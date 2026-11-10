Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Doanh nghiệp 'xả' hơn 2.000 tỷ quỹ bình ổn giá xăng dầu dù hàng... chưa tiêu thụ

Ngân Anh

TPO - Thanh tra diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu, Thanh tra Chính phủ (TTCP) phát hiện 188 doanh nghiệp xăng dầu có dấu hiệu găm hàng; 20 doanh nghiệp chi hơn 2.000 tỷ đồng quỹ bình ổn giá xăng dầu dù hàng chưa tiêu thụ...

Qua đó, TTCP kiến nghị xây dựng cơ chế giá xăng dầu vận hành theo thị trường có sự quản lý của Nhà nước; đồng thời bắt buộc ứng dụng công nghệ thông tin để công khai, cập nhật giá bán bảo đảm minh bạch và quyền lựa chọn của người tiêu dùng.

Điều kiện kinh doanh 'ký cho đủ'

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu. Kết luận thanh tra cho thấy, từ ngày 10/7/2026 đến ngày 05/10/2026, Đoàn Thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra đối với 260 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, gồm 23 thương nhân đầu mối và 237 thương nhân phân phối.

Kết luận của TTCP cho thấy, 188/260 doanh nghiệp (chiếm 72%) có một hoặc nhiều ngày trong tháng 3/2026 có tồn kho xăng dầu vượt 150% lượng tồn kho trung bình của 03 tháng liền kề trước đó, điều này cho thấy dấu hiệu của hành vi găm hàng theo khoản 3 Điều 32 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP.

ttcp.jpg
Trưởng đoàn thanh tra, Cục trưởng Cục XI Nguyễn Mạnh Cường công bố quyết định thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu

Theo giải trình của doanh nghiệp, tồn kho xăng dầu vượt ngưỡng 150% do nguyên nhân khách quan: doanh nghiệp phải mua lô hàng lớn để bảo đảm nguồn cung theo quy định; thời gian tàu neo chờ kéo dài dẫn đến hàng về lớn vào một thời điểm; phải nhận hàng theo hợp đồng đã ký trước đó hoặc nhập hàng để cung cấp cho các hợp đồng cung ứng đến hạn; tồn kho phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước nên việc đối chiếu với tồn kho bình quân 3 tháng liền kề chưa phù hợp với thực tiễn…

TTCP đánh giá, nhóm thương nhân đầu mối có chức năng tạo nguồn và phải đảm bảo mức dự trữ xăng dầu bắt buộc tối thiểu lên đến 20 ngày nên tồn kho trong một số thời điểm sẽ bị vượt ngưỡng 150% là tất yếu. Căn cứ kết quả kiểm tra, TTCP đã lập biên bản về dấu hiệu vi phạm hành chính nêu trên của các doanh nghiệp và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Đối với dấu hiệu vi phạm và hạn chế, bất cập trong quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu về cửa hàng, hệ thống phân phối, kho, TTCP xác định 58/260 doanh nghiệp (chiếm 22%) có dấu hiệu vi phạm. TTCP cho rằng, một trong những lỗ hổng về điều kiện tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền được xác định bằng hợp đồng phân phối xăng dầu nên doanh nghiệp ký hợp đồng chỉ để đủ số lượng cửa hàng theo quy định mà thực tế không phát sinh mua bán, phân phối xăng dầu. Cùng với đó, điều kiện về kho được xác định bằng hợp đồng thuê, nên có doanh nghiệp chỉ ký hợp đồng thuê kho để đủ điều kiện nhưng thực tế không gửi xăng dầu hoặc không phát sinh tiền thuê kho…

Chi hơn 2.000 tỷ đồng quỹ bình ổn giá xăng dầu dù hàng chưa tiêu thụ

Quá trình thanh tra, đoàn thanh tra còn phát hiện dấu hiệu vi phạm về trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trong đó, có một doanh nghiệp trích lập và chi sử dụng sai kỳ tính Quỹ bình ổn giá so với kỳ điều chỉnh giá với số tiền khoảng 6,63 tỷ đồng. Tại thời điểm thanh tra, công ty này đã khắc phục nộp số tiền vào Quỹ bình ổn giá.

Bên cạnh đó, có 20 doanh nghiệp là thương nhân đầu mối thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá không theo quy định tại khoản 26 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP; mà trích lập, chi sử dụng tại thời điểm lập hóa đơn bán hàng theo khoản 2 Điều 3 Thông tư số 103/2021/TT-BTC và Thông tư số 19/2026/TT-BCT, để được chi Quỹ bình ổn giá với số tiền khoảng 2.209 tỷ đồng, mặc dù lượng xăng dầu chưa tiêu thụ.

Tại kết luận thanh tra, đoàn thanh tra cho biết chưa xác định được lỗi (cố ý, vô ý) và thiệt hại cụ thể. Tuy nhiên, TTCP cho rằng, những hạn chế, bất cập nêu trên có một phần nguyên nhân do quy định về sản lượng trích lập, chi Quỹ bình ổn giá chưa thống nhất và chưa có quy định cụ thể về phương pháp tính sản lượng để trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Nghiên cứu bãi bỏ cơ chế Nhà nước công bố giá cơ sở

Kết quả thanh tra diện rộng đối với 260 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng phát hiện hàng loạt dấu hiệu vi phạm và hạn chế, bất cập trong quy định về: điều kiện kinh doanh xăng dầu về cửa hàng, hệ thống phân phối, kho; dự trữ xăng dầu bắt buộc; về hành vi găm hàng; về kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường; về trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu; việc mua bán xăng dầu giữa thương nhân đầu mối với thương nhân đầu mối, giữa thương nhân phân phối với thương nhân phân phối…

Từ kết quả thanh tra, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp rà soát, sửa đổi quy định về điều kiện kinh doanh (cửa hàng, tổng đại lý, đại lý, kho), dự trữ lưu thông bắt buộc và mua bán giữa các thương nhân…

xangdau.jpg
TTCP kiến nghị xây dựng cơ chế giá xăng dầu vận hành theo thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Ảnh minh họa.

Về định hướng chính sách, TTCP kiến nghị củng cố hệ thống kinh doanh xăng dầu theo hướng bền vững, bảo đảm nguồn cung cho nền kinh tế trong mọi tình huống; tập trung phát triển các thương nhân đầu mối có quy mô lớn, tiềm lực tài chính và tài sản thực chất, mạng lưới phân phối rộng, chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Xây dựng cơ chế giá xăng dầu vận hành theo thị trường có sự quản lý của Nhà nước; nghiên cứu bãi bỏ cơ chế Nhà nước công bố giá cơ sở. Thương nhân đầu mối chủ động tạo nguồn và công bố giá bán trên cơ sở giá thị trường quốc tế và các yếu tố chi phí thuộc phạm vi quản lý của Nhà nước.

Bắt buộc ứng dụng công nghệ thông tin để công khai, cập nhật giá bán trong toàn hệ thống từ thương nhân đầu mối đến cửa hàng bán lẻ, bảo đảm minh bạch và quyền lựa chọn của người tiêu dùng.

Theo kết luận thanh tra, có 15 doanh nghiệp là thương nhân đầu mối và các chi nhánh, công ty con chưa nộp ngân sách nhà nước với số tiền khoảng 6.500 tỷ đồng, gồm tiền nợ thuế bảo vệ môi trường khoảng 3.869 tỷ đồng và tiền chậm nộp khoảng 2.110 tỷ đồng.

Xem thêm

#Thanh tra Chính phủ #Kinh doanh xăng dầu #Găm hàng #Quỹ bình ổn giá xăng dầu #Quản lý giá xăng dầu

Cùng chuyên mục

Sốt ruột cảnh hoang tàn loạt trụ sở công dôi dư ở Thái Nguyên

Sốt ruột cảnh hoang tàn loạt trụ sở công dôi dư ở Thái Nguyên

TPO - Hơn 20 cơ sở nhà đất là trụ sở công dư thừa sau sắp xếp đơn vị hành chính đang được Trung tâm phát triển Quỹ đất Thái Nguyên tìm khách thuê. Tuy nhiên, một số trụ sở công đã xuống cấp, bên trong hoang tàn nên khó có khách thuê, trừ khi xây mới.

Vietbank điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận để đồng hành hỗ trợ khách hàng

Vietbank điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận để đồng hành hỗ trợ khách hàng

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang gặp nhiều thách thức về thanh khoản, biên lãi thuần giảm do phải chịu sức ép chi phí vốn cao, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vẫn chủ động giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói tín dụng ưu đãi hàng nghìn tỷ đồng dành cho khách hàng. Ngân hàng quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, ưu tiên đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam. Phương án điều chỉnh sẽ được Vietbank trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Than Mạo Khê: Tiếp nối truyền thống, vun đắp nghĩa tình thợ mỏ

Than Mạo Khê: Tiếp nối truyền thống, vun đắp nghĩa tình thợ mỏ

Trải qua hơn 186 năm hình thành và phát triển của vùng mỏ, cùng 72 năm khôi phục sản xuất sau ngày hòa bình lập lại, Công ty Than Mạo Khê - TKV luôn bền bỉ gìn giữ truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”. Từ những trang sử hào hùng của vùng đất cách mạng đến những việc làm thiết thực chăm lo đời sống người lao động hôm nay, tinh thần đoàn kết, sẻ chia tiếp tục trở thành nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hai đại diện Sojitz chính thức vào HĐQT Taseco Airs với tỷ lệ phiếu bầu hơn 99%, doanh nghiệp tạm ứng cổ tức 20%

Hai đại diện Sojitz chính thức vào HĐQT Taseco Airs với tỷ lệ phiếu bầu hơn 99%, doanh nghiệp tạm ứng cổ tức 20%

Sau thương vụ đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng của tập đoàn Nhật Bản, Taseco Airs kiện toàn Hội đồng quản trị với sự đồng thuận cao từ cổ đông. Doanh nghiệp đồng thời dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt gần 500 tỷ đồng và quyết định chi gần 108 tỷ đồng tạm ứng cổ tức.

Không để xảy ra găm hàng xăng dầu dịp Tết

Không để xảy ra găm hàng xăng dầu dịp Tết

TPO - Để bảo đảm nguồn cung xăng, dầu dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027, UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, các đơn vị tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm giả tạo hoặc tự ý ngừng bán.

Kinh doanh hạt giống: Giá rẻ chưa chắc giữ chân được đại lý

Kinh doanh hạt giống: Giá rẻ chưa chắc giữ chân được đại lý

Giá nhập thấp có thể giúp đại lý hạt giống tăng lợi thế cạnh tranh, nhưng chất lượng sản phẩm và nguồn cung ổn định mới là những yếu tố quan trọng để duy trì khách hàng. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, các doanh nghiệp cung ứng hạt giống đang chú trọng hơn đến tiêu chuẩn chất lượng và năng lực phân phối.

Ảnh:Như Ý

Nhà, đất mang về gần nửa triệu tỷ đồng ngân sách

TPO - Thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm nay ước đạt hơn 2,43 triệu tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán cả năm. Các khoản thu từ nhà, đất đạt gần 480.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 19,7% tổng thu ngân sách, trở thành một trong những nguồn đóng góp lớn cho ngân sách nhiều địa phương.

Bi hài Phú Quốc 'hết xăng'

Bi hài Phú Quốc 'hết xăng'

TPO - Sau khi nhiều cửa hàng xăng dầu ở đặc khu Phú Quốc, An Giang treo biển hết xăng những ngày gần đây, cơ quan chức năng xác định, các cửa hàng đăng ký lượng hàng dự trữ cho ngày cuối tuần thấp để chờ giá giảm, khi nhu cầu tăng đột ngột đã không lấy thêm được hàng vì vướng... Chủ Nhật.

HoSE ngắt kết nối giao dịch với Chứng khoán Hòa Bình

HoSE ngắt kết nối giao dịch với Chứng khoán Hòa Bình

TPO - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) tạm ngừng kết nối giao dịch với Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (Chứng khoán Hòa Bình - mã HBS) từ ngày 9/11. Trước đó, doanh nghiệp này đã nhiều lần bị áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động.

SATA và Sailun thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu

SATA và Sailun thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu

SATA và Sailun Group đã đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ hợp tác bằng lễ ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược, được tổ chức nhân dịp khai trương Sailun Dream Car Service tại Việt Nam. Sự kiện quy tụ các đại diện của SATA, Sailun và các đối tác địa phương nhằm chúc mừng quan hệ hợp tác và giai đoạn phát triển tiếp theo giữa hai bên.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe