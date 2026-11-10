Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Đường tránh Cao Bằng ngổn ngang sửa chữa dù đã quá thời hạn hoàn thành theo yêu cầu

Anh Trọng

TPO - Trước thực trạng mặt đường bong bật, hư hỏng tại tuyến nối tiếp đường tránh trung tâm tỉnh Cao Bằng, Sở Xây dựng tỉnh đã yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành sửa chữa trước 30/10. Tuy nhiên, đến ngày 9/11 việc sửa chữa vẫn chưa xong, công trường ngổn ngang, gây ảnh hưởng đến giao thông.

tp_1.jpg
Đường nối tiếp tuyến đường tránh Cao Bằng đoạn từ phường Tân Giang đi phường Thục Phán bị công trường thi công sửa chữa chiếm dụng, hạ tốc độ lưu thông.
tp_2-2645.jpg
Phương tiện phải "lội" trên công trường để lưu thông, đi lại.
tp_3.jpg
Máy móc thi công sửa chữa mặt đường để trên đường nhiều ngày qua.
tp_4-9729.jpg
Do đường hỏng nặng và có nhiều vị trí công trường thi công dở dang, đoạn đường nối tiếp tuyến đường tránh trung tâm Cao Bằng phải cắm biển báo sửa chữa và hạn chế các xe qua lại.
tp_5-9981.jpg
Mặt đường hỏng cộng với việc sửa chữa dở dang, gặp mưa xuống khiến đoạn đường nhầy nhụa bùn đất, phương tiện gặp nhiều khó khăn lưu thông.
tp_6.jpg
Nhiều đoạn mặt đường hư hỏng đã được cào bóc đi lớp bê tông nhựa, nhưng đến nay thời điểm 30/10 đã qua nhưng vẫn chưa sửa chữa xong.
tp_7.jpg
tp_8.jpg
tp_9.jpg
tp_10.jpg
Mặt đường hư hỏng, công trường thi công ngổn ngang trên diện rộng
tp_11.jpg
Nhiều đoạn mưa xong đang tạo thành những ao bùn, vũng lầy trên mặt đường.
tp_12-9862.jpg
Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng cho biết, tuyến nối tiếp đường tránh đi qua dự án khu đô thị số 7A, đây là dự án do liên danh gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang là nhà đầu tư dự án. Trước việc dự án chưa thi công sửa chữa xong theo yêu cầu, đại diện Sở Xây dựng cho biết, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra, có hướng xử lý cụ thể trong những ngày tới.

Xem thêm

#Đường tránh Cao Bằng #hư hỏng đường tránh Cao Bằng #Sửa chữa #Sở Xây dựng Cao Bằng

Cùng chuyên mục

Cà Mau yêu cầu nhổ bãi cọc bê tông chắn lối ra biển trước 15/11

Cà Mau yêu cầu nhổ bãi cọc bê tông chắn lối ra biển trước 15/11

TPO - Sau phản ánh về bãi cọc bê tông phân chia vùng nuôi vẹm đe doạ an toàn tàu thuyền ra vào cửa biển Kênh Mới, ngành chức năng Cà Mau yêu cầu địa phương chỉ đạo tháo dỡ toàn bộ số cọc đã cắm, hoàn thành trước ngày 15/11, để bảo đảm an toàn giao thông thủy và hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân.

Cận cảnh núi rác quá tải ở Ninh Bình khiến người dân sống khổ

Cận cảnh núi rác quá tải ở Ninh Bình khiến người dân sống khổ

TPO - Lượng rác khổng lồ tồn đọng tại Khu liên hợp xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Nam Định, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình, nhiều năm qua chưa được xử lý triệt để. Những núi rác chất cao, ngày đêm bốc mùi hôi thối, ruồi muỗi dày đặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực lân cận.

Nữ shipper bất lực ngồi khóc khi đánh rơi bọc tiền hàng và cái kết xúc động

Nữ shipper bất lực ngồi khóc khi đánh rơi bọc tiền hàng và cái kết xúc động

TPO - Đánh rơi bọc tiền hàng 15 triệu đồng, nữ shipper ở Nghệ An chỉ biết ôm mặt ngồi khóc. Sau đó chị bất ngờ khi nhận được sự chung tay giúp đỡ của những người hoàn toàn xa lạ. Khi nhận đủ số tiền, nữ shipper xúc động xin dừng nhận ủng hộ để nhường cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Dự án mở rộng 5 nút giao ở Cần Thơ chồng lấn với kế hoạch xây cầu vượt. Chủ đầu tư đề xuất bỏ một lớp nhựa đường, dự kiến tiết kiệm 4,3 tỷ đồng.

Cần Thơ: Khốn khổ vì công trình mở rộng nút giao thi công 'bầy hầy'

TPO - Việc mở rộng ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2, TP. Cần Thơ đã thi công hơn 1 năm vẫn chưa hoàn thành. Thay vì thi công theo hình thức cuốn chiếu, nhà thầu lại bóc toàn bộ lớp đá cấp phối lên mặt đường cũ rồi để đó khiến nơi đây thành điểm ùn tắc, nắng thì bụi mù mịt, mưa thì đường trơn trượt.

Ngư dân Cà Mau bất an vì ‘cọc ngầm’ chắn lối tàu, thuyền ra biển

Ngư dân Cà Mau bất an vì ‘cọc ngầm’ chắn lối tàu, thuyền ra biển

TPO - Hàng chục trụ bê tông được cắm xuống vùng biển ven bờ quanh khu vực vàm Kênh Mới (tỉnh Cà Mau), trong đó có những trụ thấp ngang mặt nước rất khó quan sát, đặc biệt vào ban đêm. Bãi cọc này trở thành bẫy ngầm với tàu, thuyền của ngư dân ra vào và đánh bắt ven bờ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe