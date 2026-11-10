HoSE ngắt kết nối giao dịch với Chứng khoán Hòa Bình

TPO - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) tạm ngừng kết nối giao dịch với Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (Chứng khoán Hòa Bình - mã HBS) từ ngày 9/11. Trước đó, doanh nghiệp này đã nhiều lần bị áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động.

Theo HoSE, quyết định được đưa ra thông qua công tác giám sát nhằm bảo đảm an toàn thông tin hệ thống công nghệ thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam, căn cứ Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch.

Việc ngắt kết nối sẽ kéo dài cho đến khi Chứng khoán Hòa Bình khắc phục hoàn toàn sự cố. Hiện HoSE chưa công bố chi tiết nguyên nhân cũng như thời điểm dự kiến khôi phục kết nối.

Trước đó, Chứng khoán Hòa Bình đã liên tiếp gặp vấn đề liên quan đến hoạt động nghiệp vụ và nghĩa vụ công bố thông tin.

Việc ngắt kết nối sẽ kéo dài cho đến khi Chứng khoán Hòa Bình khắc phục hoàn toàn sự cố. Ảnh minh họa.

Tháng 10/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa doanh nghiệp vào diện kiểm soát đặc biệt. Đến cuối tháng 11 cùng năm, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đình chỉ hoạt động mua chứng khoán của công ty trên thị trường niêm yết và đăng ký giao dịch tại cả HoSE và HNX.

Cổ phiếu HBS cũng bị HNX đình chỉ giao dịch từ ngày 3/9/2026 do doanh nghiệp tiếp tục vi phạm quy định công bố thông tin sau khi đã bị hạn chế giao dịch.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Chứng khoán Hòa Bình từng gây chú ý với phương án bán thanh lý hơn 10,22 triệu cổ phiếu thuộc 501 mã chứng khoán trên 481 tài khoản khách hàng, tổng giá trị khoảng 91,65 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau đó yêu cầu công ty không được tự ý thực hiện việc bán thanh lý, đồng thời phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Về tình hình kinh doanh, quý III vừa qua công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 2,57 tỷ đồng, chủ yếu nhờ nguồn thu từ tiền gửi, hoạt động cho thuê và phân chia doanh thu bất động sản. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt gần 9,94 tỷ đồng. Chứng khoán Hòa Bình có vốn điều lệ gần 330 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu HBS có giá tham chiếu 3.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 122 tỷ đồng. Mã này không phát sinh giao dịch do vẫn thuộc diện đình chỉ giao dịch trên HNX.