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Kinh tế

Sốt ruột cảnh hoang tàn loạt trụ sở công dôi dư ở Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - Hơn 20 cơ sở nhà đất là trụ sở công dư thừa sau sắp xếp đơn vị hành chính đang được Trung tâm phát triển Quỹ đất Thái Nguyên tìm khách thuê. Tuy nhiên, một số trụ sở công đã xuống cấp, bên trong hoang tàn nên khó có khách thuê, trừ khi xây mới.

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Trụ sở MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP. Thái Nguyên cũ (nay thuộc phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) là một trong những cơ sở nhà đất công đang được Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Thái Nguyên thông báo tìm khách thuê.
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Cơ sở này nằm trên mặt đường Cách mạng Tháng Tám, giao với đường Phan Bội Châu và được đánh giá là "đất vàng" tại khu vực trung tâm tỉnh. Tuy nhiên, đến nay đã thông báo đến lần thứ 14 nhưng trung tâm vẫn chưa tìm được khách thuê.
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Ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 9/11 cho thấy, bên trong trụ sở cũ kính vỡ tràn trên sàn; lan can cầu thang đã bị dỡ bỏ; hệ thống dây điện tại các phòng đã bị đục, tháo dỡ; tường tại một số phòng đã bị nứt lớn... Nếu cải tạo lại, chi phí là rất lớn. "Vị trí cơ sở nhà đất này rất đẹp, nhưng cơ sở vật chất hầu như đã bị hủy hoại không thể sử dụng trừ khi xây mới", anh Thái, một người dân sống tại khu vực này chia sẻ.
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Tương tự, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Thái Nguyên cũng là một trong các cơ sở nhà đất đang được Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thái Nguyên tìm khách thuê. Tuy nhiên, hiện trạng của khu vực này là bãi tập kết vật liệu xây dựng của một đơn vị đang triển khai dự án.
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Tại nhiều phòng của Rạp chiếu phim la liệt những mảnh kính vỡ.
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Trụ sở Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Thái Nguyên hiện cũng đang bỏ trống trong một thời gian dài. Bên trong, cỏ dại, cây dại mọc cao cả mét.
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Hiện nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thái Nguyên đang tiếp tục thông báo, tìm khách thuê đối với hơn 20 cơ sở nhà đất là trụ sở các cơ quan đơn vị. Tuy nhiên, một cán bộ phụ trách cho biết, việc tìm kiếm khách hàng thuê hiện gặp nhiều khó khăn do phần lớn cơ sở nhà đất cho thuê có diện tích lớn. Hơn nữa, giá thuê tương đối cao do được xác định trên cơ sở khấu hao tài sản. Bên cạnh đó, một số trụ sở đã xuống cấp, nếu đưa vào sử dụng phải chi một số tiền lớn để cải tạo lại. Do đó, có những trụ sở nhận được nhiều sự quan tâm, hỏi thuê nhưng đến nay vẫn chưa tìm được khách hàng phù hợp.

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#Trụ sở công #Thái Nguyên #Nhà đất công #Trụ sở dôi dư #Khách thuê #Trung tâm phát triển Quỹ đất

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