Cà Mau yêu cầu nhổ bãi cọc bê tông chắn lối ra biển trước 15/11

TPO - Sau phản ánh về bãi cọc bê tông phân chia vùng nuôi vẹm đe doạ an toàn tàu thuyền ra vào cửa biển Kênh Mới, ngành chức năng Cà Mau yêu cầu địa phương chỉ đạo tháo dỡ toàn bộ số cọc đã cắm, hoàn thành trước ngày 15/11, để bảo đảm an toàn giao thông thủy và hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân.

Ngày 9/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho biết, đã làm việc với UBND xã Đá Bạc để xác minh thông tin phản ánh về tình trạng cọc bê tông cắm dưới biển ven bờ khu vực gần cửa cống Kênh Mới, địa bàn giáp ranh giữa xã Đá Bạc và xã Khánh Hưng. Bãi cọc chìm này đe doạ an toàn cho tàu thuyền ra vào cửa sông.

Qua xác minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, số cọc bê tông này do Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Đá Bạc cắm, để quản lý, triển khai thí điểm mô hình nuôi vẹm xanh trong khu vực đồng quản lý.

Tuy nhiên, trước nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động giao thông thủy và việc đi lại, khai thác thủy sản của ngư dân, UBND xã Đá Bạc thống nhất sẽ làm việc trực tiếp với tổ đồng quản lý, yêu cầu tháo dỡ các cọc bê tông đã cắm. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/11.

Cà Mau yêu cầu tháo dỡ toàn bộ cọc bê tông gần cửa Kênh Mới trước ngày 15/11.

“Việc triển khai thí điểm mô hình nuôi vẹm xanh chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Sở Nông đang chỉ đạo các đơn vị liên quan hướng dẫn địa phương thực hiện theo quy định”, Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ.

Theo quy định hiện hành, UBND cấp xã có biển có thẩm quyền quyết định giao khu vực biển cho cá nhân Việt Nam nuôi trồng thủy sản trong phạm vi 3 hải lý tính từ đường mép nước đất liền hoặc các đảo. Xã có trách nhiệm quản lý hoạt động sử dụng khu vực biển và tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định pháp luật.

Trước đó, như Báo Tiền Phong thông tin, ngư dân mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản ven bờ tại khu vực đê biển Tây, đoạn vàm Kênh Mới, thuộc địa phận xã Đá Bạc và Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau), lo ngại trước các trụ bê tông cắm dưới biển ven cửa Kênh Mới. Nếu không may tàu thuyền va phải những cọc này nguy cơ bị thủng, hỏng chân vịt.

Theo phản ánh của ngư dân, các trụ cọc ‘mọc’ khoảng vài tháng nay, một số trụ chỉ nhô khỏi mặt nước khoảng 1 gang tay, rất khó nhận diện, đặc biệt ban đêm hoặc khi sóng to, gió lớn, nước lên cao.

Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác định, xử lý những cọc ngầm trên để đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền qua lại vùng biển ven bờ này.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, bà Nguyễn Ngọc Nguyên, Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau xác nhận, trên địa bàn xã hiện có 2 tổ đồng quản lý. Trong đó, một tổ sau khi được giao tọa độ đã tiến hành cắm 65 trụ bê tông phục vụ hoạt động nuôi vẹm xanh.