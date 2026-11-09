Hai giải pháp của thanh niên EVNCPC đoạt giải thưởng 'Tuổi trẻ sáng tạo' toàn quốc

Hai giải pháp về công cụ số hoá dữ liệu và hệ thống điều chỉnh điện áp thông minh của đoàn viên thanh niên Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa được vinh danh tại chương trình Tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2026.

Trong 30 công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu được lựa chọn trên toàn quốc, EVNCPC có 2 giải pháp được vinh danh, bao gồm: “Xây dựng công cụ số hóa dữ liệu cao độ phục vụ tự động thiết kế trắc dọc lưới điện” và “Xây dựng Hệ thống điều chỉnh điện áp thông minh trên lưới điện phân phối Thành phố Đà Nẵng”.

Tác giả Diệp Thái Bảo Toàn (thứ 2 từ trái sang) đại diện nhận Bằng khen cho nhóm tác giả có công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc năm 2026 (Ảnh: BTC).

Giải pháp “Xây dựng công cụ số hóa dữ liệu cao độ phục vụ tự động thiết kế trắc dọc lưới điện” do nhóm tác giả Hồ Lê Bảo Trâm và Diệp Thái Bảo Toàn - Chuyên viên Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung, cùng Hồ Quốc Việt - Tổ trưởng Văn phòng Công ty Điện lực Đà Nẵng thực hiện. Với giải pháp này, việc ứng dụng công cụ số vào xử lý dữ liệu cao độ góp phần hỗ trợ tự động hóa quá trình thiết kế, nâng cao hiệu quả công việc và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác đầu tư, xây dựng lưới điện.

Giải pháp “Xây dựng Hệ thống điều chỉnh điện áp thông minh trên lưới điện phân phối thành phố Đà Nẵng” là kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nhân - Chuyên viên Ban Kỹ thuật EVNCPC; Lê Trần Hoàng Việt - Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Đà Nẵng và Hồ Ngọc Lưu - Chuyên viên Ban An toàn EVNCPC. Giải pháp hướng đến ứng dụng công nghệ thông minh trong điều chỉnh điện áp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng điện áp và vận hành lưới điện phân phối.

Nhóm tác giả giải pháp “Xây dựng công cụ số hóa dữ liệu cao độ phục vụ tự động thiết kế trắc dọc lưới điện”.

Hai công trình ra đời bắt nguồn từ yêu cầu thực tế, lấy hiệu quả ứng dụng làm mục tiêu và lấy chuyên môn kỹ thuật làm nền tảng cho đổi mới sáng tạo. Từ những vấn đề cụ thể trong công việc hằng ngày, các tác giả đã nghiên cứu, đề xuất giải pháp công nghệ, góp phần từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành hệ thống điện.

Theo EVNCPC, kết quả này không chỉ ghi nhận nỗ lực của các nhóm tác giả mà còn cho thấy tinh thần chủ động nghiên cứu, đổi mới công nghệ, giải quyết những bài toán từ thực tiễn sản xuất của người lao động ngành điện miền Trung. Thành quả này tiếp thêm động lực để tuổi trẻ Tổng công ty tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, mạnh dạn nghiên cứu, làm chủ công nghệ, đưa tri thức và sáng kiến vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Từ đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng EVNCPC ngày càng hiện đại, phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tại Bắc Ninh như dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và di tích Đền Đô; tham quan, tìm hiểu mô hình sáng tạo tại Công ty Cổ phần SMP Holdings công nghệ cao. Những hoạt động này góp phần kết nối, giao lưu giữa các đại biểu, đồng thời tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu các mô hình sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong thực tiễn.

Nhóm tác giả giải pháp “Xây dựng Hệ thống điều chỉnh điện áp thông minh trên lưới điện phân phối thành phố Đà Nẵng”

Box: Chương trình tuyên dương "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" và trao giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2026 do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức.

Chương trình nhằm ghi nhận, tôn vinh những cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, nghiên cứu khoa học. Đồng thời khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.