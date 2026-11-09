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Kinh tế

Giá dầu, bitcoin đồng loạt giảm

Hồng Nhung

TPO - Giá dầu đi xuống sau khi Tổng thống Donald Trump nhận định khả năng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran là rất thấp. Trong khi đó, thị trường tiền điện tử chịu áp lực bán mạnh, với bitcoin và ether cùng chạm mức thấp nhất trong hơn hai tháng.

Giá dầu giảm

Trong phiên giao dịch sáng 9/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 64 cent, tương đương 0,64%, xuống còn 97,67 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 35 cent, tương đương 0,4%, xuống 90,51 USD/thùng. Trong phiên, giá dầu Brent có thời điểm mất hơn 1 USD/thùng.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với CNN, ông Trump cho biết khả năng Mỹ cần tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran là rất thấp, tùy thuộc vào việc hai bên có đạt được một thỏa thuận đủ mạnh hay không.

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Giá dầu giảm sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump về tình hình giữa Mỹ - Iran có khả năng hạ nhiệt. Ảnh: Reuters.

Trước đó, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ tuần trước, ông Trump từng phát tín hiệu về khả năng nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran. Tuy nhiên, đến nay chưa có dấu hiệu cho thấy Washington chuẩn bị triển khai một chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Dù vậy, tình hình tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mỹ và Iran đều báo cáo các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại hoặc gần eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Iran tuyên bố sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Mỹ và Israel. Những diễn biến này cho thấy nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu qua khu vực vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ.

Bitcoin và ether lao dốc, thị trường chịu sức ép

Trái với diễn biến tại thị trường dầu mỏ, thị trường tiền điện tử tiếp tục chứng kiến áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch cuối ngày 8/11. Bitcoin và ether đồng loạt giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng, khi giới đầu tư lo ngại Quốc hội Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ tăng cường các biện pháp quản lý đối với lĩnh vực tài sản số.

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Bitcoin giảm hơn 2%, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8 trong bối cảnh thị trường lo ngại Mỹ siết chặt quy định đối với tiền điện tử. Ảnh: Reuters.

Bitcoin - đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới xét theo vốn hóa thị trường giảm hơn 2%, xuống còn 73.708 USD. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 8.

Ether cũng mất khoảng 5%, xuống 2.223 USD đánh dấu mức giá thấp nhất kể từ cùng thời điểm.

Thị trường tiền điện tử gần đây chịu tác động từ nhiều yếu tố bất lợi, trong đó có vụ đánh cắp tài sản trị giá 6 tỷ USD tại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, việc một số nhân vật có quan điểm chỉ trích tiền điện tử giành được vị trí trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ tuần trước cũng làm gia tăng lo ngại về triển vọng quản lý ngành.

Reuters

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#giá dầu #Bitcoin giảm #Ether giảm #Mỹ Iran #thị trường tiền điện tử #Donald Trump #eo biển Hormuz

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