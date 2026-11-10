Yêu cầu thông quan nông sản tươi trong ngày, cấm gây phiền hà

TPO - Trả lời kiến nghị thiết lập “luồng xanh” cho nông sản tươi, Cục Hải quan cho biết đã chỉ đạo các đơn vị thông quan nhanh trong ngày, bố trí cán bộ làm việc cả ngoài giờ, ngày nghỉ và ngày lễ; nghiêm cấm gây phiền hà, kéo dài thời gian làm thủ tục khiến doanh nghiệp phát sinh chi phí.

Ngày 10/11, Cục Hải quan trả lời kiến nghị của Hiệp hội Rau quả Việt Nam về thiết lập cơ chế “luồng xanh” thông quan nông sản tươi.

Theo Cục Hải quan, pháp luật về hải quan luôn tạo điều kiện ưu tiên làm thủ tục đối với hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu. Việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện theo Luật Hải quan và các quy định liên quan.

Để tạo thuận lợi cho xuất khẩu, cơ quan này cho biết, đã ban hành công văn yêu cầu các chi cục hải quan khu vực triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh thông quan.

Cụ thể, các đơn vị phải tạo điều kiện tối đa, thực hiện thông quan nhanh trong ngày đối với nông, lâm, thủy sản xuất khẩu trên địa bàn, kể cả ngoài giờ hành chính. Cán bộ, công chức được bố trí giải quyết thủ tục thông quan và giám sát hàng xuất khẩu cả trong ngày nghỉ, ngày lễ.

Những vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục phải được giải quyết ngay. Trường hợp vượt thẩm quyền, đơn vị phải kịp thời báo cáo, đề xuất Cục Hải quan hướng dẫn xử lý.

Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phải tạo điều kiện tối đa, thực hiện thông quan trong ngày đối với nông, lâm, thủy sản xuất khẩu trên địa bàn, kể cả ngoài giờ hành chính.

Đáng chú ý, Cục Hải quan nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, kéo dài thời gian thông quan, làm phát sinh chi phí và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Bên cạnh khâu thủ tục, các đơn vị hải quan được yêu cầu phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi tại cửa khẩu bố trí địa điểm, tạo điều kiện bảo quản, phân loại hàng trong thời gian chờ xuất khẩu, tránh ảnh hưởng đến chất lượng nông, lâm, thủy sản.

Cơ quan hải quan cũng phải thường xuyên cập nhật tình hình xuất khẩu trên địa bàn, cung cấp thông tin và khuyến cáo kịp thời cho doanh nghiệp; phối hợp với các lực lượng chức năng điều tiết xe ra vào cửa khẩu, tránh ùn tắc, ảnh hưởng đến tiến độ thông quan.

Đối với thị trường Trung Quốc, các đơn vị được yêu cầu thường xuyên trao đổi với hải quan cửa khẩu phía bạn để xử lý vướng mắc giữa hai bên. Những thay đổi về chính sách quản lý, kiểm tra của Hải quan Trung Quốc phải được thông báo kịp thời để doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt, thực hiện đúng.

Với các lô hàng đã xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu vào Trung Quốc, nếu doanh nghiệp đề nghị đưa hàng trở lại, cơ quan hải quan ưu tiên, tạo điều kiện giải quyết nhanh thủ tục tái nhập.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 10 ước đạt 1,05 tỷ USD, đưa tổng giá trị 10 tháng lên 8,32 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước.