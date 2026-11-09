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Kinh tế

Đạm Phú Mỹ nâng kế hoạch lợi nhuận năm 2026 lên hơn gấp đôi

P.V

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) vừa điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, trong đó mục tiêu lợi nhuận sau thuế được nâng lên 1.445 tỷ đồng, gấp hơn 2,1 lần kế hoạch ban đầu.

Theo thông tin công bố ngày 5/11, Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (mã chứng khoán: DPM) đã thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026, với hàng loạt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận được nâng lên đáng kể.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 19.000 tỷ đồng, tăng 1.400 tỷ đồng, tương đương gần 8% so với kế hoạch ban đầu là 17.600 tỷ đồng.

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PVFCCo - Phú Mỹ công bố điều chỉnh tăng mạnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026.

Đáng chú ý, mục tiêu lợi nhuận trước thuế được nâng từ 850 tỷ đồng lên 1.770 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.445 tỷ đồng, tăng 765 tỷ đồng, tương đương hơn 112% so với kế hoạch đầu năm.

Như vậy, mức điều chỉnh lợi nhuận cao hơn nhiều so với mức tăng doanh thu, cho thấy doanh nghiệp đặt mục tiêu cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh trong năm nay.

Đối với công ty mẹ, PVFCCo - Phú Mỹ nâng kế hoạch doanh thu từ 15.295 tỷ đồng lên 16.750 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh từ 800 tỷ đồng lên 1.690 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng từ 647 tỷ đồng lên 1.375 tỷ đồng, gấp hơn 2,1 lần kế hoạch ban đầu.

Không chỉ nâng mục tiêu kinh doanh, doanh nghiệp còn tăng quy mô vốn đầu tư năm 2026 từ hơn 1.163 tỷ đồng lên gần 1.400 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 20%. Toàn bộ nhu cầu vốn đầu tư dự kiến được đáp ứng bằng nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo PVFCCo - Phú Mỹ, việc điều chỉnh kế hoạch nhằm phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và tận dụng các cơ hội thị trường trong những tháng cuối năm.

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PVFCCo-Phú Mỹ nâng kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 647 tỷ đồng lên 1.375 tỷ đồng

Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tập trung duy trì sản xuất an toàn, ổn định, tối ưu chi phí, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh vừa được điều chỉnh.

#Đạm Phú Mỹ #PVFCCo

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