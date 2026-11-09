LOTTE MART: 18 năm đồng hành cùng người tiêu dùng và ngành bán lẻ Việt Nam

Là một trong những nhà bán lẻ nước ngoài tiên phong đầu tư vào Việt Nam, hành trình 18 năm của LOTTE MART gắn liền với giai đoạn chuyển mình, phát triển mạnh mẽ nhất của thị trường bán lẻ trong nước.

Thúc đẩy hiện đại hóa thị trường bán lẻ Việt Nam

LOTTE MART Việt Nam, thành viên của Tập đoàn LOTTE (Hàn Quốc), chính thức gia nhập thị trường từ năm 2008 với mô hình trung tâm thương mại kết hợp siêu thị bán lẻ hiện đại. Đây cũng là giai đoạn thị trường bán lẻ Việt Nam bước vào quá trình chuyển mình mạnh mẽ, khi các mô hình mua sắm hiện đại đang dần thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân ở các đô thị lớn.

Trong hành trình dài 18 năm qua, LOTTE MART đã đồng hành cùng sự phát triển nhanh chóng của thị trường, từ những giai đoạn đầu hình thành hệ thống bán lẻ hiện đại đến giai đoạn tăng trưởng mạnh về quy mô và chất lượng.

2026 đánh dấu năm thứ 18 hệ thống siêu thị LOTTE MART có mặt tại thị trường Việt Nam

Không chỉ là một trong những doanh nghiệp sớm đưa mô hình siêu thị hiện đại kết hợp mua sắm và giải trí đến Việt Nam, LOTTE MART còn liên tục làm mới mô hình để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Từ nâng cấp không gian tại siêu thị đến phát triển bán lẻ đa kênh, LOTTE MART từng bước kết nối trải nghiệm mua sắm trực tiếp và trực tuyến, đồng thời cải tiến vận hành, nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng tiện ích, hướng tới trải nghiệm mua sắm hiệu quả và tối ưu chi phí hơn cho khách hàng.

Chiến lược mở rộng mạng lưới bán lẻ tại Việt Nam

Cột mốc 18 năm cũng đánh dấu giai đoạn LOTTE MART tăng tốc mở rộng hiện diện tại Việt Nam. Trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn LOTTE tại thị trường quốc tế, Việt Nam tiếp tục được xác định là một trong những thị trường trọng điểm. Dưới định hướng của ông Cha Woo Cheol – Tổng Giám đốc Toàn cầu (Global CEO) LOTTE MART, doanh nghiệp không chỉ củng cố hoạt động tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, mà còn chủ động mở rộng đến những trung tâm kinh tế, công nghiệp và du lịch giàu tiềm năng trên cả nước.

Riêng trong tháng 7 năm nay, LOTTE MART Việt Nam đã liên tiếp khai trương hai siêu thị mới tại tỉnh Tây Ninh và phường Bắc Giang (thành phố Bắc Ninh).

Trong năm 2026, LOTTE MART liên tục khai trương 2 siêu thị mới

Tiếp nối đà mở rộng, giữa tháng 9, nhà bán lẻ đã khởi công dự án LOTTE MART Hạ Long tại thành phố Quảng Ninh, được quy hoạch trên diện tích hơn 10.000 m².

LOTTE MART vừa khởi công dự án LOTTE MART Hạ Long trong tháng 9.2026

Với LOTTE MART, mở rộng mạng lưới không đơn thuần là gia tăng số lượng điểm bán, mà còn gắn với mục tiêu đồng hành cùng sự phát triển của từng địa phương nơi doanh nghiệp hiện diện. “Đối với chúng tôi, một doanh nghiệp bán lẻ chỉ có thể phát triển bền vững khi đồng hành cùng cộng đồng. Vì vậy, chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao chất lượng trải nghiệm mua sắm cho người dân, đồng thời mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp và nhà cung cấp Việt Nam, tạo thêm cơ hội việc làm và cùng xây dựng một hệ sinh thái bán lẻ hiện đại, bền vững”, ông Shin JuBack, Tổng Giám đốc LOTTE MART Việt Nam, chia sẻ.

Nâng tầm trải nghiệm, khẳng định vị thế nhà bán lẻ hiện đại

Bên cạnh những nỗ lực đưa hệ thống siêu thị LOTTE MART đến nhiều tỉnh thành hơn, việc tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp.

Được thử nghiệm lần đầu vào năm 2023 tại LOTTE MART West Lake và mở rộng sang chi nhánh Nam Sài Gòn từ đầu năm 2026, mô hình quầy tự thanh toán đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Thay vì xếp hàng chờ đợi, khách hàng có thể chủ động quét mã và tự thanh toán giỏ hàng chỉ qua vài thao tác đơn giản.

Quầy tự thanh toán được triển khai nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng

Việc triển khai này đã giúp khách hàng giảm thời gian chờ đợi tại quầy thu ngân đến 30%, lượng khách hàng lựa chọn đến siêu thị mua sắm cũng đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, dao động từ 20% đến 30%. Hiện mô hình quầy tự thanh toán đã xuất hiện tại nhiều siêu thị LOTTE MART và dự kiến sẽ bao phủ toàn bộ hệ thống vào năm 2027.

Song song với việc nâng cấp trải nghiệm trực tiếp siêu thị, LOTTE MART cũng thường xuyên có nhiều cải tiến vượt trội trên nền tảng ứng dụng đi chợ trực tuyến LOTTE MART Online, mang lại sự nhanh chóng, thuận tiện nhưng vẫn chú trọng bảo đảm chất lượng sản phẩm, đặc biệt với nhóm thực phẩm tươi sống.

Kỷ niệm cột mốc 18 năm là bước đệm vững chắc để LOTTE MART tiếp tục tăng tốc trên hành trình chinh phục thị trường bán lẻ Việt Nam. Bằng tâm huyết, sự đổi mới không ngừng trong trải nghiệm khách hàng và chiến lược mở rộng mạng lưới bài bản, LOTTE MART không chỉ củng cố vị thế thương hiệu bán lẻ Hàn Quốc mà còn tiếp tục là điểm tựa mua sắm hiện đại, tiện lợi và đáng tin cậy của người tiêu dùng Việt.