Nhiều doanh nghiệp lớn sắp đại hội cổ đông bất thường

TPO - Afiex dự kiến tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2026 vào cuối tháng 12 nhưng nội dung đại hội chưa được công bố. Gỗ Trường Thành dự kiến tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 21/12 sau khi HoSE đưa ra lưu ý về khả năng cổ phiếu TTF bị hủy niêm yết bắt buộc.

Tuần này có 33 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 27 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 65% và thấp nhất là gần 4%, còn lại là trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Chưa công bố nội dung họp

Ngày 25/11, Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Afiex - mã chứng khoán: AFX) sẽ chốt danh sách cổ đông tham gia đại hội cổ đông bất thường năm 2026. Thời gian họp dự kiến diễn ra cuối tháng 12 và nội dung họp chưa được doanh nghiệp công bố.

Afiex chưa công bố nội dung họp đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

Tại đại hội cổ đông đầu năm, Afiex đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng chào bán thêm 35 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 350 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong năm 2026 và uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phù hợp sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Số tiền huy động, Afiex dùng 210 tỷ đồng trả nợ vay ngân hàng và còn lại 140 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Tương tự, vào ngày 20/11, Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF) chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 21/12.

Động thái này diễn ra sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đưa ra lưu ý về khả năng cổ phiếu TTF bị hủy niêm yết bắt buộc nếu tổ chức kiểm toán tiếp tục từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2026.

Trước đó, HoSE công bố quyết định đưa cổ phiếu TTF vào diện cảnh báo từ ngày 11/11. Theo HoSE, cổ phiếu TTF vào diện cảnh báo do vốn chủ sở hữu đến ngày 30/9 của TTF chỉ hơn 20 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ là hơn 4.100 tỷ đồng. Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, TTF thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo.

HoSE đưa ra lưu ý về khả năng cổ phiếu TTF bị hủy niêm yết bắt buộc.

Cổ phiếu TTF đồng thời bị theo dõi ở diện hạn chế giao dịch theo quyết định ngày 14/10 của HoSE do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2026 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Nhận nghìn tỷ cổ tức

Sau nhiều lần bị bán giải chấp từ đầu năm 2026, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) quay lại mua vào cổ phiếu.

Cụ thể, ông Cường đã mua vào 5 triệu cổ phiếu DIG để nâng sở hữu lên 4% vốn điều lệ. Trước đó, nửa đầu năm 2026, gia đình ông Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp tổng cộng gần 37 triệu cổ phiếu DIG. Thêm nữa, từ ngày 27 - 30/7, ông Cường bị bán giải chấp thêm 5.201.800 cổ phiếu DIG, giảm sở hữu về 3,41% vốn điều lệ.

Về giá cổ phiếu DIG, từ ngày 17/10/2025 đến ngày 2/11, cổ phiếu này đã giảm khoảng 58%, từ 24.600 đồng về 10.400 đồng/cổ phiếu.

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM - mã chứng khoán: VEA) thông báo 13/11 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng với tỷ lệ chi trả là 52,4%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phần VEA sẽ nhận 5.240 đồng.

Vinamilk sẽ phải chi khoảng 5.225 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Với gần 1,33 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VEAM dự kiến phải chi khoảng 6.963 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó, Bộ Công Thương đang nắm gần 1,18 tỷ cổ phiếu, dự kiến nhận về hơn 6.160 tỷ đồng. 52,4% cũng là mức chi cổ tức cao nhất của VEAM trong vòng 4 năm trở lại đây.

Công ty CP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán: BMP) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/11 để chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 65%. Với gần 82 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BMP sẽ chi khoảng 532 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó, Nawaplastic Industries - thành viên của Tập đoàn SCG Thái Lan (sở hữu trên 45 triệu cổ phần BMP) dự kiến nhận về 293 tỷ đồng.

Công ty CP Sữa Việt Nam (mã chứng khoán: VNM) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/11 để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%. Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk sẽ phải chi khoảng 5.225 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Theo cơ cấu sở hữu, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là cổ đông lớn nhất với hơn 752 triệu cổ phần, dự kiến nhận về khoảng 1.881 tỷ đồng.