản phẩm, nhu cầu sử dụng hay chất lượng dịch vụ trở thành nguồn thông tin thực tế để Cỏ Mềm tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm khách hàng trên toàn hệ thống.

Cỏ Mềm chạm mốc 100 cửa hàng: Đưa mỹ phẩm thiên nhiên đến gần hơn với người tiêu dùng Việt ảnh 2

Đội ngũ nhân viên cửa hàng là những đại sứ thương hiệu của Cỏ Mềm.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn mua sắm mỹ phẩm qua kênh thương mại điện tử và mạng xã hội, Cỏ Mềm vẫn chú trọng phát triển mạng lưới bán lẻ trực tiếp, bởi thương hiệu mong muốn duy trì sắc nét bản sắc thương hiệu và sự nhất quán về chất lượng dịch vụ khi quy mô ngày càng mở rộng.

100 điểm chạm Lành và Thật trên hành trình tiếp nối

Sau 11 năm, từ thỏi son dưỡng Gạo đầu tiên, Cỏ Mềm đã phát triển danh mục lên tới 250 SKU thuộc đa dạng các ngành hàng. Và các cửa hàng, chính là nơi khách hàng có thể khám phá và trải nghiệm trực tiếp những sản phẩm ấy trong một không gian mang đậm dấu ấn thương hiệu.

Đạt được dấu mốc 100 cửa hàng, điều Cỏ Mềm hướng đến không chỉ là mở rộng quy mô phục vụ. Mỗi điểm bán còn là nơi thương hiệu hiện thực hóa những giá trị đã lựa chọn từ ngày đầu: “Lành” trong sản phẩm và không gian gần gũi với thiên nhiên, “Thật” bằng sự chân thành trong tư vấn, thông tin sản phẩm rõ ràng và tinh thần lắng nghe khách hàng.

Đó cũng là cách Cỏ Mềm mong muốn xây dựng mối quan hệ với người tiêu dùng: không chỉ thông qua một lần mua sắm, mà bằng sự tin tưởng và gắn bó được vun đắp qua từng trải nghiệm.

Cỏ Mềm chạm mốc 100 cửa hàng: Đưa mỹ phẩm thiên nhiên đến gần hơn với người tiêu dùng Việt ảnh 3

Hệ thống 100 cửa hàng tiếp tục nối dài hành trình lan tỏa giá trị Lành và Thật của Cỏ Mềm.

Bước sang tuổi 11, Cỏ Mềm định hướng tiếp tục phát triển mạng lưới cửa hàng chính hãng, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo đội ngũ và hoàn thiện trải nghiệm mua sắm tại từng điểm bán.

Từ một “ngôi nhà hoa cỏ” giữa lòng Hà Nội đến hệ thống 100 cửa hàng trên toàn quốc, hành trình ấy không chỉ ghi dấu sự trưởng thành về tầm vóc mà còn thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ của một thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam trong hành trình đến gần hơn với người tiêu dùng.

#Cỏ Mềm #100 cửa hàng

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