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Kinh tế

Niềm vui ăn uống nhân lên gấp bội với đại tiệc món ngon trên ShopeeFood dịp 11.11

P.V

Để những bữa ăn cuối năm thêm trọn vị và các cuộc vui thêm hào hứng, ShopeeFood mang đến đại tiệc “Đại tiệc nhân đôi, món ngon gấp bội” với loạt ưu đãi hấp dẫn trong dịp 11.11.

Cuối năm luôn là thời điểm công việc trở nên bận rộn hơn với hàng loạt deadline nối tiếp nhau. Giữa lịch trình dày đặc, một bữa ăn ngon để nạp năng lượng hay một buổi tụ tập xả hơi bên cạnh người thân, bạn bè, đồng nghiệp sẽ giúp mọi người “lên dây cót” tinh thần hiệu quả. Dịp 11.11 này, ShopeeFood mang đến chương trình “Đại tiệc nhân đôi, món ngon gấp bội” với một vũ trụ ẩm thực tràn ngập deal ngon giá hời mà bất kỳ người dùng nào cũng khó lòng bỏ qua.

Deal ngon hội tụ, ShopeeFood sẵn sàng khao mời dịp 11.11 với “Đại tiệc nhân đôi, món ngon gấp bội”.
Deal ngon hội tụ, ShopeeFood sẵn sàng khao mời dịp 11.11 với “Đại tiệc nhân đôi, món ngon gấp bội”.

Chiêu đãi vị giác với loạt thương hiệu yêu thích

Sự góp mặt của những thương hiệu F&B quen thuộc cùng các ưu đãi dành riêng cho người dùng luôn là điểm nhấn được mong chờ trong mỗi mùa đại tiệc của ShopeeFood. Dịp 11.11 này, hàng loạt cái tên “nhắc đến là thèm” như KATINAT, Phúc Long, Highlands Coffee, The Coffee House, Starbucks, Popeyes, Jollibee, Domino’s Pizza, Bento Delichi, Cơm tấm Phúc Lộc Thọ... tiếp tục đổ bộ, mang đến loạt món ăn, thức uống chiều lòng mọi khẩu vị.

Hàng loạt ưu đãi từ các thương hiệu được yêu thích đổ bộ trên ShopeeFood , giúp bạn “đã cơn thèm” dịp 11.11 này.

Nếu đang tìm kiếm một bữa ăn đầy đặn để chia sẻ cùng bạn bè, deal 1.000 đồng hoặc mua 1 tặng 1 từ Domino’s Pizza là một lựa chọn đáng thử. Theo đó, khi mua 1 Pizza Seafood, Traditional & Meat Lovers, Seafood Cocktail Pizza hoặc Super Topping Pizza size M/L, bạn sẽ được mua thêm 1 Pizza Kid Favors, Hawaiian, Cheesy Shrimp hoặc Beef Pizza 7'' với giá 1.000 đồng. Trong khi đó, mua Pizza Cheese Marina 9”, bạn sẽ được tặng Pizza Hải Sản Ocean Mania 7''.

Cơm tấm Phúc Lộc Thọ cũng gia nhập đại tiệc với loạt deal 1.000 đồng ngon khó cưỡng. Người dùng có thể mua thêm cơm bì chả hoặc bì trứng với giá 1.000 đồng cho đơn hàng từ 65.000 đồng; hoặc mua thêm canh rong biển thanh mát với giá 1.000 đồng cho đơn hàng từ 120.000 đồng.

Góp thêm lựa chọn cho những ai yêu thích hương vị trà đậm đà, Phúc Long mang đến bộ đôi hồng trà sữa và trà Ô Long sữa với mức giá chỉ 79.000 đồng. Highlands Coffee cũng không hề kém cạnh khi tung deal 1 đồng dành cho các món bạc xỉu, PhinĐi kem sữa, trà thanh đào, trà thạch vải, bánh mì que hoặc bánh croissant với hóa đơn từ 99.000 đồng.

Với loạt ưu đãi đa dạng từ món chính đến thức uống yêu thích, người dùng có thể thỏa sức lựa chọn và kết hợp những món ngon hợp khẩu vị để tận hưởng đại tiệc 11.11 thêm trọn vẹn.

Tiết kiệm chi phí ăn uống với ba tầng ưu đãi

Tham dự đại tiệc 11.11 đợt này, người dùng còn được ShopeeFood khao mời tận ba tầng ưu đãi nối tiếp nhau, giúp bạn thoải mái chốt đơn từ các bữa ăn thường nhật cho đến những lần tụ họp ăn uống ngẫu hứng mà không cần quá bận tâm về ví tiền.

Mở màn cho chuỗi ưu đãi là bộ sưu tập voucher “Đại tiệc món ngon giảm tới 50%”. Cụ thể, người dùng có thể săn mã giảm 50% (tối đa 25.000 đồng) cho đơn từ 50.000 đồng, giảm 35% (tối đa 110.000 đồng) cho đơn từ 50.000 đồng, giảm 30% (tối đa 110.000 đồng) cho đơn từ 90.000 đồng, giảm 20% (tối đa 1.000.000 đồng) cho đơn từ 40.000 đồng. Số lượng mã có hạn và áp dụng cho danh sách cửa hàng nhất định.

Chọn đúng món yêu thích, thêm mã ưu đãi phù hợp để bữa ăn thêm phần tiết kiệm.
Chọn đúng món yêu thích, thêm mã ưu đãi phù hợp để bữa ăn thêm phần tiết kiệm.

‏Không dừng lại ở đó, ShopeeFood còn mang đến ưu đãi "mua nhiều, giảm nhiều". Theo đó, hệ thống sẽ tự động giảm trực tiếp vào giá món (số lượng ưu đãi có hạn) khi đơn hàng đạt giá trị nhất định (tối thiểu 120.000 đồng), với mức giảm tối đa 30.000 đồng.

Nếu bạn đã chọn được món ngon yêu thích, việc còn lại cứ để ShopeeFood lo! Với ưu đãi vận chuyển 11.000 đồng cho đơn từ 50.000 đồng (áp dụng trong phạm vi 3 km), cả hội có thể thoải mái gọi món từ những quán ruột và nhanh chóng thưởng thức bữa tiệc mà không cần mất công di chuyển.

Lên đơn nhóm càng đông càng vui, nhận ngay ưu đãi hấp dẫn

Niềm vui ăn uống sẽ nhân lên gấp bội khi bạn thưởng thức món ngon cùng những người thân yêu với chi phí tiết kiệm hơn. Tất cả là nhờ ưu đãi dành riêng cho tính năng đặt đơn nhóm của ShopeeFood trong dịp 11.11.

Cụ thể, khi cùng bạn bè đặt đơn nhóm có tổng giá trị từ 70.000 đồng trở lên và nhập mã 1111SPFDATNHOM, bạn sẽ nhận ngay ưu đãi giảm 20% (tối đa 105.000 đồng, áp dụng từ nay đến ngày 10.11) và giảm 25% (tối đa 105.000 đồng, áp dụng riêng trong ngày 11.11). Dù là buổi hẹn hò tại nhà của các cặp đôi, bữa cơm ấm cúng bên gia đình, buổi tụ tập cùng đồng nghiệp hay hội bạn bè, ShopeeFood luôn sẵn sàng biến mọi khoảnh khắc thành một buổi tiệc ẩm thực hoành tráng và ngập tràn hứng khởi.

Mở tiệc tưng bừng với tính năng đặt đơn nhóm, ăn ngon mà còn được giảm thêm nữa đó!
Mở tiệc tưng bừng với tính năng đặt đơn nhóm, ăn ngon mà còn được giảm thêm nữa đó!

Đại tiệc 11.11 đã sẵn sàng với muôn vàn món ngon cùng loạt ưu đãi cực đã đang chờ bạn khám phá. Truy cập ShopeeFood ngay hôm nay để lựa chọn món yêu thích và tận hưởng vũ trụ deal hời, đồng thời đừng quên theo dõi Fanpage ShopeeFood VN để cập nhật thông tin chi tiết.

#ShopeeFood #11.11 #Đặt đồ ăn trực tuyến #Khuyến mãi ăn uống #Đặt đơn nhóm

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