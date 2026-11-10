Giá vàng tăng, USD tiếp tục hạ nhiệt

TPO - Sáng nay (10/11), giá vàng trong nước quay đầu tăng so với cuối phiên giao dịch chiều qua. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá USD tiếp tục lùi về quanh mốc 25.000 đồng/USD.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138,5-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt tăng giá bán vàng miếng lên mốc 141,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC quanh mốc 141 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn cũng tăng ở mức tương đương. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 138 - 141 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 137 - 141 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.124 USD/ounce, tăng 57 USD so với chiều qua, tương đương khoảng 127,9 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 13,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.600 đồng/USD, giảm 5 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.380 - 25.760 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Các ngân hàng thương mại khác cũng niêm yết giá USD dưới mốc 26.000 đồng/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 25.800- 25.850 đồng/USD.

Theo thông báo mới được công bố, NHNN sẽ thực hiện mua ngoại tệ giao ngay vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, bắt đầu từ ngày 11/11. Trường hợp ngày giao dịch trùng với ngày nghỉ lễ, phiên mua ngoại tệ sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Tỷ giá mua can thiệp được NHNN ấn định ở mức 25.500 đồng/USD. Khác với giao dịch hoán đổi ngoại tệ có cam kết mua bán ngược chiều tại một thời điểm xác định trong tương lai, phương án lần này được thực hiện dưới hình thức mua ngoại tệ giao ngay.

Về cơ chế, khi các tổ chức tín dụng bán USD cho NHNN, cơ quan điều hành sẽ thanh toán bằng VND theo tỷ giá mua can thiệp. Qua đó, lượng VND tương ứng được đưa vào hệ thống ngân hàng, góp phần bổ sung thanh khoản tiền đồng và hỗ trợ khả năng cân đối nguồn vốn của các tổ chức tín dụng.