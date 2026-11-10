Than Mạo Khê: Tiếp nối truyền thống, vun đắp nghĩa tình thợ mỏ

Trải qua hơn 186 năm hình thành và phát triển của vùng mỏ, cùng 72 năm khôi phục sản xuất sau ngày hòa bình lập lại, Công ty Than Mạo Khê - TKV luôn bền bỉ gìn giữ truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”. Từ những trang sử hào hùng của vùng đất cách mạng đến những việc làm thiết thực chăm lo đời sống người lao động hôm nay, tinh thần đoàn kết, sẻ chia tiếp tục trở thành nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Mạo Khê – vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Mạo Khê, nay là Công ty Than Mạo Khê - TKV, trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, là một trong những địa danh có lịch sử lâu đời của ngành Than Việt Nam. Theo tư liệu lịch sử của đơn vị, than tại Mạo Khê được phát hiện và khai thác từ năm 1840, dưới triều vua Minh Mạng. Hơn 186 năm qua, vùng đất này đã chứng kiến nhiều biến đổi của lịch sử, đồng thời hun đúc bản lĩnh, ý chí của các thế hệ thợ mỏ.

Không chỉ có vị trí đặc biệt trong lịch sử khai thác than, Mạo Khê còn là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Trong những năm 1926-1929, các đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Cừ đã đến đây hoạt động, thực hiện phong trào “vô sản hóa”, tuyên truyền, giác ngộ và tổ chức công nhân mỏ tham gia phong trào cách mạng. Cuối tháng 2/1930, sự kiện thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Vùng mỏ tại Mạo Khê đánh dấu bước phát triển quan trọng của phong trào công nhân và cách mạng nơi đây.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, ngày 15/11/1954, quyết định khôi phục mỏ Mạo Khê được công bố. Đây trở thành dấu mốc lịch sử, đồng thời là ngày truyền thống của Công ty. Từ những ngày đầu khôi phục sản xuất với muôn vàn khó khăn, các thế hệ cán bộ, công nhân đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục thiếu thốn, từng bước đưa hoạt động khai thác than trở lại ổn định.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất được khởi xướng, lan tỏa mạnh mẽ như “Vì miền Nam ruột thịt”, “Phá kỷ lục, vượt năng suất”, “Công trường thanh niên”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”. Những phong trào ấy góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, đồng thời hình thành bản sắc riêng của người thợ mỏ Mạo Khê: cần cù, sáng tạo, đoàn kết và giàu tinh thần trách nhiệm.

Trải qua 72 năm khôi phục và phát triển, dù đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, Công ty Than Mạo Khê vẫn kiên định phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, tinh thần “Tự lực - Tự cường”. Những thế hệ cán bộ, công nhân lao động đã và đang ngày đêm bám lò, bám mỏ, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Chăm lo người lao động, vun đắp nghĩa tình thợ mỏ

Với đặc thù sản xuất trong điều kiện hầm lò nặng nhọc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, người lao động luôn là yếu tố quyết định đối với sự ổn định và phát triển của Công ty. Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên được đơn vị xác định là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt.

Một trong những hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn là chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn”. Mới đây, Công đoàn Công ty Than Mạo Khê đã bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho ba gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, gồm chị Trần Thị Vân, công nhân Phân xưởng Phục vụ; anh Phạm Phương Nam, công nhân Phân xưởng Đào lò 2 và anh Phạm Ngọc Thành, công nhân Phân xưởng Vận tải 1.

Với những gia đình còn nhiều khó khăn, sự hỗ trợ ấy không đơn thuần là nguồn kinh phí xây dựng nhà ở mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp người lao động có điều kiện ổn định cuộc sống. Mỗi mái nhà được hoàn thiện là thêm một hoàn cảnh được sẻ chia, thêm một gia đình có nơi an cư để yên tâm lao động, gắn bó với doanh nghiệp.

Nghĩa tình thợ mỏ không chỉ được thể hiện qua những chương trình hỗ trợ cụ thể mà còn hiện diện trong đời sống thường ngày. Ở nơi làm việc, công nhân cùng nhau vượt qua khó khăn trong từng ca sản xuất; khi trở về cuộc sống đời thường, sự quan tâm, đùm bọc giữa đồng nghiệp tiếp tục được nối dài bằng những việc làm thiết thực. Đó cũng là nét đẹp văn hóa được các thế hệ thợ mỏ gìn giữ và phát huy.

Cùng với hoạt động hỗ trợ nhà ở, Công ty chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và môi trường lao động. Ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Than Mạo Khê - TKV, cho biết đơn vị tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện đi lại trong hầm lò, đẩy nhanh các dự án cơ giới hóa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng than; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn ca, cải thiện hệ thống nhà tắm, giặt sấy, nhà ở tập thể và các khu vui chơi, giải trí dành cho công nhân.

Lãnh đạo Công ty cũng đặt yêu cầu xây dựng cơ chế đào tạo, tuyển dụng và giữ chân đội ngũ thợ mỏ, coi đây là lực lượng trực tiếp quyết định năng lực sản xuất và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Cùng với đổi mới công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị, Công ty hướng tới xây dựng môi trường làm việc an toàn, điều kiện sinh hoạt ngày càng thuận lợi để người lao động yên tâm gắn bó, phát huy năng lực và cống hiến.

Vững bước trên hành trình phát triển mới

Trong bối cảnh ngành Than đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa và chuyển đổi số, Công ty Than Mạo Khê tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, đồng thời bảo đảm an toàn lao động và chăm lo tốt hơn đời sống công nhân. Việc đầu tư thiết bị, cải tiến quy trình sản xuất được xác định là hướng đi quan trọng, song song với xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và ý thức kỷ luật.

Truyền thống hơn 186 năm của vùng mỏ và 72 năm khôi phục, phát triển của Công ty không chỉ được lưu giữ bằng những dấu mốc lịch sử mà còn được tiếp nối trong từng ca sản xuất, từng sáng kiến cải tiến kỹ thuật và những chính sách chăm lo người lao động. Từ những công nhân ngày đêm bám lò đến đội ngũ cán bộ, kỹ sư miệt mài nghiên cứu, đổi mới công nghệ, tất cả đang cùng góp sức xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Với Than Mạo Khê, “Kỷ luật và đồng tâm” không chỉ là khẩu hiệu truyền thống mà còn được thể hiện bằng hành động cụ thể: đoàn kết vượt khó trong sản xuất, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao và sẻ chia giữa những người lao động. Khi người thợ được quan tâm, có điều kiện làm việc an toàn, cuộc sống từng bước ổn định, họ sẽ thêm tin tưởng, gắn bó và cống hiến.

Tiếp nối hành trình đã được các thế hệ đi trước vun đắp, Công ty Than Mạo Khê - TKV đang nỗ lực gìn giữ những giá trị truyền thống, đồng thời tạo dựng nền tảng mới cho phát triển bền vững. Mỗi tấn than được khai thác an toàn, mỗi sáng kiến được ứng dụng và mỗi mái ấm được dựng xây đều góp phần làm sáng thêm nghĩa tình thợ mỏ, khẳng định sức sống của tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” trên vùng đất Mạo Khê.

Ngọc Quyết