Vietbank điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận để đồng hành hỗ trợ khách hàng

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang gặp nhiều thách thức về thanh khoản, biên lãi thuần giảm do phải chịu sức ép chi phí vốn cao, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vẫn chủ động giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói tín dụng ưu đãi hàng nghìn tỷ đồng dành cho khách hàng. Ngân hàng quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, ưu tiên đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam. Phương án điều chỉnh sẽ được Vietbank trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Giảm lãi suất, đồng hành cùng doanh nghiệp

Năm 2026, ngành ngân hàng tiếp tục đối mặt với nhiều sức ép khi vừa phải kiểm soát tăng trưởng tín dụng, vừa ổn định mặt bằng lãi suất và duy trì nguồn vốn hỗ trợ nền kinh tế. Đến ngày 26/10/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 20,81 triệu tỷ đồng, tăng 11,94% so với cuối năm 2025 và tăng 16,25% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn đạt gần 19,73 triệu tỷ đồng, tăng tương ứng 11,7% so với cuối năm 2025 và tăng 16,01% so với cùng kỳ. Tín dụng vẫn tăng nhanh hơn huy động vốn dù chênh lệch về tốc độ không lớn.

Trước những biến động của thị trường, Vietbank đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng, từ giảm lãi suất, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng đến miễn, giảm phí dịch vụ, qua đó góp phần giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Đáng chú ý, trong tháng 10/2026, ngân hàng triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 3.000 tỷ đồng, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1,5%/năm so với mức thông thường. Chương trình áp dụng đến hết ngày 30/6/2027 hoặc khi sử dụng hết hạn mức. Bên cạnh đó, thông qua nguồn vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Vietbank cung cấp các khoản vay ngắn hạn với lãi suất ưu đãi chỉ từ 1,2%/năm. Nguồn vốn được ưu tiên dành cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực trọng yếu và những động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Thu hẹp biên lợi nhuận, hỗ trợ nền kinh tế

Việc ưu tiên nguồn lực để giảm lãi suất và triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi cũng đồng nghĩa Vietbank chấp nhận thu hẹp một phần lợi nhuận kỳ vọng. Theo đó, ngân hàng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, giảm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế từ 2.100 tỷ đồng xuống còn 1.700 tỷ đồng. Ngoài ra, Vietbank cũng thay đổi một số mục tiêu khác để phù hợp hơn với điều kiện thị trường. Tổng tài sản dự kiến đạt 220.000 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng khoảng 120.324 tỷ đồng và tổng huy động, bao gồm giấy tờ có giá ở mức 142.000 tỷ đồng. Việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 sẽ được Vietbank trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Dù một số chỉ tiêu được điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu, Vietbank vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng tích cực so với kết quả thực hiện năm 2025. Cụ thể, tổng tài sản dự kiến tăng 11,7%, dư nợ tín dụng tăng 11%, huy động vốn tăng 13,3% và lợi nhuận trước thuế tăng 11,5%.

Những mục tiêu này cho thấy việc điều chỉnh kế hoạch thể hiện sự chủ động của Vietbank trong cân đối nguồn lực, thích ứng với biến động thị trường và triển khai các chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vietbank kiên định hoạt động kinh doanh theo định hướng tăng trưởng thận trọng, bảo đảm an toàn vốn, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng và củng cố nền tảng phát triển ổn định, bền vững.

Trong bối cảnh nền kinh tế cần thêm nguồn lực để tăng trưởng, việc Vietbank chấp nhận giảm một phần lợi nhuận kỳ vọng để triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi thể hiện sự chủ động chia sẻ khó khăn với khách hàng. Thay vì đặt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, Vietbank lựa chọn cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm hỗ trợ nền kinh tế. Trong dài hạn, việc đồng hành cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn cũng chính là cơ sở để ngân hàng củng cố chất lượng tài sản, duy trì niềm tin và xây dựng nền tảng phát triển an toàn, hiệu quả.