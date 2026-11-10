Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HoSE ngắt kết nối giao dịch với Chứng khoán Hòa Bình

Việt Linh

TPO - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) tạm ngừng kết nối giao dịch với Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (Chứng khoán Hòa Bình - mã HBS) từ ngày 9/11. Trước đó, doanh nghiệp này đã nhiều lần bị áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động.

Theo HoSE, quyết định được đưa ra thông qua công tác giám sát nhằm bảo đảm an toàn thông tin hệ thống công nghệ thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam, căn cứ Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch.

Việc ngắt kết nối sẽ kéo dài cho đến khi Chứng khoán Hòa Bình khắc phục hoàn toàn sự cố. Hiện HoSE chưa công bố chi tiết nguyên nhân cũng như thời điểm dự kiến khôi phục kết nối.

Trước đó, Chứng khoán Hòa Bình đã liên tiếp gặp vấn đề liên quan đến hoạt động nghiệp vụ và nghĩa vụ công bố thông tin.

8f3764d6-4e30-4fda-87a4-8343bbdcb887-1761796810.jpg
Việc ngắt kết nối sẽ kéo dài cho đến khi Chứng khoán Hòa Bình khắc phục hoàn toàn sự cố. Ảnh minh họa.

Tháng 10/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa doanh nghiệp vào diện kiểm soát đặc biệt. Đến cuối tháng 11 cùng năm, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đình chỉ hoạt động mua chứng khoán của công ty trên thị trường niêm yết và đăng ký giao dịch tại cả HoSE và HNX.

Cổ phiếu HBS cũng bị HNX đình chỉ giao dịch từ ngày 3/9/2026 do doanh nghiệp tiếp tục vi phạm quy định công bố thông tin sau khi đã bị hạn chế giao dịch.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Chứng khoán Hòa Bình từng gây chú ý với phương án bán thanh lý hơn 10,22 triệu cổ phiếu thuộc 501 mã chứng khoán trên 481 tài khoản khách hàng, tổng giá trị khoảng 91,65 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau đó yêu cầu công ty không được tự ý thực hiện việc bán thanh lý, đồng thời phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Về tình hình kinh doanh, quý III vừa qua công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 2,57 tỷ đồng, chủ yếu nhờ nguồn thu từ tiền gửi, hoạt động cho thuê và phân chia doanh thu bất động sản. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt gần 9,94 tỷ đồng. Chứng khoán Hòa Bình có vốn điều lệ gần 330 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu HBS có giá tham chiếu 3.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 122 tỷ đồng. Mã này không phát sinh giao dịch do vẫn thuộc diện đình chỉ giao dịch trên HNX.

Xem thêm

#HOSE #Chứng khoán Hòa Bình #mã HBS #ngắt kết nối giao dịch #đình chỉ giao dịch #cổ phiếu HBS

Cùng chuyên mục

Ảnh:Như Ý

Nhà, đất mang về gần nửa triệu tỷ đồng ngân sách

TPO - Thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm nay ước đạt hơn 2,43 triệu tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán cả năm. Các khoản thu từ nhà, đất đạt gần 480.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 19,7% tổng thu ngân sách, trở thành một trong những nguồn đóng góp lớn cho ngân sách nhiều địa phương.

Bi hài Phú Quốc 'hết xăng'

Bi hài Phú Quốc 'hết xăng'

TPO - Sau khi nhiều cửa hàng xăng dầu ở đặc khu Phú Quốc, An Giang treo biển hết xăng những ngày gần đây, cơ quan chức năng xác định, các cửa hàng đăng ký lượng hàng dự trữ cho ngày cuối tuần thấp để chờ giá giảm, khi nhu cầu tăng đột ngột đã không lấy thêm được hàng vì vướng... Chủ Nhật.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng vào ngày mai?

Phát hiện 188 doanh nghiệp xăng dầu có dấu hiệu găm hàng

TPO - Thanh tra diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu, Thanh tra Chính phủ (TTCP) phát hiện 188 doanh nghiệp xăng dầu có dấu hiệu găm hàng; 20 doanh nghiệp chi hơn 2.000 tỷ đồng quỹ bình ổn giá xăng dầu dù hàng chưa tiêu thụ...

SATA và Sailun thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu

SATA và Sailun thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu

SATA và Sailun Group đã đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ hợp tác bằng lễ ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược, được tổ chức nhân dịp khai trương Sailun Dream Car Service tại Việt Nam. Sự kiện quy tụ các đại diện của SATA, Sailun và các đối tác địa phương nhằm chúc mừng quan hệ hợp tác và giai đoạn phát triển tiếp theo giữa hai bên.

Khơi thông nguồn lực phát triển năng lượng miền Trung - Tây Nguyên

Khơi thông nguồn lực phát triển năng lượng miền Trung - Tây Nguyên

Với tiềm năng lớn về thủy điện, điện gió và điện mặt trời, các địa phương miền Trung - Tây Nguyên đang đẩy mạnh phát triển năng lượng, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, thủ tục đầu tư và hạ tầng truyền tải để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Green SM hợp tác với 10 đối tác chiến lược, mở rộng hệ sinh thái di chuyển xanh tại Lào

Green SM hợp tác với 10 đối tác chiến lược, mở rộng hệ sinh thái di chuyển xanh tại Lào

Green SM công bố Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với 10 đối tác chiến lược tại Lào trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, viễn thông, thanh toán, du lịch và lưu trú. Các thỏa thuận hướng tới kết nối nền tảng, tích hợp dịch vụ và triển khai các tiện ích dành cho khách hàng, góp phần mở rộng hệ sinh thái di chuyển xanh và nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ Green SM tại thị trường Lào.

Giá vàng tăng, USD tiếp tục hạ nhiệt

Giá vàng tăng, USD tiếp tục hạ nhiệt

TPO - Sáng nay (10/11), giá vàng trong nước quay đầu tăng so với cuối phiên giao dịch chiều qua. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá USD tiếp tục lùi về quanh mốc 25.000 đồng/USD.

Nhiều doanh nghiệp địa ốc đang tái cơ cấu

Nhiều doanh nghiệp địa ốc đang tái cơ cấu

TPO - Áp lực nợ vay, chi phí vốn và dòng tiền ngày càng lớn buộc nhiều doanh nghiệp bất động sản phải tái cơ cấu hoạt động, bán bớt tài sản, chuyển nhượng dự án để thu hồi vốn, giảm phụ thuộc vào tín dụng và tập trung nguồn lực cho những dự án có tiềm năng.

Petrolimex hợp tác cùng ENEOS, chủ động nguồn cung dài hạn và chuyển dịch năng lượng

Petrolimex hợp tác cùng ENEOS, chủ động nguồn cung dài hạn và chuyển dịch năng lượng

Trên nền tảng 10 năm đồng hành, Petrolimex và ENEOS tăng cường hợp tác chiến lược thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa hai tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản. Với Petrolimex, đây là bước đi nhằm chủ động nguồn cung quốc tế, nâng cao khả năng ứng phó trước biến động thị trường, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển sản phẩm và năng lượng mới theo chiến lược Horizon 2030.

Techcombank được vinh danh là 'Ngân hàng Giao dịch Tốt nhất Việt Nam 2026'

Techcombank được vinh danh là 'Ngân hàng Giao dịch Tốt nhất Việt Nam 2026'

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa được Tạp chí tài chính quốc tế Euromoney vinh danh “Ngân hàng Giao dịch Tốt nhất Việt Nam 2026” (Vietnam’s Best Transaction Bank 2026) tại Lễ trao giải Euromoney Transaction Banking Awards 2026 tổ chức tại London, Vương Quốc Anh, khẳng định vị thế dẫn đầu của Techcombank trong lĩnh vực Transaction Banking tại Việt Nam.

44.900 MW nguy cơ lỡ hẹn, áp lực cung ứng điện gia tăng

44.900 MW nguy cơ lỡ hẹn, áp lực cung ứng điện gia tăng

TPO - Khoảng 44.900 MW nguồn điện quy mô lớn giai đoạn 2026-2030 đang có nguy cơ chậm tiến độ so với quy hoạch. Trong khi nhu cầu điện năm 2027 tiếp tục được dự báo tăng khoảng 10%, nhiều dự án điện khí, thủy điện lớn, thủy điện tích năng và nguồn nhập khẩu vẫn phải chạy đua với thời gian.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe