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Kinh tế

SATA và Sailun thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu

P.V

SATA và Sailun Group đã đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ hợp tác bằng lễ ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược, được tổ chức nhân dịp khai trương Sailun Dream Car Service tại Việt Nam. Sự kiện quy tụ các đại diện của SATA, Sailun và các đối tác địa phương nhằm chúc mừng quan hệ hợp tác và giai đoạn phát triển tiếp theo giữa hai bên.

Quan hệ đối tác thể hiện khát vọng chung của hai bên trong việc tạo ra giá trị lớn hơn cho khách hàng thông qua việc kết hợp những thế mạnh bổ trợ cho nhau. Sailun mang đến năng lực vững mạnh và vị thế trên thị trường lốp xe, trong khi SATA đóng góp chuyên môn về dụng cụ chuyên nghiệp, thiết bị dịch vụ ô tô và các giải pháp liên quan. Cùng nhau, hai công ty hướng đến mục tiêu cung cấp các giải pháp tích hợp hơn cho thị trường dịch vụ hậu mãi ô tô.

Trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, SATA sẽ trở thành thương hiệu đối tác chiến lược của Sailun, với phạm vi hợp tác tiềm năng mở rộng đến các cơ sở sản xuất cũng như hệ thống cửa hàng lốp xe do công ty sở hữu và cửa hàng nhượng quyền. SATA cũng sẽ cung cấp dịch vụ giao sản phẩm, lắp đặt và hỗ trợ dịch vụ hậu mãi cho Sailun và các đối tác của hãng.

Hai công ty cũng dự kiến tìm hiểu khả năng hợp tác về các trung tâm đào tạo tại một số thị trường được lựa chọn, tùy theo nhu cầu kinh doanh của khu vực, qua đó mở rộng quan hệ đối tác từ lĩnh vực sản phẩm sang chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ và phát triển nhân lực.

Đông Nam Á là thị trường quan trọng trong chiến lược phát triển quốc tế của SATA. SATA đã thiết lập mạng lưới hợp tác và hỗ trợ tại địa phương trên khắp Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Campuchia, qua đó tăng cường khả năng phục vụ khách hàng tại từng thị trường khi hoạt động kinh doanh quốc tế tiếp tục mở rộng.

Bắt đầu từ Việt Nam, SATA và Sailun hướng đến mở rộng hợp tác sang nhiều quốc gia, cửa hàng và nhu cầu sử dụng của khách hàng, đồng thời xây dựng mô hình hợp tác quốc tế bền vững và có thể nhân rộng.

Cùng vươn ra toàn cầu. Cùng phát triển.

#SATA #Sailun #đối tác chiến lược

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