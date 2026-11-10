VNeID vừa thêm tiện ích giao thông người dùng cần biết

Một tiện ích mới vừa được tích hợp trên VNeID, giúp người dân thực hiện thêm một dịch vụ giao thông quen thuộc ngay trên ứng dụng định danh điện tử.

Một tiện ích mới vừa được tích hợp trên VNeID, giúp người dân thực hiện thêm một dịch vụ giao thông quen thuộc ngay trên ứng dụng định danh điện tử.

Người dân có thể mua và thanh toán vé tàu hỏa trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Quang Nam.

Từ ngày 9/11, người dân có thể mua và thanh toán vé tàu hỏa trực tiếp trên ứng dụng VNeID mà không cần cài đặt thêm ứng dụng bán vé riêng của ngành đường sắt.

Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR), dịch vụ mới được triển khai trên tất cả tuyến đường sắt trong nước, cho phép hành khách tìm chuyến tàu, tra cứu giá vé, lựa chọn chỗ ngồi và thanh toán ngay trên nền tảng định danh điện tử.

Để sử dụng, người dân cần có tài khoản VNeID đã hoàn tất định danh mức 2 và đăng nhập trên điện thoại. Nhờ khả năng xác thực thông tin từ tài khoản định danh, hệ thống có thể giảm bớt các thao tác nhập liệu trong quá trình đặt vé.

Đáng chú ý, ngoài mua vé cho bản thân, người dùng còn có thể đặt vé hộ người thân bằng cách nhập thông tin của hành khách. Tính năng "Gửi vé qua VNeID" cho phép chuyển vé điện tử trực tiếp đến tài khoản của người nhận, đồng thời lựa chọn ẩn hoặc hiển thị giá vé.

Sau khi nhận được vé, hành khách chỉ cần truy cập VNeID và xác nhận "Nhận vé" để sử dụng khi lên tàu.

Mỗi giao dịch cho phép đặt tối đa 10 vé. Sau khi chọn chuyến tàu và chỗ ngồi, người mua cần hoàn tất thanh toán trong vòng 10 phút. Các hình thức được hỗ trợ gồm quét mã QR qua ứng dụng ngân hàng, thẻ ATM nội địa và thẻ thanh toán quốc tế.

Các chính sách ưu đãi dành cho người cao tuổi, trẻ em, sinh viên và những đối tượng đủ điều kiện khác vẫn được áp dụng khi đặt vé qua VNeID.

Để mua vé, người dùng mở ứng dụng VNeID, nhập từ khóa "giao" vào ô tìm kiếm và chọn mục "Dịch vụ giao thông". Sau khi đồng ý chia sẻ thông tin và nhập mã bảo vệ (Passcode), hệ thống sẽ chuyển đến Nền tảng giao thông tập trung.

Tại đây, hành khách chọn mục "Tàu hỏa", nhập ga đi, ga đến, ngày khởi hành và số lượng người đi. Trường hợp muốn đặt vé khứ hồi, người dùng có thể chọn thêm ngày về.

Hệ thống sau đó hiển thị danh sách chuyến tàu cùng giờ chạy, số chỗ còn trống và giá vé để người dùng so sánh, lựa chọn. Sau khi tìm được chuyến phù hợp, hành khách tiếp tục chọn toa, vị trí ngồi trên sơ đồ và nhập thông tin người đi tàu.

Ở bước cuối, người mua kiểm tra lại thông tin đơn hàng, đồng ý với điều khoản dịch vụ và hoàn tất thanh toán. Vé điện tử sau đó được lưu tại mục "Vé của tôi" trên VNeID để tra cứu và xuất trình khi lên tàu.

Trước khi bổ sung dịch vụ mua vé tàu hỏa, Nền tảng giao thông tập trung trên VNeID đã được triển khai thí điểm từ ngày 14/9, tích hợp nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân.

Nền tảng giao thông tập trung trên VNeID. Ảnh: Quang Nam.

Trong đó, người dùng có thể tìm kiếm, so sánh giá, đặt và quản lý vé máy bay của các hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air và Sun PhuQuoc Airways. Nền tảng cũng hỗ trợ lưu trữ vé điện tử, theo dõi lịch sử hành trình, chi phí di chuyển và tra cứu thông tin các bãi đỗ xe có triển khai công nghệ thu phí tự động của VETC, Viettel ePass.

Tại TP.HCM, tiện ích giao thông trên VNeID còn được mở rộng sang đường sắt đô thị. Từ ngày 15/10, hành khách đi tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên có thể mua vé lượt, vé ngày hoặc vé tháng thông qua ứng dụng, sau đó sử dụng vé điện tử để qua cổng soát vé theo quy định.

Theo kế hoạch, Nền tảng giao thông tập trung sẽ tiếp tục được thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện đến tháng 3/2027. Ngoài các dịch vụ đã tích hợp, hệ thống được định hướng mở rộng sang nhiều loại hình vận tải khác như xe khách liên tỉnh, tàu thủy và xe công nghệ.

Việc bổ sung dịch vụ mua vé tàu hỏa tiếp tục mở rộng các tiện ích giao thông trên VNeID, giúp người dân có thêm lựa chọn đặt vé, thanh toán và quản lý hành trình trên cùng một ứng dụng.