Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dài cổ chờ nâng cấp tỉnh lộ nát bươm nối cao tốc ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Là tuyến huyết mạch nối Quốc lộ 1 với cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tỉnh lộ 9 tại Huế xuống cấp nhiều năm, sửa chữa chắp vá, là mối nguy hiểm thường trực đối với người đi đường, nay tiếp tục chờ dự án nâng cấp.

Chằng chịt hố sâu, ổ gà

Tỉnh lộ 9 qua phường Phong Điền (TP. Huế) dài khoảng 8 km, kết nối Quốc lộ 1 với nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Đây là tuyến giao thông quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp khu vực phía bắc thành phố, đồng thời là đường dẫn trực tiếp từ cao tốc xuống mạng lưới giao thông địa phương.

tp-1-tinh-lo-9-xuong-cap.jpg
Tỉnh lộ 9 là tuyến huyết mạch nối Quốc lộ 1 với cao tốc Cam Lộ - La Sơn cùng các khu vực trọng yếu khác ở phía bắc TP. Huế.

Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường nhựa biến dạng, bong tróc, nứt vỡ, xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi. Nhiều vị trí hình thành hố sâu, đọng nước sau mưa, khiến phương tiện qua lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại những đoạn hư hỏng nặng, ô tô phải giảm tốc độ, đánh lái đi ngược làn đường để tránh hố sâu; xe máy liên tục luồn lách tìm lối đi. Những vệt vá chằng chịt không thể khắc phục tình trạng mặt đường bị phá nát, nhất là tại các đoạn qua khu dân cư, đồi núi và khu vực gần nút giao cao tốc.

tp-4b-tinh-lo.jpg
Tỉnh lộ 9 đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm khai thác, với mặt đường nhựa đã bong tróc từ lâu, biến dạng, hình thành hố sâu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
tp-2b-tinh-lo-9-xuong.jpg
Các hố sâu bị nước che khuất như những chiếc bẫy, trở thành mối nguy hiểm đối với người đi đường.

Mùa mưa, các hố sâu bị nước che khuất như những chiếc bẫy, trở thành mối nguy hiểm đối với người đi đường; mùa nắng, bụi đất mù mịt suốt ngày đêm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân hai bên tuyến.

Chờ nâng cấp, mở rộng

Tình trạng xuống cấp của tỉnh lộ 9 đã kéo dài nhiều năm, được người dân liên tục phản ánh, kiến nghị sửa chữa, nâng cấp. Từ năm 2025 đến nay, nhiều trường hợp phản ánh hiện trường tỉnh lộ 9 hư hỏng, xuống cấp nguy hiểm được gửi qua ứng dụng Hue-S. Sở Xây dựng TP. Huế từng phản hồi về việc chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến khắc phục tạm thời các ổ gà, bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông.

Tuy nhiên, sau những phản ánh, tiếp nhận, phản hồi hiện trường liên quan tỉnh lộ 9, sự việc đâu lại vào đấy. Việc vá sửa cục bộ, tạm thời chỉ cải thiện mặt đường chắp vá trong thời gian ngắn. Do lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải trọng nặng, nhiều vị trí nhanh chóng bong tróc, tái hư hỏng.

tp-3b-tinh-lo-9-xuong-cap.jpg
Nhiều đoạn đường sau khi được vá víu tạm bợ lại nhanh chóng hư hỏng trở lại, do xe tải trọng nặng lưu thông thường xuyên.

Ông Phan Phơi, ngụ phường Phong Điền cho hay, sau mỗi lần phản ánh, mặt đường được sửa chữa tạm thời nhưng chẳng bao lâu tình trạng hư hỏng lại tái diễn. Có thời điểm, ô tô qua đoạn đường hư hỏng bị cạ gầm, sụt hố, mắc kẹt, phải nhờ phương tiện khác hỗ trợ cứu hộ, kéo ra khỏi khu vực sự cố.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm sửa chữa căn cơ hoặc nâng cấp toàn diện, thay vì tiếp tục vá víu tạm bợ mang tính đối phó, bởi việc đi lại qua những đoạn đường đầy ổ voi, ổ gà rất nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa.

Thực tế, áp lực phương tiện hạng nặng là một trong những nguyên nhân khiến tỉnh lộ 9 nhanh xuống cấp. Tuyến đường phải gánh lượng xe tải vận chuyển đất đá từ các mỏ vật liệu, xe tải trọng nặng ra vào Nhà máy Xi măng Đồng Lâm và các khu vực lân cận. Trong khi đó, kết cấu mặt đường hiện hữu khó đáp ứng áp lực khai thác kéo dài, khiến việc duy tu thông thường không thể giải quyết triệt để tình trạng hư hỏng.

Ông Hồ Đôn - Chủ tịch UBND phường Phong Điền, cho biết địa phương đã nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng sửa chữa, nâng cấp tỉnh lộ 9 nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp.

tp-4c-tinh-lo.jpg
Tỉnh lộ 9 dự kiến được nâng cấp, mở rộng khoảng 8 km thuộc dự án đường Đông - Tây kết nối cao tốc tại Huế.

Theo ông Đôn, cuối tháng 10/2026 vừa qua, UBND TP. Huế đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Đông - Tây kết nối với cao tốc, gồm 4 tuyến đường, tổng mức đầu tư dự kiến 1.985 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh lộ 9 được nâng cấp, mở rộng trên chiều dài khoảng 8km, từ Km0+800 đến Km8+800, điểm cuối tại nút giao lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Theo quy mô dự kiến, đoạn đầu dài khoảng 2,2 km có bề rộng nền đường 36 m; đoạn còn lại dài khoảng 5,8 km có bề rộng nền đường 31 m. Toàn bộ dự án dự kiến thực hiện trong 4 năm, giai đoạn 2028 - 2031, sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố.

Xem thêm

#dài cổ #chờ đợi #nâng cấp #sửa chữa #nát bươm #Tỉnh lộ 9 #cao tốc Cam Lộ - La Sơn #đường xuống cấp #nâng cấp đường #Phong Điền #Huế

Cùng chuyên mục

Cà Mau yêu cầu nhổ bãi cọc bê tông chắn lối ra biển trước 15/11

Cà Mau yêu cầu nhổ bãi cọc bê tông chắn lối ra biển trước 15/11

TPO - Sau phản ánh về bãi cọc bê tông phân chia vùng nuôi vẹm đe doạ an toàn tàu thuyền ra vào cửa biển Kênh Mới, ngành chức năng Cà Mau yêu cầu địa phương chỉ đạo tháo dỡ toàn bộ số cọc đã cắm, hoàn thành trước ngày 15/11, để bảo đảm an toàn giao thông thủy và hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân.

Cận cảnh núi rác quá tải ở Ninh Bình khiến người dân sống khổ

Cận cảnh núi rác quá tải ở Ninh Bình khiến người dân sống khổ

TPO - Lượng rác khổng lồ tồn đọng tại Khu liên hợp xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Nam Định, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình, nhiều năm qua chưa được xử lý triệt để. Những núi rác chất cao, ngày đêm bốc mùi hôi thối, ruồi muỗi dày đặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực lân cận.

Nữ shipper bất lực ngồi khóc khi đánh rơi bọc tiền hàng và cái kết xúc động

Nữ shipper bất lực ngồi khóc khi đánh rơi bọc tiền hàng và cái kết xúc động

TPO - Đánh rơi bọc tiền hàng 15 triệu đồng, nữ shipper ở Nghệ An chỉ biết ôm mặt ngồi khóc. Sau đó chị bất ngờ khi nhận được sự chung tay giúp đỡ của những người hoàn toàn xa lạ. Khi nhận đủ số tiền, nữ shipper xúc động xin dừng nhận ủng hộ để nhường cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Dự án mở rộng 5 nút giao ở Cần Thơ chồng lấn với kế hoạch xây cầu vượt. Chủ đầu tư đề xuất bỏ một lớp nhựa đường, dự kiến tiết kiệm 4,3 tỷ đồng.

Cần Thơ: Khốn khổ vì công trình mở rộng nút giao thi công 'bầy hầy'

TPO - Việc mở rộng ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2, TP. Cần Thơ đã thi công hơn 1 năm vẫn chưa hoàn thành. Thay vì thi công theo hình thức cuốn chiếu, nhà thầu lại bóc toàn bộ lớp đá cấp phối lên mặt đường cũ rồi để đó khiến nơi đây thành điểm ùn tắc, nắng thì bụi mù mịt, mưa thì đường trơn trượt.

Ngư dân Cà Mau bất an vì ‘cọc ngầm’ chắn lối tàu, thuyền ra biển

Ngư dân Cà Mau bất an vì ‘cọc ngầm’ chắn lối tàu, thuyền ra biển

TPO - Hàng chục trụ bê tông được cắm xuống vùng biển ven bờ quanh khu vực vàm Kênh Mới (tỉnh Cà Mau), trong đó có những trụ thấp ngang mặt nước rất khó quan sát, đặc biệt vào ban đêm. Bãi cọc này trở thành bẫy ngầm với tàu, thuyền của ngư dân ra vào và đánh bắt ven bờ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe