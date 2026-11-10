Sốt ruột cảnh hoang tàn loạt trụ sở công dôi dư ở Thái Nguyên

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang gặp nhiều thách thức về thanh khoản, biên lãi thuần giảm do phải chịu sức ép chi phí vốn cao, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vẫn chủ động giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói tín dụng ưu đãi hàng nghìn tỷ đồng dành cho khách hàng. Ngân hàng quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, ưu tiên đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam. Phương án điều chỉnh sẽ được Vietbank trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.