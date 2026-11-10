Đường tránh Cao Bằng ngổn ngang sửa chữa dù đã quá thời hạn hoàn thành theo yêu cầu

TPO - Đánh rơi bọc tiền hàng 15 triệu đồng, nữ shipper ở Nghệ An chỉ biết ôm mặt ngồi khóc. Sau đó chị bất ngờ khi nhận được sự chung tay giúp đỡ của những người hoàn toàn xa lạ. Khi nhận đủ số tiền, nữ shipper xúc động xin dừng nhận ủng hộ để nhường cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.