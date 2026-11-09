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Chứng khoán chao đảo, dòng tiền bắt đáy dè dặt

Việt Linh

TPO - VN-Index hồi phục đáng kể nhờ lực cầu bắt đáy nhưng vẫn mất hơn 11 điểm khi chốt phiên giao dịch hôm nay (9/11). Thanh khoản co hẹp, khối ngoại quay lại bán ròng hơn 800 tỷ đồng, gia tăng sức ép lên thị trường.

Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới trong trạng thái tiêu cực. Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên, khiến VN-Index nhanh chóng mất mốc tham chiếu và có thời điểm lùi về 1.701,9 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM, trở thành lực cản đáng kể đối với chỉ số.

Trong phiên sáng, VIC có lúc giảm 2,77%, VHM giảm 1,45%. Riêng 2 cổ phiếu này khiến VN-Index mất hơn 11 điểm trong tổng mức giảm hơn 21 điểm của chỉ số. Sang phiên chiều, áp lực bán tiếp tục đẩy thị trường xuống vùng thấp nhất trong ngày trước khi lực cầu bắt đáy nhập cuộc, giúp chỉ số có nhịp hồi phục và thu hẹp đà giảm.

Kết phiên 9/11, VN-Index giảm 11,04 điểm, tương đương 0,64%, xuống 1.714 điểm. Dù đã hồi phục đáng kể so với đáy trong ngày, chỉ số vẫn chưa thể lấy lại sắc xanh.

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Phiên giao dịch ngày 9/11 thanh khoản suy giảm mạnh. Ảnh minh họa.

Sắc đỏ bao phủ nhiều nhóm cổ phiếu. Tại nhóm ngân hàng, STB giảm 2,14%, HDB giảm 1,33%, LPB giảm 1,69%; nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực với VND giảm 3,34%, VIX giảm 2,62%, SSI giảm 2,45% và VCI giảm 2,48%.

Ở nhóm bất động sản, VHM giảm 2,74%, TCH giảm 1,85%, trong khi VIC gần như đứng giá khi đóng cửa. Một số điểm sáng xuất hiện tại VPB tăng 0,91%, ACB tăng 0,74%, NVL tăng 1,94% và FPT tăng nhẹ 0,39%, nhưng chưa đủ sức cân bằng áp lực bán trên diện rộng.

Một trong những tín hiệu đáng chú ý của phiên đầu tuần là thanh khoản suy giảm mạnh. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 13.800 tỷ đồng, trong khi khối lượng khớp lệnh giảm 36% so với phiên cuối tuần trước, còn khoảng 498,6 triệu đơn vị.

Dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu như VIX, HPG, VHM và SSI, nhưng nhìn chung chưa cho thấy sự nhập cuộc mạnh mẽ. Việc VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm mà thanh khoản tiếp tục co hẹp cho thấy nhà đầu tư vẫn dè dặt, lực cầu bắt đáy chưa đủ lan tỏa để tạo thế cân bằng rõ rệt.

Áp lực còn đến từ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Sau phiên mua ròng cuối tuần trước, khối ngoại nhanh chóng quay lại bán ròng hơn 832 tỷ đồng. HPG bị bán mạnh nhất với khoảng 130 tỷ đồng, tiếp đến là VIC khoảng 90 tỷ đồng. PNJ và FPT cùng bị bán ròng hơn 80 tỷ đồng; VHM cũng nằm trong nhóm chịu áp lực bán đáng kể.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng một số cổ phiếu ngân hàng như VPB, MBB, TCB và POW. Tuy nhiên, giá trị mua chưa đủ bù đắp lượng bán ra tại các mã vốn hóa lớn.

Diễn biến phiên 9/11 cho thấy thị trường vẫn thiếu động lực để xác lập nhịp hồi phục bền vững. Mốc 1.700 điểm tiếp tục là vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng, trong khi thanh khoản và diễn biến giao dịch của nhóm cổ phiếu trụ sẽ là những yếu tố cần theo dõi trong các phiên tới.

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#VN-Index #cổ phiếu trụ #mốc 1.700 điểm #khối ngoại bán ròng #thanh khoản chứng khoán #VIC #VHM

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