Đường tránh Cao Bằng ngổn ngang sửa chữa dù đã quá thời hạn hoàn thành theo yêu cầu

TPO - Trước thực trạng mặt đường bong bật, hư hỏng tại tuyến nối tiếp đường tránh trung tâm tỉnh Cao Bằng, Sở Xây dựng tỉnh đã yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành sửa chữa trước 30/10. Tuy nhiên, đến ngày 9/11 việc sửa chữa vẫn chưa xong, công trường ngổn ngang, gây ảnh hưởng đến giao thông.
TPO - Trước diễn biến mưa lớn, UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã tiến hành vận động người dân khu vực núi Một di dời đến nơi an toàn, đồng thời địa phương cũng giăng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm.
TPO - Là tuyến huyết mạch nối Quốc lộ 1 với cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tỉnh lộ 9 tại Huế xuống cấp nhiều năm, sửa chữa chắp vá, là mối nguy hiểm thường trực đối với người đi đường, nay tiếp tục chờ dự án nâng cấp.
TPO - Sau phản ánh về bãi cọc bê tông phân chia vùng nuôi vẹm đe doạ an toàn tàu thuyền ra vào cửa biển Kênh Mới, ngành chức năng Cà Mau yêu cầu địa phương chỉ đạo tháo dỡ toàn bộ số cọc đã cắm, hoàn thành trước ngày 15/11, để bảo đảm an toàn giao thông thủy và hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân.
TPO - Trên đường từ Hải Phòng về Tây Ninh thăm ông ngoại bị ốm, cô gái mồ côi 17 tuổi bị tài xế xe khách yêu cầu xuống xe giữa đêm tại Quảng Ngãi vì không đủ tiền trả vé.
TPO - Lượng rác khổng lồ tồn đọng tại Khu liên hợp xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Nam Định, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình, nhiều năm qua chưa được xử lý triệt để. Những núi rác chất cao, ngày đêm bốc mùi hôi thối, ruồi muỗi dày đặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực lân cận.
TPO - Phát hiện nữ giúp việc có hành vi thô bạo với mẹ già nằm liệt giường qua camera, gia đình ở Nghệ An đã trình báo công an. Người giúp việc sau đó thừa nhận hành vi chưa đúng mực của mình.
TPO - Bà Triệu Thị Ngoan, người trực tiếp mang cây bàng vuông - món quà của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa - về trồng tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (cũ) xót xa khi hay tin cây bị chặt hạ.
TPO - Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Công an toàn thành phố Đồng Nai đã kiểm tra, phát hiện 62 vụ, 76 đối tượng có hành vi khai thác, tàng trữ, vận chuyển trái phép tài nguyên khoáng sản, hủy hoại đất.
TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nhà lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu ở Huế được tu bổ bằng vật liệu truyền thống, nhiều hạng mục đã hoàn thành.
TPO - Chỉ trong ít ngày qua, trên địa bàn xã Hữu Kiệm (Nghệ An) đã xảy ra 28 con trâu, bò bị chết chưa rõ nguyên nhân. Sự việc khiến người dân địa phương lo lắng.
TPO - Tuyến đường dài 9,4km, được đầu tư 91 tỷ đồng ở Thanh Hóa, xuất hiện hơn 30 điểm lún, nứt, bong tróc mặt nhựa dù mới hoàn thành vài tháng. Nhà thầu đang sửa chữa các vị trí hư hỏng trước khi công trình được nghiệm thu, bàn giao.
TPO - Đánh rơi bọc tiền hàng 15 triệu đồng, nữ shipper ở Nghệ An chỉ biết ôm mặt ngồi khóc. Sau đó chị bất ngờ khi nhận được sự chung tay giúp đỡ của những người hoàn toàn xa lạ. Khi nhận đủ số tiền, nữ shipper xúc động xin dừng nhận ủng hộ để nhường cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.
TPO - Việc mở rộng ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2, TP. Cần Thơ đã thi công hơn 1 năm vẫn chưa hoàn thành. Thay vì thi công theo hình thức cuốn chiếu, nhà thầu lại bóc toàn bộ lớp đá cấp phối lên mặt đường cũ rồi để đó khiến nơi đây thành điểm ùn tắc, nắng thì bụi mù mịt, mưa thì đường trơn trượt.
TPO - Hàng chục trụ bê tông được cắm xuống vùng biển ven bờ quanh khu vực vàm Kênh Mới (tỉnh Cà Mau), trong đó có những trụ thấp ngang mặt nước rất khó quan sát, đặc biệt vào ban đêm. Bãi cọc này trở thành bẫy ngầm với tàu, thuyền của ngư dân ra vào và đánh bắt ven bờ.
Tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 6/11, nhiều ý kiến ở xã Hưng Nguyên (Nghệ An) phản ánh những bất cập về đất sản xuất, giao thông, thủy lợi sau khi triển khai cao tốc Bắc - Nam, đề nghị sớm có giải pháp khắc phục.
TPO - Nhiều trường hợp người dân ở Khánh Hòa sử dụng đất ổn định hàng chục năm, có nhà ở, cây trồng nhưng khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại phát hiện thửa đất bị ghi là “ủy ban quản lý”.