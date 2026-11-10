Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khẩn trương triển khai thí điểm cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn

Anh Trọng

TPO - Sáng 10/11, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh - chủ trì họp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện đề án.

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh đánh giá cao sự nỗ lực của một số cơ quan, đơn vị, các thành viên Ban Chỉ đạo; xác định vị trí, tọa độ để cắm lại mốc 1120.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện đề án, ông Khánh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục khắc phục các điểm nghẽn, trong đó Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phát huy vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các lực lượng chức năng khẩn trương hoàn thiện nội dung có liên quan, thống nhất cơ sở pháp lý, quy trình vận hành thử nghiệm xe tự hành IGV tại khu vực mốc 1119-1120.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn yêu cầu hoàn thiện phương thức kết nối, chia sẻ nhóm dữ liệu; bảo đảm an ninh mạng và hạ tầng công nghệ tương thích giữa hai bên.

tp_1.jpg
Cửa khẩu Chi Ma tỉnh Lạng Sơn.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, tính đến tháng 11, nhiều nhiệm vụ quan trọng về quy hoạch, đất đai, cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ hải quan đã cơ bản hoàn thành. Các dự án hạ tầng bằng ngân sách và dự án đầu tư ngoài ngân sách tiếp tục được triển khai.

Dự án mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120, từ 6 lên 14 làn xe, đã đạt gần 83% giá trị hợp đồng. Nhà đầu tư dự kiến hoàn thành các hạng mục còn lại vào cuối tháng 11 để có thể đưa vào vận hành dịp cuối năm.

Tại khu vực mốc 1088/2-1089, công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường chuyên dụng từ 4 lên 8 làn xe đã hoàn thành; các hạng mục cầu đang được triển khai. Nhà làm việc liên ngành tại khu vực này đã hoàn thành phần thô, san nền đạt 98% và đang thi công hoàn thiện.

Tuy nhiên Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cũng nêu một số khó khăn, trong đó có việc xây dựng cửa khẩu thông minh không không chỉ là mở rộng đường, xây dựng nhà làm việc hay tăng năng lực tiếp nhận phương tiện, mà còn nằm ở khả năng vận hành đồng bộ các giải pháp công nghệ, kết nối dữ liệu và tổ chức kiểm tra, giám sát hàng hóa tự động.

Tại cuộc họp, các cơ quan chức năng và nhà đầu tư được lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn yêu cầu đẩy nhanh lựa chọn đơn vị cung cấp giải pháp 5G Private, thiết bị, phần mềm; hoàn thiện phương án kỹ thuật tổng thể về kiến trúc, tích hợp và kết nối hệ thống.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu Ban Chỉ đạo đề án phân công nhiệm vụ theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm; chủ động tổng hợp khó khăn, vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ.

Xem thêm

#Cửa khẩu #cửa khẩu thông minh #Lạng Sơn #Hoàng Quốc Khánh #Đề án thí điểm #cửa khẩu Đồng Đăng #xe tự hành IGV #thông quan hiện đại

Cùng chuyên mục

44.900 MW nguy cơ lỡ hẹn, áp lực cung ứng điện gia tăng

44.900 MW nguy cơ lỡ hẹn, áp lực cung ứng điện gia tăng

TPO - Khoảng 44.900 MW nguồn điện quy mô lớn giai đoạn 2026-2030 đang có nguy cơ chậm tiến độ so với quy hoạch. Trong khi nhu cầu điện năm 2027 tiếp tục được dự báo tăng khoảng 10%, nhiều dự án điện khí, thủy điện lớn, thủy điện tích năng và nguồn nhập khẩu vẫn phải chạy đua với thời gian.

Kinh tế cửa khẩu đóng góp 46% tổng thu ngân sách Cao Bằng

Kinh tế cửa khẩu đóng góp 46% tổng thu ngân sách Cao Bằng

TPO - Giai đoạn 2021-2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cao Bằng đạt hơn 4,46 tỷ USD; nguồn thu từ kinh tế cửa khẩu đóng góp khoảng 46% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, riêng năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 1,64 tỷ USD…

Ngư dân chuyển nghề, hơn 1.500 tàu cá giải bản

Ngư dân chuyển nghề, hơn 1.500 tàu cá giải bản

TPO - Giải bản những tàu cá không còn nhu cầu hoạt động hoặc không đủ điều kiện khai thác là một trong những giải pháp đang được tỉnh Gia Lai triển khai nhằm cơ cấu lại đội tàu, hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề và góp phần chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đặc sản xanh Đà Nẵng tìm đường vào siêu thị

Đặc sản xanh Đà Nẵng tìm đường vào siêu thị

TPO - Chuỗi chương trình quảng bá “Made in Da Nang” năm 2026 mở thêm cơ hội để các sản phẩm OCOP, đặc sản và sản phẩm đặc trưng đảm bảo tiêu chí xanh, sạch của Đà Nẵng tiếp cận hệ thống bán lẻ, mở rộng thị trường tiêu thụ và đến gần hơn với du khách.

Ngân hàng rao bán bất động sản hàng trăm tỷ đồng nhiều lần vẫn khó tìm người mua

Việt Nam có 910 đô thị, sàn nhà ở bình quân hơn 30 m2/người

TPO - Cả nước hiện có 910 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt, 7 đô thị loại I và 901 đô thị loại II, loại III. Diện tích sàn nhà ở bình quân tại đô thị đạt hơn 30 m2/người. Việt Nam đang hướng tới phát triển đô thị thông minh.

Grab giảm phí, dự kiến bồi hoàn gần 4 tỷ đồng cho tài xế

Grab giảm phí, dự kiến bồi hoàn gần 4 tỷ đồng cho tài xế

TPO - Sau khi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia rà soát chính sách giá, phí, Grab dự kiến bồi hoàn gần 4 tỷ đồng cho tài xế có chuyến xe bị khấu trừ vượt mức thiết lập. Từ ngày 10/11, doanh nghiệp giảm một số khoản phí đối với hành khách và tài xế.

Từ quy hoạch đến thực tiễn phát triển đô thị

Từ quy hoạch đến thực tiễn phát triển đô thị

TPO - Đô thị hóa là con đường tất yếu của phát triển kinh tế. Nhưng đô thị hóa không đơn giản là mở rộng địa giới, tăng diện tích đất xây dựng, xây thêm nhà cao tầng hay làm thêm đường sá. Điều quan trọng là tổ chức không gian dân cư, sản xuất, dịch vụ và hạ tầng sao cho người dân có việc làm, có nhà ở phù hợp, đi lại thuận tiện và được sống trong môi trường tốt.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe