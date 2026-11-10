Sốt ruột cảnh hoang tàn loạt trụ sở công dôi dư ở Thái Nguyên

TPO - Hơn 20 cơ sở nhà đất là trụ sở công dư thừa sau sắp xếp đơn vị hành chính đang được Trung tâm phát triển Quỹ đất Thái Nguyên tìm khách thuê. Tuy nhiên, một số trụ sở công đã xuống cấp, bên trong hoang tàn nên khó có khách thuê, trừ khi xây mới.
Ngày 09/11/2026, tại Tokyo, Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo hai ngân hàng Mizuho và Vietcombank.
TPO - Sau hai phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán đảo chiều mạnh trong phiên 10/11. VN-Index tăng gần 29 điểm, thanh khoản phục hồi, khối ngoại quay lại mua ròng hơn 460 tỷ đồng sau động thái mua ngoại tệ định kỳ của Ngân hàng Nhà nước.
Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang gặp nhiều thách thức về thanh khoản, biên lãi thuần giảm do phải chịu sức ép chi phí vốn cao, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vẫn chủ động giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói tín dụng ưu đãi hàng nghìn tỷ đồng dành cho khách hàng. Ngân hàng quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, ưu tiên đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam. Phương án điều chỉnh sẽ được Vietbank trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.
Từ công nghiệp, năng lượng đến thương mại, 11 tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên đẩy mạnh hợp tác, tháo gỡ rào cản và khai thác những lợi thế chung.
Trải qua hơn 186 năm hình thành và phát triển của vùng mỏ, cùng 72 năm khôi phục sản xuất sau ngày hòa bình lập lại, Công ty Than Mạo Khê - TKV luôn bền bỉ gìn giữ truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”. Từ những trang sử hào hùng của vùng đất cách mạng đến những việc làm thiết thực chăm lo đời sống người lao động hôm nay, tinh thần đoàn kết, sẻ chia tiếp tục trở thành nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.
Sau thương vụ đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng của tập đoàn Nhật Bản, Taseco Airs kiện toàn Hội đồng quản trị với sự đồng thuận cao từ cổ đông. Doanh nghiệp đồng thời dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt gần 500 tỷ đồng và quyết định chi gần 108 tỷ đồng tạm ứng cổ tức.
TPO - Để bảo đảm nguồn cung xăng, dầu dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027, UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, các đơn vị tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm giả tạo hoặc tự ý ngừng bán.
TPO - Sáng 10/11, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh - chủ trì họp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện đề án.
UBND thành phố Bắc Ninh đặt mục tiêu trong năm 2026 có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 5%. Tổng nguồn vốn dự kiến bố trí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong năm nay hơn 1.264 tỷ đồng.
Giá nhập thấp có thể giúp đại lý hạt giống tăng lợi thế cạnh tranh, nhưng chất lượng sản phẩm và nguồn cung ổn định mới là những yếu tố quan trọng để duy trì khách hàng. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, các doanh nghiệp cung ứng hạt giống đang chú trọng hơn đến tiêu chuẩn chất lượng và năng lực phân phối.
TPO - Thanh tra Chính phủ phát hiện Công ty Cổ phần Tập đoàn Dương Đông hạch toán âm 123 triệu lít xăng dầu, tổng giá trị chênh lệch tương đương khoảng 2.078 tỷ đồng; vi phạm quy định về kế toán và có dấu hiệu trốn thuế bảo vệ môi trường với số tiền khoảng 720 tỷ đồng.
TPO - Thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm nay ước đạt hơn 2,43 triệu tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán cả năm. Các khoản thu từ nhà, đất đạt gần 480.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 19,7% tổng thu ngân sách, trở thành một trong những nguồn đóng góp lớn cho ngân sách nhiều địa phương.
TPO - Việt Nam giữ ổn định nguồn cung giữa cú sốc năng lượng năm 2026, song việc bảo đảm điện hai năm tới được dự báo khó khăn hơn khi nhu cầu điện tăng cao, nhiều dự án còn vướng vốn, mặt bằng và thủ tục.
TPO - Sau khi nhiều cửa hàng xăng dầu ở đặc khu Phú Quốc, An Giang treo biển hết xăng những ngày gần đây, cơ quan chức năng xác định, các cửa hàng đăng ký lượng hàng dự trữ cho ngày cuối tuần thấp để chờ giá giảm, khi nhu cầu tăng đột ngột đã không lấy thêm được hàng vì vướng... Chủ Nhật.
TPO - Thanh tra diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu, Thanh tra Chính phủ (TTCP) phát hiện 188 doanh nghiệp xăng dầu có dấu hiệu găm hàng; 20 doanh nghiệp chi hơn 2.000 tỷ đồng quỹ bình ổn giá xăng dầu dù hàng chưa tiêu thụ...
TPO - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) tạm ngừng kết nối giao dịch với Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (Chứng khoán Hòa Bình - mã HBS) từ ngày 9/11. Trước đó, doanh nghiệp này đã nhiều lần bị áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động.